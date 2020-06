Amenazan las centrales obreras bolivianas con sublevarse si el Gobierno golpista no convoca las elecciones 2020-06-19 09:12:05 / Haciendo Radio





La Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, anunciaron este jueves que se sublevarán si el gobierno golpista no convoca a elecciones. Los líderes de ambos movimientos obrero advirtieron que generarían una convulsión social si la presidenta de facto Jeanine Áñez no viabiliza los próximos comicios generales, al acercarse el término del plazo para que promulgue o no una ley sobre la consulta. 'Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de las próximas elecciones el 6 de septiembre y el segundo es la sublevación del pueblo', declaró dirigiéndose a Áñez, el secretario ejecutivo del sindicato de los mineros, Orlando Gutiérrez. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi afirmó que la jefa de Estado golpista empobrece al país a nombre del nuevo coronavirus. Antes de concluir la reunión con los periodistas del movimiento obrero, el líder del sindicato de los mineros, Orlando Gutiérrez subrayó su mensaje dirigido a Añez, 'Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social'.



Alerta la Organización Mundial de la Salud por la persistente alza de la pandemia en América



La Organización Mundial de la Salud sigue muy de cerca el desarrollo de la pandemia por la COVID-19 en América, donde en las últimas horas ha evidenciado que las curvas epidemiológicas en algunos de los principales países de la región en vez de aplanarse, tienden a empinarse con intervalos de subidas y bajadas en casos de contagios y muertes. En su sitio dedicado al coronavirus SARS-CoV-2, la OMS destaca que Brasil registró entre miércoles y jueves un total de 34 mil 918 casos y mil 282 fallecimientos, mientras que Estados Unidos reportó 27 mil 921 positivos y 722 defunciones. México y Perú, que vivieron una 'fase plana' entre martes y miércoles, reportaron este jueves una escalada preocupante, donde las autoridades sanitarias mexicanas dieron cuenta 4 mil 599 nuevos casos de contagio, con un saldo de 722 decesos, mientras que las peruanas informaron de 4 mil 164 nuevos diagnósticos y 196 fallecidos. Mientras, que Chile sufrió el incremento más grande en un solo día de forma global, ya que hace dos días sumó a sus balances 31 mil 412 nuevos contagios que no se habían contabilizado debido a demoras en los procesos de notificación y actualización. Chile, que totalizó 3 mil 615 personas fallecidas, llegó este jueves a las 225 mil 103 personas infectadas, muy cerca a los casi 238 mil 000 infectados registrados en Italia, uno de los países más golpeados por la COVID-19. En toda América, según la Universidad Johns Hopkins, ya se contabilizan 4 millones 111 mil 988 personas contagiadas y 213 mil 044 muertes por el nuevo coronavirus.



Buscarán los demócratas una comparecencia de Bolton sobre las revelaciones de su libro acerca de Trump



Varios legisladores demócratas de Estados Unidos manifestaron este jueves que podrían buscar una comparecencia del exasesor de seguridad nacional John Bolton sobre las revelaciones contenidas en su libro acerca del presidente Donald Trump, y quieren enfocarse en las revelaciones de Bolton de que el mandatario buscó ayuda extranjera para ser reelegido. Tomaremos una decisión, me reuniré con los presidentes para emitir un juicio, expresó en una conferencia de prensa la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sostuvo que el público estadounidense tiene el derecho a saber la verdad. Según una revelación del libro de Bolton titulado, 'La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca', en una reunión entre Trump y su homólogo Xi Jinping en una cita del G-20 en Japón el año pasado, el Trump dirigió las conversaciones hacia los comicios presidenciales del próximo mes noviembre, y manifestó que más compras de soja y trigo por parte de China podrían apoyarlo en el resultado electoral. Más allá de mostrar interés en escuchar a Bolton, varios legisladores demócratas arremetieron contra el exconsejero porque se negó a dar su testimonio a finales del año pasado en los procedimientos de juicio político en la Cámara Baja contra Trump, para luego publicar en el libro gran parte de la información sobre la cual habría sido interrogado en el Congreso.



Afirma China que nueva cepa del SARS-CoV-2 que causo el brote en Beijing proviene de Europa



China reiteró hoy que el brote de la COVID-19 surgido en un mercado mayorista de alimentos de Beijing y responsable de al menos 183 enfermos, lo produjo una cepa del coronavirus SARS-CoV-2 proveniente de Europa. Según explicó en un comunicado el especialista del Centro nacional de Prevención y Control de Enfermedades, Zhang Yong, que los resultados preliminares de la investigación de la secuencia genética revelaron una versión antigua de la COVID-19 que circula actualmente en el Viejo Continente. Además, el especialista señaló la necesidad de recopilar más datos y completar cálculos con modelos matemáticos antes de conformar una conclusión definitiva, pues el estudio sugirió que el patógeno existía desde hace tiempo en el mercado Xinfadi, debido a la gran cantidad de muestras positivas. También Zhang Yong, explicó entre las posibles vías de transmisión que el SARS-CoV-2 fue que permaneció en alimentos congelados y no mutó por la cadena de refrigeración desde la partida de los productos en el exterior hasta la llegada a China. 'En resumen, lo que vimos es que este virus es cercano al virus antiguo de Europa', acotó el especialista del Centro nacional de Prevención y Control de Enfermedades de China, Zhang Yong.



Continuará el Supremo Tribunal de Brasil el juicio de las noticias falsas y las amenazas en su contra



El Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó, con una mayoría el juicio para validar la investigación sobre fake news y las amenazas en su contra por los aliados del presidente Jair Bolsonaro. Con una votación de 10 votos a favor y uno en contra, se decidió continuar con la investigación, y el único ministro que se opuso a proseguir las indagaciones fue Marco Aurelio Mello. De acuerdo con las normas establecidas, la investigación debe ser supervisada por el Ministerio Público y los abogados de los investigados deben tener acceso al expediente. Además, con la decisión se validan las medidas de registro e incautación y las violaciones del secreto realizadas contra empresarios contra los acusados de financiar, difamar y amenazar a los jueces del Supremo Tribunal por las redes sociales.



Debatirá el Parlamento chino el proyecto de ley sobre la seguridad nacional para Hong Kong



La Asamblea Popular Nacional de China debate hoy el proyecto de ley para reforzar la seguridad nacional en Hong Kong y, según expertos, podría aprobarla a más tardar al cierre de este mes. El borrador se presentó este jueves ante el Comité Permanente del Legislativo, a menos de un mes después de que adoptara la decisión de formularla. Normalmente, ese tipo de documentos pasan por tres lecturas antes de recibir el visto bueno, pero observadores indican que en este caso ya entró en un canal rápido y podría incluso quedar listo en dos análisis. También auguran la celebración a finales de junio de otra sesión para someterla a votación el nuevo proyecto de ley de seguridad nacional en Hong Kong, aunque en un inicio se previó completarla en septiembre.



Rechaza Venezuela el asedio de Estados Unidos contra las empresas mexicanas



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció el asedio del gobierno de Estados Unidos al imponer sanciones contra empresas mexicanas por sus vínculos con el sector petrolero de su país. A través de un mensaje difundido en la red social Twitter, Arreaza puntualizó que el cerco promovido por el ejecutivo norteamericano pretende impedir la exportación de petróleo venezolano para que el pueblo se quede sin alimentos, medicinas y gasolina. Además, el canciller venezolano exhortó al sistema multilateral de la Organización de Naciones Unidas a reaccionar ante las políticas injerencistas del gobierno estadounidense, al tiempo que reafirmó que Venezuela llevará este caso a la Corte Penal Internacional. Esta nueva denuncia del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza se realiza luego de que Estados Unidos sancionara a las compañías mexicanas Schlager Business Group y Libre Abordo por su vinculación con su país.



Inició la Unión Europea el análisis sobre su plan de reconstrucción post – coronavirus



Los 27 mandatarios de la Unión Europea iniciaron hoy una compleja negociación sobre el multimillonario plan de reconstrucción presentado por Bruselas para, a partir de deuda común, sacar al bloque de la profunda recesión ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Aunque el tiempo apremia ante el largo proceso de ratificación, no se espera ningún acuerdo en esta primera discusión telemática, que comenzó en horas de la mañana, y que servirá para 'tomar la temperatura', según señaló la presidencia francesa. En esta reunión de los líderes de la Unión Europea las miradas estarán puestas en particular en Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca que están a favor del rigor fiscal, y que se muestran reticentes con el plan anticrisis desvelado por la Comisión Europea. El instrumento de reconstrucción, llamado Próxima Generación, prevé que la Comisión tome prestado en los mercados de deuda 750 mil millones de euros en nombre de la Unión Europea y ese fondo se repartirían entre los países mediante subvenciones, y la UE en su conjunto se encargaría de devolver el dinero de las primeras ayudas y no el país beneficiado.