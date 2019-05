Alistan Feria Nacional de Artesanía Arte para Papá

Alistan Feria Nacional de Artesana Arte para Pap

La Feria Nacional de Artesanía Arte para Papá, organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales a propósito del Día de los Padres, por primera vez tendrá subsedes en todas las provincias. La edición habanera se desarrollará en PABEXPO, del 7 al 15 de junio, con una amplia representación de manifestaciones artesanales y creadores de la capital, informaron los organizadores. El recinto ferial abrirá al público de lunes a domingo, de 10 de la mañana a cinco de la tarde, y se comercializará una amplia gama de productos, desde confecciones textiles hasta artículos confeccionados en piel o madera, obras de orfebrería y mobiliario. La Feria Arte para Papá vuelve a extenderse a todas las filiales del Fondo Cubano de Bienes Culturales en el país, con muestras del trabajo artesanal de cada territorio y de invitados de otras provincias.



Abre sus puertas en La Habana II Encuentro Internacional de Escuelas de Narración Oral



EI Encuentro Internacional de Escuelas de Narración Oral quedó inaugurado este martes, en la capitalina Casa del Alba Cultural, con el inicio de las jornadas teóricas que acogerá en su programa, por desarrollarse en La Habana hasta el dos de junio venidero. La creadora del grupo ContArte y coordinadora principal del evento, la maestra Elvia Pérez Nápoles, en sus palabras inaugurales dio la bienvenida a los participantes, provenientes de países como México, Chile, Bolivia y Cuba, y reconoció en la ocasión la labor del conjunto holguinero Palabras al Viento, con un destacado desempeño escénico al reunir música, danza y otros elementos en su trabajo experimental. Como un ejemplo de la narración colectiva vanguardista y creativa caracterizó la también actriz y compositora al reconocido grupo, que se presentará del viernes 31 de mayo al domingo dos de junio en el Café Teatro del Centro Cultural Bertolt Brecht como parte del encuentro. El programa de esta jornada acogió la conferencia magistral Narratividad y Teatralidad, impartida por el doctor Eberto García Abreu, del Departamento de Dramaturgia y Teatrología de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA), y dedicada a explicar los puntos de convergencia entre narrar y hacer teatro.



Honra Nelson Domínguez a Benny Moré en su centenario



Allí donde comienza a serpentear la tierra hasta empinarse en el macizo de Guamuhaya, la música del Bárbaro del Ritmo acompasaba 12 imágenes del pintor Nelson Domínguez, pendidas en las bucólicas paredes de la primera galería rural de Cuba. Una mirada sobre el Benny desde el alma campesina del Premio Nacional de Artes Plásticas, se presenta en el espacio, que desde febrero de 2018 consumó su sueño de mostrar y crear el arte pictórico, fuera de los acostumbrados salones, en medio de las montañas. Cuenta Nelson que en las obras se ve un poco al Benny en su conuco, porque era un hombre muy apegado a la tierra donde vivía, a la naturaleza; y esa canción popular cubana, El platanal de Bartolo, lo remitió a esas imágenes de él. La exposición podrá ser vista próximamente en la mencionada galería, luego en Cienfuegos y terminará en la tierra natal del Sonero Mayor, Santa Isabel de Lajas.



Destacan labor de cineclubes cubanos a favor de cultura comunitaria



El vicepresidente primero de la Federación Nacional de Cine Clubes (FNCC), Yoni Yanez, alabó en Matanzas el trabajo de esas instituciones a favor de la cultura comunitaria cubana. 'Poder reflejar la labor y realidad de las localidades de la nación en el plano gráfico y audiovisual, significa estar presentes y muy cercanos a la población', subrayó Yanez. Destacó la presencia, a lo largo de la isla, de niños y jóvenes en esta actividad, 'estamos garantizando nuestro relevo, por eso soy optimista con el futuro de los cineclubes'. Según indica Prensa Latina, el directivo de la FNCC expresó esas consideraciones durante la presentación, este martes, del trigesimoprimer Encuentro cubano de Cineclubes Yumurí-2019, previsto en la Atenas de Cuba del cinco al nueve de junio próximos.El evento estará dedicado en esta ocasión al centenario del prominente documentalista Santiago Alvarez, los 60 años del Icaic y a las cuatro décadas del Nuevo Cine Latinoamericano.



Reanuda Orquesta Nacional presentaciones en Cuba tras gira por España



Tras una exitosa gira por ciudades de España, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba reanuda su temporada de conciertos en la Isla. La sala Covarrubias del Teatro Nacional de la nación caribeña, acogerá las presentaciones bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa los próximos domingos a las once de la mañana. Abrirá la serie de recitales la destacada pianista haitiana, Micheline Laudun Denis, con el concierto No. 5,Emperador, del alemán Ludwing van Beethoven, y completa el programa la Sinfonía No. 38, de la autoría del austriaco Wolfang Amadeus Mozart. El pasado año el conjunto sinfónico rindió homenaje a esta nonagenaria instrumentista con un concierto, en el cual la concertista interpretó la pieza para piano y orquesta en La Menor, Opus 16, del noruego Edvard Grieg y quedó abierta la invitación para la presente cita.



Dedicarán Libro a la carta al aniversario 80 de la poeta y narradora Carmen Serrano



La poeta y narradora Carmen Serrano será la invitada, en ocasión de su aniversario 80, del programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, a realizarse el jueves 30 de mayo, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja. En este encuentro, se presentará un nuevo poemario de Carmen Serrano que, bajo el título El sagrado ejercicio, publica la Colección Sur Editores del Festival Internacional de Poesía de La Habana; actuará el tenor Bernardo Lichilin con varias piezas de su repertorio, y la actriz Irasema Cruz dirá poemas de la autora invitada al espacio. Autora de más de una decena de libros, tanto para adultos como para niños y jóvenes, en la bibliografía de esta autora aparecen, entre otros títulos, el poemario Por este medio y la novela para los pequeños La princesa de las aguas y el paisaje. Libro a la carta es un espacio mensual, creado en el año 2000, en la sede de la Librería Fayad Jamís, con el propósito de establecer un diálogo con los escritores cubanos contemporáneos, quienes enriquecen con sus obras la literatura insular contemporánea.



