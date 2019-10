En Audios: Alicia Alonso, en cuatro tiempos de radio

En el aniversario 25 de la revista cultural As, Radio Rebelde acudi a la sede del Ballet Nacional de Cuba, donde la primera bailarina cubana concedi una entrevista especial a dicho espacio.

A 10 aos de aquel encuentro, este 17 de octubre hemos recibido la fatal noticia del deceso de quien fuera una de las ms grandes figuras de la cultura cubana y del ballet a nivel internacional. Cuba y el mundo han conocido de la gracia de diversos exponentes de la danza, pero la elegancia, la fuerza y la vitalidad de Alicia al danzar resultan incomparables.

Nacida el 21 de diciembre de 1920, su quehacer durante ms de ocho dcadas como bailarina, coregrafa y pedagoga contribuy a poner en lo ms alto el prestigio de su Patria, a travs de su ms encumbrada obra: el Ballet Nacional de Cuba.

Alicia gan fama en el mundo, pero al regresar a Cuba hace ms de medio siglo no dud en declarar un sueo que seguira hasta su ltimo aliento: