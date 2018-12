Amplía ETECSA servicio Internet en Cuba a través de la red móvil

Ezequiel González ez@nauta.cu cuba

05.12.2018 - 9:16 am

Otra prueba más, la informatización de la sociedad, luego de un quinquenio, se hizo realidad, casi al 31 de este viejo año, una proeza. Pero a propósito de los precios, estos al final sufrieron cambios, porque no son los más acordes, uhm , me huele a que nos están pasando gato por liebre, aunque no era lo que esperábamos, hay cierto interés en vender por ahora, de manera inflada esa internet rara, con condiciones, sin micubacel, me huele al mismo cuento de altos precios nuevamente, como el nauta hogar, para obtener ganancias rápidas en creces, me pregunto, donde están los paquetes nocturno, paquete uso diario, paquete de redes sociales, da la impresión que ese recuento de mal gusto que están haciendo, ya me lo sé, está obsoleto, como los mediocres que montaron ese circo vaya a ver con que propósito, como al final llamar la atención, la realidad es más fuerte, no hay nada de novedoso, es mejor ir a la wifi, que es tangible, en mi caso, monten mejores promociones, que lo que salió de la noche a la mañana, es porque han sido objeto de crítica, en reiteradas ocasiones, considero que este apuro no dará buenos criterios, nos hay incentivos, para hacer asequible el servicio, por ser sobrevalorado, Siento que no es gran servicio, además es lento e inestable, mejorad en 2019.