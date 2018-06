Andy Cruz: No pienso que sea el mejor boxeador de Cuba (+Audio)







El púgil Andy Cruz de los 64 kg es considerado por muchos como el mejor boxeador cubano en la actualidad, sin embargo, el matancero, que asistirá a los Juegos de Barranquilla, no considera que él sea el mejor.



“Hay muchos aficionados que se me acercan y me dicen que soy el mejor, yo simplemente pienso que estoy en un buen momento, que se debe a la preparación, a los entrenadores, a mis compañeros que me han ayudado mucho, estoy en un buen momento, pero no me creo mucho de que soy el mejor de Cuba, eso es algo muy grande”, manifestó, el matancero, a Radio Rebelde.



Invicto en quince combates disputados en Series Mundiales de boxeo, campeón mundial en Hamburgo, Alemania en 2017, y de los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015, Andy Cruz, irá a Colombia a buscar una de las medallas que le falta en su palmarés.



“Esto es paso por paso, ahora tenemos la final de la Serie Mundial de boxeo, luego los Juegos Centroamericanos y del Caribe, después pensaremos en la presea olímpica”, apuntó, el ligero welters cubano, que recientemente protagonizó un espectacular nocao en la Serie Mundial.



“En mi carrera este fue el nocao más potente que he dado, nunca había propinado un golpe de tal magnitud, eso no se busca, eso sale solo, si sales a buscarlo puedes recibirlo tú, eso se logra con la técnica del golpeo”, comentó, Andy, sobre su victoria ante el francés Morgan Dong, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.



