Amenaza Trump con desplegar al ejército si continúan las protestas

Amenaza Trump con desplegar al ejrcito si continan las protestas

2020-06-02 08:32:48 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente Donald Trump prometió la noche de este lunes restaurar el orden en Estados Unidos tras el mayor estallido de protestas en décadas por la muerte de un ciudadano negro a manos de un policía blanco, amenazando a los estados con desplegar a los militares si no cesa la violencia. Una semana después de la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años que fue asfixiado por un policía blanco que lo inmovilizaba en Minneapolis, las protestas se extendieron de costa a costa y las manifestaciones en su mayoría pacíficas derivaron la desde la pasada noche del domingo en disturbios generalizados y violentos. La víspera, en la capital Washington hubo destrozos, fuegos encendidos por los manifestantes, banderas estadounidenses en llamas y muros pintados con consignas contra la policía en las inmediaciones de la Casa Blanca, mientras la residencia presidencial quedó a oscuras y Trump fue alojado en el búnker. 'Lo que pasó en la ciudad anoche es una deshonra absoluta', expresó Trump en una discurso pronunciado este lunes en la Casa Blanca al mismo tiempo que la policía dispersaba una protesta a metros del edificio, y anunció que desplegará militares en la capital para detener 'los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad'. 'Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados', al resto de las ciudades, si no toman decisiones para frenar las protestas, voy a desplegar al ejército estadounidense para 'arreglar rápidamente el problema', anunció y amenazó el presidente Donald Trump.



Confirma la autopsia de George Floyd que su muerte fue un homicidio



El médico forense del condado de Hennepin, en Minnesota determino la noche de este lunes que la muerte de George Floyd fue un homicidio, causado por un paro cardíaco y respiratorio que ocurrió cuando los agentes lo detuvieron. De acuerdo con el informe de la autopsia, George, de 46 años, murió como consecuencia de "un paro cardiopulmonar" que ocurrió mientras estaba siendo reducido por un agente de la ley que lo inmovilizó y aplicó "compresión en el cuello". Además, el informe forense enumeró otras afecciones de salud importantes de Floyd, como "enfermedad cardíaca arteriosclerótica e hipertensiva; intoxicación por fentanilo. Este informe de la autopsia ha sido publicado poco después de que otro examen independiente, encargado por la familia de Floyd, que había determinado que su muerte fue "un homicidio causado por asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda que condujo a una falta de flujo sanguíneo al cerebro", durante la detención por el agente de la Policía de Mineápolis, Derek Chauvin.



Afirma fundación brasileña que los médicos cubanos merecen el Premio Nobel de la Paz



Por el ejemplar desempeño en situaciones de desastres y epidemias, en especial en el combate que se libra hoy contra la COVID-19 en el mundo, los profesionales cubanos de la salud merecen el Premio Nobel de la Paz. Así lo indicó una declaración la Fundación Mauricio Grabois, una entidad civil establecida por el Partido Comunista de Brasil, que pondera el prestigio y altruismo de los galenos cubanos a través de la Brigada Médica Henry Reeve. Además, el texto señaló que ese contingente internacionalista especializado resulta un aspecto de una amplia política de solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo. El comunicado de la Fundación Mauricio Grabois, de Brasil aseguró que los miembros de la Brigada Henry Reeve 'son portadores de conocimientos científicos avanzados y principios éticos, demostrado por numerosos ejemplos, como el cuidado de la salud del pueblo cubano y en cumplimiento de misiones internacionalistas y la colaboración médica en más de 100 países de todo el mundo'.



Asciende en el Mundo a 375 mil 526 las muertes por la COVID-19



El mundo sumó este lunes 375 mil 526 muertes por la COVID-19, así como 6 millones 265 mil 496 contagios, de acuerdo con el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins basado en las cifras oficiales que reportan los gobiernos. Estos nuevos datos significan tres mil 539 nuevos fallecimientos en el último día, así como 100 mil 712 nuevos casos de COVID-19 en solo 24 horas. Estados Unidos concentra el 29 por ciento de las infecciones por el nuevo coronavirus en el mundo, así como 28 por ciento de los decesos, desde el inicio del brote ese país acumula un millón 811 mil 360 casos y 105 mil 165 muertes. Brasil es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de casos de coronavirus, con 526 mil 447, y hasta este lunes sumó 29 mil 937 muertes, mientras que Rusia registró 414 mil 328 contagios y desde el inicio de la pandemia solo ha reportado cuatro mil 849 decesos. Por su parte, Reino Unido permanece como la segunda nación del orbe con la mayor cantidad de fallecimientos a causa de la COVID-19, con 39 mil 127, y es el cuarto país con la mayor cifra de casos confirmados. En África el coronavirus ha dejado la mayor cantidad de infecciones en Sudáfrica, que registró 34 mil 357 al día de hoy, así como 705 muertes, mientras, Egipto reportó la mayor cantidad de muertes del continente hasta el momento, con mil cinco.



Denuncia el canciller de Venezuela que EEUU continúa los ataques contra su país pese a su situación interna



El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, denunció hoy que pese a las tensiones que se viven en Estados Unidos la administración de Donald Trump sigue promoviendo medidas coercitivas para asfixiar la economía de Venezuela. En su cuenta en la red social Twitter, Arreaza advirtió, que 'no es atacando a Venezuela con mentiras que su élite fascista y racista logrará apagar las llamas que arden frente a la Casa Blanca'. Además, el canciller venezolano recordó las intensas protestas que signan el panorama de la nación norteña tras la muerte del ciudadano George Floyd a manos de un agente policial el pasado 25 de mayo. En respuesta el secretario Mike Pompeo, 'desde algún búnker sigue interpretando su guion ficticio y celebra nuevas persecuciones para asfixiar la economía venezolana'.



Debatirán los senadores sobre Acuerdo de Paz en Colombia y papel de Cuba



Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino liderarán hoy un debate de control político en el cual analizarán el papel de Cuba en los procesos de paz en Colombia y las agresiones del Gobierno contra el país antillano. El debate que se desarrollará en la Comisión Segunda del senado tiene como objetivo que el Gobierno colombiano responda sobre las obligaciones internacionales del Estado frente a los diálogos de paz, los acuerdos y su implementación, luego de que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aplaudiera la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que toleran el terrorismo. De acuerdo con una nota de prensa divulgada por ambos senadores, también fue citada la canciller Claudia Blum, responsable de mantener las relaciones exteriores. El texto recuerda que desde la década de 1980 Cuba es un aliado fundamental de Colombia en la búsqueda de la paz porque no solo ha hecho toda clase de gestiones humanitarias, de acercamientos, facilitación y ha fungido como país garante, sino que además, ha prestado su territorio en múltiples ocasiones para mesas de diálogo y largos procesos para lograr los acuerdos de paz, expresó Cepeda. Asimismo, Cepeda consideró que el gobierno de Iván Duque y concretamente el comisionado Ceballos, ha tomado la vía de agredir a Cuba, con lo cual también ha hecho un daño al rol de los países garantes y en general, a los procesos de paz en Colombia y en el mundo.



Reprimen en Brasil marcha antifascista en la ciudad de Curitiba



La Policía Militar del sureño estado brasileño de Paraná reprimió violentamente una marcha antifascista que tomó anoche la ciudad capital de Curitiba, donde se reportó hoy un herido y ocho detenidos. Columnas de agentes usaron balas de goma y bombas de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, según informaron varios segmentos noticiosos de medios televisivos. 'La Policía Militar de Paraná necesitaba actuar para frenar los actos de vandalismo que se apoderaron del centro de Curitiba en la noche del lunes, después de una marcha de un grupo llamado Antifa', reseñó por su parte el rotativo Gazeta do Povo. Además, el diario precisó que el grupo había participado minutos antes de una manifestación contra el racismo, que tuvo lugar pacíficamente en la Plaza Santos Andrade, frente al edificio histórico de la Universidad Federal de Paraná, y la confusión comenzó después. Tras el acto, los protestantes, en su mayoría disfrazados, se dirigieron al Centro Cívico y en el camino, sin embargo, comenzaron a tirar piedras a las sucursales bancarias. Por el momento, la policía desconoce el número de personas que participaron en la protesta y no hay información sobre el oficial herido, ni reportes de detenidos.



Registra China cinco nuevos casos importados de la COVID-19



El Ministerio de Salud de China informó hoy que se registraron cinco nuevos casos importados del nuevo coronavirus, dos de ellos en la provincia de Sichuan, uno Shanghái, así como otros dos a repartir en los territorios de Cantón y Shaanxi. Además, las autoridades sanitarias señalaron que no se han diagnosticado nuevos casos de transmisión local, y el número total de contagiados por la COVID-19 es de 83 mil 022, mientras que el de fallecidos se mantiene una vez más en 4 mil 634. Además, durante el lunes, ocho pacientes fueron dados de alta tras su recuperación, y en total, las autoridades han destacado que 78 mil 315 personas han superado a la COVID-19, mientras que 73 continúan en tratamiento médico. Asimismo, China confirmó que la cifra de casos importados es de mil 761, de ellos, mil 698 ya han superado la enfermedad y 63 permanecen hospitalizados.



