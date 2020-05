Amenaza Trump con cerrar redes sociales, tras aviso de Twitter sobre información dudosa escrita por el presidente

Donald Trump amenazó este miércoles con regular o cerrar empresas de redes sociales, un día después de que Twitter emitiese por primera vez una advertencia en algunos de los tuits del presidente, con un aviso de verificación que indicaba que contenían desinformación.



Trump no tardó en responder con una serie de tuits publicados esta madrugada, en los que, sin aportar pruebas, acusó a Twitter de parcialidad política, y aseguró que los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. "Las vamos a regular firmemente o las vamos a cerrar, antes que permitir que algo así suceda", amenazó Trump, en su segunda arremetida, tras la de ayer, cuando afirmó que Twitter reprime la libertad de discurso.



La controversia estalló el martes con la notificación de verificación de Twitter sobre dos comentarios de Trump en su cuenta de esa red social, en los que afirmó que las papeletas de votación por correo en los comicios de noviembre serán sustancialmente fraudulentas. Twitter activó inmediatamente el mecanismo de un signo de exclamación azul que consideraba dudosa la publicación de Trump, e instaba a los lectores a obtener una valoración de hechos y publicaciones de la prensa que ofrecían más información.



El enlace de Twitter dirigió a los usuarios a una página en la que se destacaba que Trump había afirmado falsamente que los votos por correo llevarían a una elección amañada. A su vez, los usuarios pudieron acceder a los verificadores de hechos, quienes indicaron que no hay evidencia de que las boletas de correo estén relacionadas con el fraude electoral.



Además, los verificadores agregan que el mandatario afirmó falsamente que California enviará boletas por correo a cualquier persona que viva en el estado, sin importar quiénes son o cómo llegaron allí. Pero los verificadores de Twitter remarcaron que solo los votantes registrados recibirán boletas, y recordaron que si bien Trump se refirió a California, ese mecanismo ya se usa en algunos estados, incluyendo Oregón, Utah y Nebraska.



Junto a las noticias relacionadas con la temática, publicadas por diferentes medios, Twitter incluyó tuits de otros periodistas, como la reportera política de CBS, Grace Segers, quien afirmó que el fraude en el voto por correo es extremadamente raro, y algunos expertos consideran que es más seguro que el voto en persona. Segers también aseguró que el mismo Trump votó por correo en las primarias de Florida.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....