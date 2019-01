Álvarez y Manduley, mantienen con vida a los Gallos espirituanos

Santa Clara.- Pedro Álvarez y Yordan Manduley, el primero con una joya de pitcheo y el segundo con cuadrangular con dos en bases, le dieron la primera victoria a los Gallos de Sancti Spíritus, esta de 3x1, en el enfrentamiento que sostienen desde el viernes 4 frente a los Leopardos de Villa Clara.



El choque llegó una por cero a la novena entrada, y parecía cuestión de tiempo, para que la afición estallara de alegría, después de la excelente labor que venía realizando el pinareño Yosvani Torres. En ocho completas solo había permitido cinco imparables, con cinco ponches y par de boletos.



Con dos a bordo, José Raúl Delgado trajo de emergente a Yordan Manduley, un hombre que jamás había sido llevado al banco en un play-off y despachó largo jonrón por el bosque izquierdo que hizo enmudecer las miles de personas que presenciaban el encuentro.



Párrafo aparte para el lanzador Pedro Álvarez, que con apenas 23 años demostró tener un gran coraje sobre el box y le regaló el primer éxito a su conjunto. Espació las nueve entradas, retirando cuatro de ellas de uno-dos-tres, a ritmo de solo 4 hits, con 6 estrucados y 3 bases por bolas.



La clave para detener a una tanda que mete miedo con el madero, estuvo en “lanzar para la esquina de afuera, debido a que el viento estaba soplando para el jardín izquierdo. Me presenté con gran control y sobre todo salí con el corazón por la primera sonrisa de los “Gallos”.



Pedro Álvarez, no imaginó que le tocaría iniciar algún partido en la postemporada. “Uno de nuestros abridores estaba indispuesto, le pedí la pelota a José Raúl, confió en mí y no lo defraudé”.



Álvarez, comentó sobre esa forma tan agresiva que él tiene cuando se encarama en la lomita. “Puede que a algunas personas no les guste mi forma de lanzar, pero yo me siento bien así y es el estilo que me ha dado resultados. Mientras más público hay, mejor me siento”.



Este miércoles, se efectuará en el propio estadio Augusto Cesar Sandino, el quinto juego de la semifinal entre “Gallos” y “Leopardos”, que favorece 3-1 a estos últimos.

