All we need is Beatles

La Cinemateca de Cuba celebrará el Día Mundial de Los Beatles (16 de enero) con un surtido programa.



El día 10 de enero el Cine Club Joris Ivens rendirá homenaje al fallecido ex Beatles con el documental George Harrison: Living in the material world. Esto será a las 2.30 de la tarde en la Sala Charlot.



En la misma Sala entre el 15 y el 20 se proyectará un documental que aborda la vida de alguien que fue imprescindible para el famoso cuarteto. Su título es La vieja y querida Freda (la secretaria de los Beatles), sumando la conocida antología más el documental Las esposas de Los Beatles en horario de 2.30 y 5.00 de la tarde.



Por su parte en Cine 23 y 12 recibirá el Ciclo Semana de Los Beatles: todas sus imágenes, del 16 al 20 de enero, siempre a las 6.00 de la tarde.



El día de la inauguración presentarán el filme ¡Help! junto al material Los Beatles en el show de Ed Sullivan. Y las cintas La noche de un duro día, ¨El submarino amarillo¨ y La noche que cambio América, entre otros.



Los admiradores de George, Paul, John y Ringo, yo incluida, nos veremos por allí.

Del Autor