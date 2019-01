Amenaza nuevamente EE.UU. con intervención militar en Venezuela

¿Fue accidental o estuvo premeditado?, se preguntó un reporte de la BBC de Londres, al hacerse eco de una información que centra este martes el seguimiento al golpe de Estado en marcha en Venezuela, una breve nota en el cuaderno del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que llamó la atención ayer, cuando anunciaba un paquete de sanciones contra la petrolera estatal del país sudamericano, PVDSA.



Los fotógrafos tomaron una imagen que ha generado controversia, un escrito con tinta negra sobre el fondo amarillo del cuaderno, donde se podía leer, cinco mil militares en Colombia.



Para No pocos analistas, No tiene nada de accidental, y Sí de premeditado que dejara ver el escrito, pues apunta a seguir la línea de la amenaza de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, si No logra forzar el derrocamiento de Nicolás Maduro.





Fue evidente el uso por Bolton del recurso de la guerra psicológica contra el gobierno de Maduro, cuando el propio presidente, Donald Trump, amagó con una intervención militar la semana pasada, al reiterar que "todas las opciones" estaban "sobre la mesa", a la hora de apoyar la salida de Maduro del poder.



Tras el acto evidentemente premeditado de Bolton, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, No quiso decir si se está considerando la opción de desplegar cinco mil soldados estadounidenses en Colombia, pero afirmó que No había discutido esa posibilidad con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



Mientras el presidente colombiano, Ivan Duque, guarda silencio, su canciller, Carlos Holmes Trujillo, comentó que desconoce el alcance y la razón de la anotación de Bolton.



Trujillo aseguró que Colombia seguirá actuando desde el ámbito político y diplomático sobre la situación en Venezuela, para que el autoproclamado presidente, Juan Guaidó, lidere el restablecimiento del orden democrático e institucional del vecino país.

En ese contexto, la BBC de Londres entrevistó a Guaidó y una de las preguntas fue si estaba dispuesto a pagar el precio de una intervención militar estadounidense para sacar a Nicolás Maduro del poder.



Guaidó No contestó con un Si o un No, se limitó a decir que Venezuela es un país soberano, y apeló a la estupidez de afirmar que los que han irrumpido en la soberanía del país son la guerrilla colombiana del ELN para extraer oro y cambiarlo por armas, y que eso lo creo… el gobierno de Maduro.



Entre tanto, otra de John Boltón desnudó las verdaderas intenciones de Estados Unidos detrás de la supuesta necesidad de restaurar la democracia, la libertad y los derechos humanos… bla, bla, bla…en Venezuela.





El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declaró en una entrevista con Fox Business que "haría una gran diferencia" si petroleras estadounidenses pudieran acceder a los pozos de crudo del país sudamericano.



"Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora", apuntó Bolton, y añadió que su objetivo es que esas empresas produzcan el petróleo en Venezuela.



Ayer, Bolton anunció la imposición de sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA, y su filial en Estados Unidos, Citgo, congelando unos siete mil millones de dólares en activos de la empresa y golpeando directamente las ventas de su petróleo a la nación norteña.



El objetivo es cortar el flujo de fondos hacia el país, para profundizar la crisis y, sobre todo, para ahogar los recursos con destino a las fuerzas armadas, para forzarlas a que se pasen al lado del autoproclamado presidente, Juan Guaidó, y derroquen a Maduro.

Por su parte, Guaidó anunció a través de Twitter el "traspaso" del control de las cuentas financieras de Venezuela a su supuesto gobierno y el nombramiento de nuevas juntas directivas de PDVSA y Citgo.



Rusia calificó este martes de “ilegales” las nuevas sanciones estadounidenses decretadas contra la petrolera PDVSA, y anunció su intención de defender sus intereses en Venezuela, donde Moscú ha invertido millones de dólares en hidrocarburos.



Lo dejó claro el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien acusó a Estados Unidos de competencia desleal y de injerencia flagrante, mientras el canciller, Serguei Lavrov, afirmó por su lado que Rusia, junto a otros miembros responsables de la comunidad internacional, hará lo que esté en su poder para apoyar al gobierno legítimo del presidente, Nicolás Maduro.



