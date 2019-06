Amenaza nuevamente Donald Trump con una guerra contra Irán

Amenaza nuevamente Donald Trump con una guerra contra Irn

2019-06-06 08:14:49 / web@radiorebelde.icrt.cu

En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el presidente de Estados Unidos Donald Trump retomó su retórica belicista contra Irán. Al respecto, Trump declaró no descartó librar una guerra contra Irán, al que acusó de financiar el terrorismo y desestabilizar la región de Oriente Medio. En la entrevista Trump también intentó justificar la retirada de su país del acuerdo nuclear con Irán. Por otro lado, el presidente de Irán Hasán Rohaní reafirmó que Teherán jamás se arrodillará frente a sus enemigos, y que derrotará con paciencia los complots de Estados Unidos en su contra. Según Rohani, la salida unilateral de Washington del acuerdo nuclear formaba parte de las conspiraciones de la Administración de Trump. Además, Rohani dejó claro que Teherán seguirá resistiendo ante las presiones de Washington y no habrá negociaciones si la Casa Blanca no deja de lado su actitud hostil.



Denuncian congresistas entrenamientos de tortura a militares colombianos



El congresista colombiano Gustavo Petro denunció los entrenamientos de tortura que reciben los miembros del Ejército, y presentó las evidencias durante el debate de control político al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la Comisión Primera del Senado. Denominado como "Laboratorio experimental de resistencia¨, el video presentado por Petro muestra a miembros militares que fingen, durante un entrenamiento, pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y se veían las prácticas de torturas a sus propios compañeros. Por su parte, la congresista Ángela María Robledo expuso, también un video de un militar denunciando cómo les ordenaban actuar y las torturas que deben aplicar durante un operativo. Esta nueva denuncia del empleo de la tortura por parte del ejército causa alarma a la oposición colombiana que observa con temor la propuesta del presidente Iván Duque de ascender militares vinculados en falsos positivos años atrás. La revelación de estos videos ocurre poco después de las publicaciones de los diarios de New York Times y El País sobre militares colombianos vinculados a falsos positivos y otros crímenes de derechos humanos. Los fenómenos de los falsos positivos formaron parte de la política armada del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra los grupos guerrilleros, y las fuerzas militares asesinaban a civiles y los presentaban como subversivos y guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.



Alcanzó la deuda argentina el 86 por ciento de su Producto Interno Bruto en el 2018



La deuda total de Argentina alcanzó en 2018 el 86 por ciento del Producto Interno Bruto y superó el 600 por ciento de sus exportaciones, reveló un estudio del Proyecto Económico que lidera la diputada y economista Fernanda Vallejos. Además, el informe indicó que en apenas tres años el país atravesó un fuerte deterioro de su situación financiera con una deuda 'relevante, en moneda extranjera con privados más la contraída con el Fondo Monetario Internacional, que, sumando 96 mil millones de dólares, significó un incremento de más de 200 por ciento respecto de 2015. De acuerdo con los resultados del equipo técnico de Proyecto Económico, en el que trabajaron cinco especialistas bajo la dirección de Vallejos, se señala que en el período analizado los indicadores arrojaron un endeudamiento que alcanzó niveles excesivamente elevados, mostrando un drástico empeoramiento económico en el país. Por otro lado, el estudio precisó que el plan económico del acuerdo 'stand by' contraído por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional provocó una severa recesión en la economía argentina, agravando el aumento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad. También, los expertos remarcaron en las conclusiones que, durante estos cuatro años, el Gobierno insistió en que el problema de la economía era el excesivo déficit fiscal primario y para ello optó por endeudarse en moneda extranjera para financiarlo, mientras se realizaban ajustes en inversiones públicas y subsidios, y dicho diagnóstico era equivocado, el principal problema del país es el elevado déficit de divisas, producto de importaciones y fuga de capitales.

Sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el texto resaltó que solo ofrece como solución el ajuste recesivo que reduce importaciones por la pérdida de poder adquisitivo del salario y el derrumbe del mercado interno.



Reitera Rusia la necesidad del diálogo en Venezuela y que cesen los ataques de Estados Unidos



En una entrevista con el medio ruso RBK, el canciller ruso, Serguéi Lavrov reveló que ha tenido varios encuentros con representantes de la oposición venezolana a petición de estos y los ha instado a dialogar con el Gobierno de Nicolás Maduro. Durante estas conversaciones hemos reafirmado nuestra postura a favor de un diálogo a nivel nacional, hemos expresado nuestro desacuerdo con el hecho de que Juan Guaidó haya rechazado altivamente el llamado de Nicolás Maduro al dialogo, a través del mecanismo de Montevideo. Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, instó a Estados Unidos a abandonar sus planes de promover un golpe de Estado en Venezuela. Instamos a abandonar sus acciones encaminadas a dividir a las Fuerzas Armadas de Venezuela, en vez de intervenir en los procesos políticos internos del país, debe proteger el orden constitucional, expresó Zajárova en una reunión informativa. También, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova reiteró el apoyo de Rusia para el diálogo saludó la disposición del Gobierno de Nicolás Maduro, y en este sentido, subrayó que para lograr una solución duradera a la crisis en Venezuela se deben resolver las discrepancias por las vías pacíficas y diplomáticas, enmarcadas en la Constitución venezolana. Asimismo, la portavoz rusa rechazó el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, que afectan principalmente a la población al violar sus derechos básicos.



(Haciendo Radio)

Del Autor