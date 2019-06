Analizará hoy el Tribunal Supremo de Brasil pedido de liberación de Lula

Analizar hoy el Tribunal Supremo de Brasil pedido de liberacin de Lula

2019-06-25

En medio de versiones contradictorias, el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil parece encaminado a analizar este martes el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Luis Inacio Lula da Silva, para que sea liberado. Al parecer, el caso de Lula se mantiene hoy en la agenda de la Corte, después de las repercusiones negativas de ayer por informes de prensa acerca de que los magistrados habían pospuesto el debate para agosto.



Supuestamente, los cinco jueces no tendrían tiempo en el día para considerar el asunto, porque tenían ante sí varios procesos a considerar, y el de Lula era el último pautado para este martes. Denuncias previas ya habían alertado sobre una maniobra al interior de la Corte, para colocar el caso de Lula en el último puesto y justificar así una eventual posposición del debate para agosto.



Los abogados defensores de Lula no tardaron en exigir que el habeas corpus fuese analizado hoy, mientras que el líder histórico de la izquierda brasileña denunció el miedo de quienes temen verlo libre. En carta a su ex canciller, Celso Amorim, Lula reiteró que todo lo que quiere es tener derecho a un juicio justo, por un juez imparcial, para demostrar con hechos que es inocente de todo lo que lo acusaron.







Lula remarcó que solo es necesario que el Supremo Tribunal Federal lea pruebas presentadas por sus abogados para que sea aceptado el recurso de habeas corpus, que lo liberaría. En la misiva a su ex canciller y amigo, Lula se preguntó por qué la Corte teme juzgar su caso y por qué tanto miedo a la verdad, una respuesta que no solo espera él, sino también todos los que esperan por la justicia.



En ese contexto, los abogados defensores de Lula anunciaron que presentarán a la ONU las declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas y del gobierno de Jair Bolsonaro, como pruebas de que todas las instancias de la justicia del país son presionadas para que mantener preso a Lula. Ante la repercusión negativa, uno de los cinco miembros del Tribunal Supremo, Carmen Lúcia, negó anoche en una nota que hubiera maniobrado para excluir hoy del debate el habeas corpus a favor de Lula y confirmó que ese tipo de recurso tiene prioridad sobre otros procesos que juzga la Corte.



Carmen Lucia estuvo en los últimos días en el centro de las denuncias contra la maniobra anti-Lula, pues se considera que no será una jueza imparcial e independiente, porque cuando presidió el Supremo, entre el 2016 y el 2018, fue pieza fundamental del engranaje conspirativo que tenía como meta encarcelar al ex mandatario.







De acuerdo con analistas, de entre los cinco magistrados que analizaran hoy el habeas corpus a favor de Lula, dos de ellos, la misma Cármen Lúcia y Edson Fachin votarían a favor de posponer el debate del caso. En cambio, Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski votarían a favor de liberar a Lula, por lo que el sufragio decisivo sería de Celso de Mello para romper el empate entre los jueces a favor y en contra de la liberación inmediata de Lula.



No obstante, circula una hipótesis alternativa, y es que los magistrados discutirán conceder la prisión domiciliaria para Lula, por medio de un habeas corpus de oficio, es decir, sin que haya un pedido específico, dado que el análisis del solicitado por la defensa fue supuestamente pospuesto para agosto.La demanda de la liberación inmediata de Lula se fortaleció repentinamente hace quince días, tras las filtraciones del portal digital The Intercept sobre mensajes intercambiados entre el entonces juez Sergio Moro, ahora ministro de justicia, y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol.



Las conversaciones prueban que Moro y Dallagnol conspiraron para encarcelar a Lula, inhabilitándolo como candidato presidencial en los comicios de octubre pasado e impidiendo una eventual vuelta al poder de su Partido de los Trabajadores. En colaboración con medios brasileños, The Intercept fue revelando otros mensajes que confirman la conjura, y el cofundador del portal, Glenn Greenwald, advirtió que más archivos saldrán a la luz, por lo que difícilmente el entonces juez y ahora ministro de justicia, Sergio Moro, conseguirá mantenerse en el cargo.



Greenwald destacó que caerá la máscara con la que Moro se construyó durante cuatro años la imagen del superhéroe de la justicia por su campaña contra la corrupción en Brasil.



(Noticiero Nacional de Radio)

