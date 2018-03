Amplia demostración de unidad en elecciones de Cuba (+Audio)



Amplia demostración de unidad en elecciones de Cuba. Fotos: José Cabrera Peinado



Un ejemplo de unidad, masividad, apego a su esquema político social y disposición de defender a cualquier precio las conquistas de la Revolución, lo encontramos en los colegios 1 y 2, de la circunscripción 5, del capitalino municipio de Playa, que como en los demás del territorio nacional, fueron aspectos presentes en los comicios de este 11 de marzo del 2018 en Cuba.



Antes de las siete de la mañana, hora establecida para abrir, ese los colegio ya estaba listo y tras la explicación de su funcionamiento a los electores presentes, pioneros y a los integrantes de las dos mesas electorales, fueron entonadas las notas de nuestro Himno Nacional, momento a partir del cual comenzó el proceso de votación popular por los candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegados a esa estructura gubernamental a nivel de provincia.



Tras ejercer su derecho al sufragio el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guillarte de Nacimiento, destacó el alto sentido de democracia del proceso eleccionario cubano, a donde acuden todos los electores con ese derecho conforme a la Ley, a manifestar su voluntad de manera espontánea y sin que las urnas tengan otra custodia que no sea la de los pioneros, como garantía de la continuidad histórica de la Revolución.







Destacó también el máximo dirigente obrero que en todos los centros de trabajo de la nación se adoptaron las medidas que garanticen la asistencia a los colegios de la clase trabajadora, toda vez que existen labores y servicios prioritarios, que no deben detener sus funciones, como los casos de la salud pública, la gastronomía, el comercio y otras tareas ininterrumpidas de la economía y aseguramientos vitales a la población, donde se adoptaron para facilitar que cada trabajador pueda ejercer ese derecho constitucional.



El igualmente integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, enfatizó en el hecho de que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, no está por vez primera presente físicamente en estas elecciones generales, pero que sus ideas, legado histórico y ejemplo personal siguen y seguirá presente en el actuar cotidiano de su pueblo.



Significó el dirigente de la clase obrera cubana que el Concepto de Revolución no fue casual que el compañero Fidel lo diera a conocer por vez primera un Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, lo que habla de por sí sólo acerca de la confianza del máximo líder histórico de la Revolución en los trabajadores, que levan sobre sus hombros el desarrollo económico del país.



Escuche en audio el reporte:









Artículos relacionados

Del Autor