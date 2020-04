Andrea Bocelli le canta a los que luchan contra la COVID-19

Este, 12 de abril, domingo de Pascua de Resurrección, en un acto de profundo amor, el tenor italiano Andrea Bocelli ofreció un concierto musical en la mítica Catedral de Milán, ubicada en Lombardía, Italia, una de las zonas más golpeadas por la pandemia de Covid-19. Este evento musical único, se transmitió en directo, a partir de las 12:00 a. m. y a través del canal de youtube de Andrea Bocelli. Días antes, el músico aceptó cantar en una iglesia sin público, como homenaje a las víctimas y a todos quienes continúan sufriendo por el contagio coronavirus. Bocelli señaló: “El día que celebramos la confianza en la vida que gana, me siento honrado y feliz de responder ‘sí’ a la invitación de la ciudad y del Duomo de Milán”. La fundación que dirige el artista y lleva su nombre, ha realizado importantes donaciones de materiales y equipos médicos para afrontar la emergencia sanitaria.



Intelectual colombiana reafirma apoyo a Cuba y Venezuela



La intelectual colombiana Patricia Ariza reafirmó su apoyo a Cuba y Venezuela, y subrayó la importancia de la unidad latinoamericana, en un contexto marcado por la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Un saludo enorme al gobierno y al pueblo cubanos envió Ariza, y expresó su agradecimiento al personal de salid que en varios países llevan su conocimiento y solidaridad, pese a las limitaciones ocasionadas por el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace casi 60 años es impuesto a la isla. “Esta crisis en el mundo ha desnudado el modelo neoliberal; es una oportunidad para volver a hablar de la utopía socialista de la que muchos de nosotros jamás nos hemos retirado”, enfatizó Ariza, directora del emblemático teatro La Candelaria. “Estamos viviendo momentos difíciles, pero también esperanzadores: es el momento de una gran unidad latinoamericana y de grandes pactos por la vida”, remarcó la intelectual colombiana, quien en el año 2019 recibió, por acuerdo del Consejo de Estado de la República de Cuba, la medalla Haydée Santamaría.



A encontrar el arte en casa convida joven fotógrafo cubano



A encontrar el arte en casa convida en las redes sociales Julio César García, joven fotógrafo cubano que, en Matanzas, aboga por aprovechar el tiempo en función de la creatividad e invita a colocar sobre los objetos del hogar múltiples significados. Del trabajo con los recursos que normalmente uno ve y no le da otro carácter nació la serie Tiempo muerto, cuarentena y surrealismo con objetos, donde lo cotidiano se transforma en obras un poco surrealistas para mostrarle a otras personas que también pueden hacerlo. Fruto del trabajo individual o familiar de usuarios motivados en sus casas, emerge la iniciativa ante las convocatorias que García propone en las redes sociales, representaciones constituidas a partir de la combinación de cubiertos, envases, piezas textiles o juguetes. Cuando el distanciamiento social constituye una necesidad para controlar la propagación de la COVID-19, los creadores encuentran nuevas motivaciones para estimular la inventiva y generar proyectos que acerquen y sensibilicen de manera saludable y original.



Como la cigarra, popular canción de María Elena Walsh, vuelve a alzarse como símbolo de resistencia



Como la cigarra, la popular canción de la argentina María Elena Walsh, ha devenido símbolo de resistencia en la historia de su país y la del continente, desde que en 1973 salió a conquistar audiencias. Entonces fue una llamada de aliento para enfrentar la dictadura militar; ahora, escuchada en la nación austral y multiplicada en las redes sociales, encarna la certeza de que cuando pase la pandemia causada por el coronavirus, tendremos que alzarnos como mejores seres humanos. El jueves 26 de marzo, faltando diez minutos para las nueve de la noche, 35 artistas argentinos se pusieron de acuerdo para interpretar la obra y ponerla a circular en las redes sociales y tres televisoras del país austral. A lo largo de los días transcurridos, decenas de miles de internautas en diversas partes del mundo han accedido a la creación colectiva. En su nacimiento, la canción nada tenía que ver con la tormenta política existente en Argentina, sino que estaba inspirada en los actores que pierden el tren, no pueden volver a trabajar y sufren una suerte de jubilación anticipada. Era un canto de esperanza pensado para ellos. Pero después, como en tantos otros casos, las buenas canciones pueden asumir otros significados en circunstancias particulares y potenciarse casi hasta el infinito. Como la cigarra se volvió entonces un himno generacional en la voz de Mercedes Sosa. Como las grandes creaciones musicales, ahora ha vuelto en medio de esta pandemia mundial, para salvarnos de la incertidumbre y darnos aliento y fuerza.



Próximamente, en el Día Internacional de los Museos, se entregarán los Premios a la conservación y restauración



El Palacio del Segundo Cabo, hoy Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba–Europa, en La Habana Vieja, es uno de los inmuebles y sitios nominados para el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos. El reconocimiento, que confiere el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, se entrega cada 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos, una jornada para impulsar la toma conciencia de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad. También aspiran al galardón de Conservación el Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago De Cuba; las Cuevas de Bellamar, en Matanzas; el monumento a Juan Delgado, en Santiago de las Vegas; el parque municipal de San José de las Lajas, en Mayabeque; el Museo de las Parrandas, en Remedios, en Villa Clara; la finca agroecológica El Paraíso, en Viñales; así como otros inmuebles que existen en el país. Propósito del Premio Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos, es estimular la protección y rescate de los monumentos nacionales y locales, así como el patrimonio edificado, histórico y natural de Cuba. Toda una obra que espera, que cuando todo este momento de dolor y enfermedad por la COVID- 19 pase, estará ahí para conocerla y mostrar a futuras generaciones.



Fue recordada la impronta del trovador mayor, Sindo Garay



La guitarra fue su primer amor desde la adolescencia. Y con ella, Sindo Garay entonó sus más de 600 obras musicales, casi perfectas, según los entendidos que lo bautizaron como el “trovador mayor”. Pero un 12 de abril, a los 101 años, se apagó la voz de este juglar santiaguero, inmortalizado en canciones como Mujer Bayamesa. Y es que Sindo, al parecer, usaba su magia para inventar las melodías, sin partituras y notas musicales, y sin otro conocimiento técnico que no fuera ese don especial y selecto que lo iluminó. Así nacieron letras que evocaban a la mujer, al amor y el desamor, los paisajes de su tierra y las luchas mambisas. En su andar por el mundo, en sus años mozos, conoció en República Dominicana a José Martí, en los días en que el insigne patriota cubano preparaba la «guerra necesaria». Recoge la historia que estrechó la mano del Apóstol y fue tal su impresión que luego compuso “Semblanza de Martí”. Sindo, el trovador, fue un versátil y genuino músico. Aunque se le reconoce haber cultivado igualmente con destreza la canción, el bolero, alguna criolla, la guaracha, el bambuco colombiano, y se aprecia en aciertas composiciones influencias de la ópera, así como de las canciones llamadas cultas del período romántico en Europa. El llamado “genio popular”, a 52 años de su fallecimiento, sigue siendo el trovador mayor para las generaciones de este género que le siguieron.



Cirque du Soleil regala algunos de sus espectáculos para soportar mejor el aislamiento



Si la crisis del coronavirus no nos permite disfrutar del circo más famoso del mundo en vivo, entonces el circo Cirque du Soleil ha creado una plataforma para venir a nosotros. Para ello han creado CirqueConnect, un nuevo espacio web de contenido digital para mantenerse cerca de sus fans en este periodo de aislamiento. Cada semana se podrá disfrutar de un nuevo especial que reúne los mejores momentos de sus asombrosos espectáculos, así como contenido exclusivo para mantenernos entretenidos. CirqueConnect cuenta ahora con dos especiales de 60 minutos de duración, emitidos los pasados 3 de abril y 27 de marzo. En la primera emisión del mes de abril, millones de personas pudieron disfrutar de una selección de los mejores números de Amaluna, Bazzar y Volta. El pasado 27 de marzo fue el turno de los espectáculos KURIOS-Cabinet of Curiosities, O y LUZIA. Además de estos especiales en línea, Cirque du Soleil pone al descubierto algunos de sus secretos, gracias a las entrevistas con sus creadores y artistas y sus aplicaciones de realidad virtual.



