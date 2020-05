Andrea Bocelli tuvo el coronavirus y dona su plasma para la investigación

Andrea Bocelli tuvo el coronavirus y dona su plasma para la investigacin

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo la enfermedad de la COVID-19 pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, según reconoció hoy martes a la salida del hospital de Pisa, al que acudió para donar plasma. En un comunicado, el propio hospital agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio "Tsunami", un experimento nacional que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado el coronavirus en el tratamiento contra el mismo. Durante su convalecencia, el tenor ha participado en numerosas causas para ayudar en la lucha contra el coronavirus, un patógeno que en Italia ya ha infectado a más de 230.000 personas, de las que 32.877 han muerto, según el último parte oficial.



Convocan a Mitin Poético Virtual en La Habana



El Centro Cultural Cuba Poesía y el Festival Internacional de Poesía de La Habana convocan al encuentro de gestores de festivales y otros proyectos promocionales para la poesía, a un Mitin Poético Virtual a celebrarse este jueves 28 de mayo. Ante la emergencia sanitaria mundial, más de 40 poetas de 20 naciones se darán cita en las redes sociales para unir su voz y acompañar al género humano en estos tiempos de peligro e incertidumbre, a partir de las 10 de la mañana, hora de Cuba. A 10 años del encuentro de festivales de poesía de América Latina y el Caribe se celebrará esta iniciativa, una de las tantas que hoy surgen en el escenario virtual para, sin dejar de cumplir con las medidas de distanciamiento físico necesarias en el enfrentamiento a la pandemia, la humanidad se mantenga unida en el plano social y espiritual.



Juana Bacallao estuvo de cumpleaños: “aché” a sus 95 abriles



Neris Amelia Martínez Salazar es su verdadero nombre, pero nadie en Cuba la conoce así. Fue “descubierta” por el compositor cubano y director de orquesta Obdulio Morales, mientras ella, sirvienta por entonces, limpiaba unas escaleras cantando a viva voz. Desde ese momento, perdió su nombre de pila y atrás quedó su infancia humilde en la barriada habanera de Cayo Hueso. No realizó estudios formales de música, pero aprendió a tocar el piano y las tumbadoras. Comenzó así la leyenda de Juana Bacallao, un nombre creado por su “descubridor”, quien escribió para ella una pieza con ese título. Fiel representante de un género musical en vías de extinción en Cuba, esta mujer de llamativo y excéntrico vestuario, es creadora de un estilo único que marca la historia del cabaret cubano. Compartió escenarios con artistas diversos, como Nat King Cole, Bola de Nieve, Chano Pozo y Benny Moré, y se presentó en países como España, Estados Unidos, Francia, México y Francia, especialmente en la Opéra-Comique de París, entre otros.



Tras las plataformas digitales, se sube el telón teatral



Propiciar el intercambio entre artistas titiriteros y el público infantil o adulto, es la cita referencial de la región oriental cubana, en la que anualmente figura el evento “Primavera Teatral”, que llega a su décimo novena edición. El encuentro tomará diversas plataformas digitales, en donde la página web de la Dirección Provincial de Cultura y varios perfiles en Facebook se harán eco de la transmisión desde la ciudad de Bayamo en Granma. La cita intenta proveer de diversas temáticas, técnicas teatrales, el empleo de títeres, sus múltiples tipologías y formas de manipulación, reuniendo a dramaturgos y directores contemporáneos, al mismo tiempo que a protagonistas de la escena teatral emergente, para mostrar cuánto pueden generar sus voces y miradas acerca de temáticas contingentes y existenciales.



Juegos Florales, sin perder su esencia, en Ciego de Ávila



Arte Pensar, en una edición digital de los Juegos Florales, hace unos años parecería una locura en Ciego de Ávila, sin embargo, a estas alturas la edición 26 se repiensa en la Asociación Hermanos Saíz del territorio y la nueva propuesta asume el espacio virtual para que la literatura hecha por jóvenes discurra. Bajo el nombre La llave pública ha echado a andar una página en Facebook con contenido actualizado sobre el certamen y numerosas iniciativas patentizadas por los artistas. Desde fragmentos de poemas y libros, hasta contar la historia que comenzó hace más de 20 años, son los retos que asumen cuando el avance de la COVID-19 ha obligado a nuevas formas de hacer y pensar el arte. Para los días 28 y 29 de mayo llegará el veredicto y el cierre por todo lo alto del contenido online difundido, fecha que también coincidirá con el aniversario 34 de la muerte de Onelio Jorge Cardoso, el cuentero mayor, a quien se le dedica el evento y el sentido homenaje de los escritores del terruño.



Jóvenes promueven concurso medioambiental



La Red Juvenil Ambiental de Cuba, de las Brigadas Técnicas Juveniles, convoca a la exposición digital Cuidando el medio ambiente, hasta el 5 de junio de 2020, cuando el mundo saluda el Día Mundial del Medio Ambiente. En este reto podrán participar en fotografía y artes plásticas obras que expongan acciones medioambientales, de educación ambiental y proyectos ambientales comunitarios. Los trabajos deben tener anexos el nombre y dos apellidos, institución, municipio y provincia de sus autores. Las mejores creaciones participarán en una exposición nacional a realizarse en enero de 2021. Este es grupo temático creado en 2007 que tiene como misión contribuir a la solución de las problemáticas del medio ambiente del país, potenciando la capacidad de acción de las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes, incidiendo así en la formación de valores para el desarrollo sostenible.



Actualiza Plan Maestro el libro “Una Experiencia Singular”



Justo reconocimiento al doctor Eusebio Leal, devendrá la actualización del libro Una Experiencia Singular, valoraciones sobre el modelo de gestión integral de La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad, que viera la luz en 2006. Se prevé que el volumen cuente con tres capítulos, el primero de los cuales será relativo a la historia, mostrará mediante textos y línea del tiempo una breve contextualización de Cuba en el mundo y de La Habana en el país. El segundo capítulo ubicará al lector en el territorio, dará a conocer sus características más relevantes y evolución, de manera que se comprendan los retos y desafíos enfrentados por la Oficina del Historiador, o sea, resultará una semblanza del territorio atendiendo a las cinco dimensiones del desarrollo: institucional, cultural, social, económica y medioambiental, las que serán explicadas profusamente en el apartado tercero.



J.K. Rowling publica gratis en internet un libro de cuentos de hadas



La autora de la saga de Harry Potter, la británica J.K. Rowling, anunció este martes el lanzamiento de 'El Ickabog', un nuevo libro para niños que publicará gratuitamente en internet, con el fin de hacer más llevadero el confinamiento a los más pequeños. El anuncio ha cogido por sorpresa a los seguidores de la autora, quien, por primera vez, firma una historia infantil, en concreto un cuento de hadas, que no está relacionado con la saga de Harry Potter, el joven mago que la hizo famosa. Rowling creó 'The Ickabog' hace más de una década para sus propios hijos y ha decidido reescribirlo para ponerlo a disposición del público durante la pandemia.



