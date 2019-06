Alice Guittard: Las formas están abiertas para mí

Alice Guittard: Las formas estn abiertas para m



El mes de la cultura francesa es un pretexto para seguir trayendo buen arte a Cuba y a los cubanos, para evaluar lo que nos une en cualquier parte del mundo y, como parte de estas actividades, el Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana presentó una exposición en torno a la representación de María Antonieta en las colecciones públicas del país.



De la mano de Alice Guittard, quien siempre vincula la investigación literaria, arqueológica y aleatoria nos llegó este entramado de arte que explora colecciones en línea e in situ y la colección propia del museo para traernos una Maria Antonieta contemporánea, ícono de entonces y de ahora.





María Antonieta es una reina que ha superado el estatus de monarca y ha inspirado a muchos artistas y, de hecho, a tendencias artísticas. En su caso, ¿cómo llega a la personalidad de María Antonieta y por qué el interés?



A menudo me inspiran las personalidades que faltan (el poeta rumano Ghérasim Luca, los escritores Albert Camus o René Daumal, el viajero Marco Polo...) La literatura es a menudo un punto de partida en mi trabajo y puede ser tanto una relectura de la obra o una colaboración postmortem. En el caso de Marie Antoinette, fue una propuesta de los curadores: Gustavo López y Olivier Perpoint (ICI - Instituto Cultural Internacional) quienes me propusieron hablar sobre esta figura icónica.



En el Museo Nacional de Artes Decorativas, hay una colección que muestra el "culto" a la reina desde el arte. Primero, ¿alguna vez imaginó que en Cuba tal colección pueda existir? Y luego, ¿qué propone desde su mirada a esta instalación y al público cubano?



Estaba lejos de sospechar que tal colección estaba en una institución cubana y fue un descubrimiento muy intrigante. Quería acercarme al misterioso personaje de esta reina de Francia, entonces desconocida hasta la publicación de la biografía de Stefan Sweig en 1933, y su lado "intocable".



"Intocable" estaba por la cantidad de leyendas que rodeaban a su “personaje". También por su condición de monarca y su deseo de preservar la monarquía absoluta. “Intocable” de su gente que la admiraba y la odiaba al mismo tiempo, y luego " intocable-intacta” de su esposo Luis XVI durante los primeros 7 años de su matrimonio, lo que dio origen, tal vez, al desarrollo de esta personalidad única.



Propongo una lectura poética de este ícono abordando temas que son bastante desconocidos y no es posible demostrar su veracidad a estas alturas.





¿Cuál ha sido la relación con los curadores, artistas, críticos y el público en Cuba?



Con los curadores, preparamos la exposición sin conocernos, por lo que realicé trabajos en diálogo con la colección de planos y fotografías del Museo. Fue difícil para los conservadores entrar en la instalación que estaba proponiendo porque parecía muy abstracto en el papel. Pero tan pronto como llegué, la presentación de las obras y su conexión con la colección del Museo fueron obvias. La edición se realizó sin problemas y fue un verdadero placer colgar la exposición con el equipo del Museo de Artes Decorativas. La audiencia que conocí durante la apertura parecía encantada y receptiva, tuve discusiones muy positivas sobre mi trabajo.



La exposición también estará en versión virtual en Artsy.net . Cuéntame un poco sobre esta idea.



Gracias a Artsy podemos llegar a un público más amplio a nivel internacional que no necesariamente tiene la oportunidad de venir a descubrir la exposición en Cuba. Así, los amantes del arte y los coleccionistas descubrirán el Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana, las excepcionales piezas que han sido seleccionadas por el curador Gustavo López del ICI que intenta con esta plataforma apoyar la difusión de mis trabajos y presentarme a nuevos coleccionistas.



Con ICI, producimos esta exposición con fondos propios para arte contemporáneo (el Ministerio de Cultura de Cuba se encargó del resto de la producción). Como artista emergente con pocos recursos, las posibles ventas permitirán reembolsar la producción de mis obras y proponer otros proyectos al curador y a la dirección del museo.





Vemos un interés en la historia y la búsqueda constante de información, para el viaje, realidades diferentes que siempre son resultado de investigaciones literarias y arqueológicas. ¿Qué quiere transmitir con el arte?



Estudié geografía y arqueología en la Universidad de Niza, Francia, antes de darme cuenta de que los mapas me interesan por su aspecto ambulatorio y los minerales en su densidad poética ...



“La literatura es el camino más triste que conduce a todo”. Es André Breton quien lo dice. Comencé escribiendo libros (unos diez, todos autoeditados: lo sagrado, la ternura, la eventualidad, la casualidad, el abandono de uno mismo y el riesgo de perderlo todo está en el centro de mi trabajo). Y luego la pasión, ya que la pasión lo disculpa todo, por eso persisto en crear la evidencia de un crimen que no ocurrió, lo que creo es lo que tenemos ante nuestros ojos. Las formas están abiertas para mí, estoy ocupado asignándoles un nuevo destino como los juguetes de un dios loco.

