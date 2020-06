🎧 Andreu proyecta a la COVID-19 desde su natal Jatibonico



La Habana-. El atleta más joven del equipo cubano de Lucha Libre es el 57 Kg Reineri Andreu, quien, a fuerza de entrega y dedicación a los colchones, se ha convertido en el “rey” de la división en el país.



Con apenas 22 años de edad, tiene el mérito de haber conquistado dos medallas de oro en Campeonatos Mundiales de la categoría sub-23. En estos tiempos cuando la COVID-19 lo sacó de sus zona de “confort”, la Escuela Superior Formación de Atletas de Alto Rendimiento “Cerro Pelado”, no ha dejado preparase en su natal municipio Jatibonico, con la mira puesta en el Preolímpico de Sofía, Bulgaria.

Estoy entrenando frente a la casa, cumpliendo con el trabajo que me orientaron los profesores de la selección nacional. A veces viene un entrenador que vive aquí en el pueblo y me ayuda a realizar las técnicas. Todas las mañanas salgo a correr, siempre cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico.







Andreu mantiene una comunicación constante con el Jefe del Colectivo de Entrenadores de la Lucha Libre en Cuba, Julio Mendieta.

Siempre me está llamando, se interesa no solo por lo deportivo, sino también por mi salud y la de la familia en sentido general.



Reineri Andreu también ha dado su aporte para ayudar a la producción de alimentos, tarea a la cual nos ha convocado la máxima dirección del país.

Me fui con las personas del INDER del municipio al campo a guataquear y hacer lo que hiciera falta en la tierra, incluso hasta aré con una yunta de buey.



En el clasificatorio de América para los Juegos Olímpicos de Tokio, desarrollado en el mes de marzo en Ottawa, Canadá no pudo conseguir su boleto para la cita nipona. Por nuestro país ya están asegurados en el estilo Libre, Alejandro Valdés en 65 Kg, Geandry Garzón en 74 y Reinieris Salas en 97.

No tuve la oportunidad de clasificar, mis compañeros sí y estoy contento por eso. Yo estoy a la espera para cumplir este sueño de estar en una olimpiada. En Ottawa no cumplí con la orientación de los profesores en la esquina y de ahí que no pudiera lograr el objetivo.







Este espirituano reconoce que tiene que mejorar en la manera que encara los combates, sobre todo cuando enfrenta atletas de nivel.

Trabajar en la psicología y meterme en la cabeza que yo sí puedo. Tengo que ser un poco más agresivo, sobre todo en los inicios de las peleas y demostrar que soy campeón mundial sub-23 y que puedo clasificar a los Juegos Olímpicos.



El medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima tendrá una última oportunidad para llegar a Tokio en el certamen de Bulgaria a desarrollarse en marzo de 2021, lid que solo dará una plaza en su división.

Aparentemente ya clasificaron los mejores del mundo, pero esto no quiere decir que no vaya a ser difícil la competencia. He luchado con varios de ellos y como se conoce todos quieren su boleto por lo que no será nada fácil. Sé que tengo opciones de clasificar y seré el último, pero llegaré a los Juegos Olímpicos.



Estos cerca de tres meses de aislamiento social, Andreu los ha aprovechado para estar con la familia.

He conversado más con mis padres y demás familiares, he recibido el apoyo de todos. Me hacía falta este momento aquí en la casa para reflexionar sobre las cosas que tengo que seguir mejorando. A los deportistas nos hace falta en ocasiones este descanso, aunque no dejamos de entrenar. Ya estoy loco por irme para la Escuela en La Habana, tengo deseos de subir al colchón, de ver a mis compañeros y los entrenadores.







Andreu, les envía un mensaje a los cubanos y en especial a los habitantes de su municipio.

Quiero decir que se cuiden, que tengan fe, que todo va a salir bien. Saludos para toda Cuba y para mi gente de Jatibonico.



Desde casa, el luchador más jóven del equipo nacional no ha dejado de prepararse.











