Amaury Pérez Vidal y la Egrem rinden nuevo homenaje a José Martí

Amaury Prez Vidal y la Egrem rinden nuevo homenaje a Jos Mart

El próximo 19 de mayo, día del aniversario 125 de la caída en combate del Apóstol, la Egrem estrenará en las principales plataformas digitales, y en otros medios, los dos primeros temas del disco “Martí en Amaury. Edición especial conmemorativa 1978/2020”, de Amaury Pérez Vidal. A 42 años de que el trovador y la Egrem, en coproducción con la Casa de las Américas, dieran a conocer el LD Versos de Martí, con las interpretaciones del cantautor cubano Amaury Pérez Vidal y la asesoría de Roberto Fernández Retamar, se origina este remake de aquel disco, que reunió 10 temas musicalizados por el cantor tomando como base igual cantidad de textos de la autoría de José Martí. Según ha asegurado la Egrem, este disco conserva las esencias de aquel realizado en 1978, pero con la inevitable contemporaneidad que impone el momento, a la vez que aseguran que será, como en aquella oportunidad, un digno homenaje al Héroe Nacional.



Rita Montaner, “La Única” de la música cubana de todos los tiempos



Rita Montaner o La Única, como se le conoció popularmente, fue una extraordinaria cantante que interpretó temas de los más valiosos compositores del pentagrama musical cubano, y que hoy todavía causa la admiración y la nostalgia de melómanos y amantes de la música por aquella mujer que conquistó públicos y escenarios diversos con su timbre peculiar y su singular manera de interpretar. A ciento veinte años de su natalicio en el legendario Guanabacoa, su legado sigue vigente por esa magia seductora que la caracterizó y la pasión que le impregnaba a cada interpretación. Escuchar a Rita a más de medio siglo de su partida, es un encuentro vivo con las esencias de la música cubana, es dialogar con una época y un contexto al que ella le cantó desde el más profundo de los sentimientos. En Cuba conquistó el aplauso de los más renombrados festivales de su época y compartió escenario con las más excelsas figuras de la música. Diversos escenarios del mundo fueron testigo de su magistral talento y en cada uno de ellos logró la ovación de un público cautivado por la magia seductora de su voz y ese don que poseía de cantar desde el corazón.



Invitan a reto participativo por Día Internacional de los Museos



En saludo al Día Internacional de los Museos, a celebrarse el 18 de mayo venidero, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana invita a participar en el reto Descubriendo el Patrimonio. Hasta el domingo 17, en la página oficial de Facebook del Programa Cultural de la OHCH permanecerá publicada la imagen de una obra de las colecciones de alguno de sus museos, para que el público pueda identificar a cuál pertenece. Las respuestas correctas serán anunciadas el lunes 18, y los ganadores recibirán souvenirs de la Oficina del Historiador y el Proyecto Rutas y Andares, así como una visita especializada por el museo elegido.



Estrenaron filme cubano Habana Selfies en la televisión nacional



El filme cubano Habana Selfies, escrito y dirigido por el realizador Arturo Santana, fue estrenado ayer en la noche en el espacio televisivo De cierta manera, por la señal del Canal Educativo. Con la ciudad de fondo e interactuando como un personaje más, los protagonistas se cruzan en una trama romántica en tono de comedia fuera de lo tradicional y apoyada en referentes literarios y cinematográficos. En el filme, compuesto por seis historias entrelazadas en las que confluyen gran diversidad de personajes, participan, entre otros, Lili Santiesteban, Roque Moreno, Armando Miguel Gómez, Félix Beatón y Daysi Granados, en una actuación especial. El programa televisivo De cierta manera, conducido por el investigador y crítico Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, puso a consideración de la audiencia, además, el estreno del making of de la película, acompañado por entrevistas e imágenes inéditas.



Músico cubano tocará en la Orquesta Virtual Iberoamericana



Como un alto reconocimiento al sistema nacional de enseñanza artística de nuestro país es considerada la inclusión del joven violinista cubano Jorge Enrique Amado Molina, de 23 años, en la Orquesta Virtual Iberoamericana, que se estrenará el domingo 17 de mayo, para celebrar el año Iberoamericano de la Música. Amado Molina ha sido seleccionado junto a 122 jóvenes músicos de otros países, quienes tocarán bajo la dirección del maestro mexicano Arturo Márquez. Esta iniciativa responde al programa IBERORQUESTAS Juveniles, dedicado al desarrollo artístico y humano de niños, niñas y jóvenes a través de la educación musical y de la práctica orquestal como herramientas para la cohesión social. Graduado con título de oro y el alumno más integral en la Escuela Nacional de Música en las especialidades de Violín y Teóricas en 2016, actualmente cursa el IV año en la Universidad de las Artes.



Promueve nuevo proyecto audiovisual filial santiaguera de la AHS



La filial santiaguera de la AHS promueve el nuevo proyecto audiovisual para la web “El Creador 2.0”, una propuesta que busca insertar las obras de los artistas noveles como objeto de consumo y responder a las necesidades de los públicos más exigentes. Se trata de una iniciativa dentro de la estrategia de comunicación de la provincia, en aras de visibilizar el trabajo de todos los asociados y sus proyectos, con independencia del lugar desde el cual lo desarrollen. La incorporación de Cuba al universo virtual ha supuesto una modificación parcial en los hábitos de consumo cultural, en tanto las opciones de este tipo, ofrecidas por las instituciones, y ahora compiten con millones de contenidos para conquistar un público que antes le correspondía por cercanía geográfica.



“Stay Homas”, el inverosímil éxito de tres músicos españoles confinados



En su terraza de Barcelona, Klaus, Rai y Guillem se propusieron amenizar el severo confinamiento de los españoles con canciones desenfadadas con una guitarra y un cubo como batería. Y el divertimento derivó en un éxito todavía "inverosímil" para ellos. Dos meses y 27 canciones después, los jóvenes integrantes del nuevo grupo “Stay Homas” acaban de firmar con la multinacional Sony para sacar un disco en otoño. Tienen casi 400.000 seguidores en Instagram, el canadiense Michael Bublé versionó un tema suyo y han colaborado con Manu Chao o Pablo Alborán. “Ni en cien vidas hubiera creído que nos iba a pasar esto. Que Sony nos iba a venir a buscar, que les gustan nuestras canciones que hacemos en la terraza con una guitarra y un cubo, es inverosímil total”, explica Guillem Boltó a la AFP en una entrevista en el ático que comparten desde comienzos de año.



Bad Bunny sorprende con un nuevo álbum en pleno confinamiento



Bad Bunny, uno de los nombres más influyentes de la música contemporánea y del trap latino en particular, en estos días de confinamiento ha lanzado un nuevo álbum cuyo título, 'Las que no iban a salir', habla claro sobre los temas escogidos, ya que se trata de una compilación de temas inéditos del cantante. Hace sólo unos meses que Bad Bunny lanzó Yo hago lo que me da la gana, consagrándose como uno de los artistas más influyentes de los últimos tiempos. Tanto éxito tuvo entre sus seguidores que, desde su casa y en menos de una semana, el artista dio el 'toque final' a los temas y los recopiló. Así es como nació 'Las que no iban a salir'. Desde hace unas horas pueden escucharse -ya es uno de los discos más populares en Spotify-. La selección incluye incluso temas en colaboración con artistas como Don Omar, Nicky Jam, Yandel, Lennox y su novia Gabriela.



