Andy paró en seco a los Piratas

Andy par en seco a los Piratas



Fotos: Boris Luis Cabrera



El zurdo capitalino Andy Marlon Pérez, lanzó una joya de pitcheo frente a los “Piratas” de la Isla de La Juventud y le dio éxito a su equipo de 4 anotaciones por 0, en el inicio de las cuartas sub-series de la VI Serie Nacional de Béisbol Sub-23 años.



El mundialista juvenil, quien acaba de cumplir 19 años, le tiró en el Latinoamericano siete sólidas entradas a los campeones, donde solo permitió dos indiscutibles, con cinco ponches, tres boletos, un pelotazo y no le anotaron carreras. La blanqueada la completó Raimond Figueredo, quien sacó los últimos seis out del juego y le pegaron par de imparables.



Al término del encuentro, el pitcher del municipio Arroyo Naranjo dijo que el control fue su mejor aliado durante todo el partido. “Trabajé fundamentalmente con los rompimientos, sobre todos en la zona pegada. Mi última apertura no había sido buena, de ahí que me propuse entrenar más fuerte, hice entre una salida y otra tres bullpenes y salió el trabajo como esperaba”.





Andy Pérez, quien debuta en esta edición, aspira seguir ayudando a su conjunto en la presente campaña y tratará de tener más protagonismo con Industriales en la 59 Serie Nacional de Béisbol. “Ya estuve con los azules en la temporada pasada, solo recibía oportunidad para enfrentar a los bateadores zurdos, pienso que ahora ya estoy en condiciones de lanzar un poco más”.



Por los citadinos, clave resultó el cuadrangular con uno a bordo en el quinto inning del primer bate Lesdián Coello, que a la postre decidió el encuentro. Las otras dos las marcaron en el sexto, remolcada por el quinto bate Orestes Reyes y en el octavo, producto de un error del antesalista pinero Luis Rojas, que por cierto ha cometido 10 de las 19 pifias de su conjunto en los 13 choques que han disputado.



El derecho Jonatan Carbó, volvió a tener una buena apertura por la Isla. A pesar de cargar con su segundo descalabro, trabajó siete capítulos con 3 limpias para su regristro particular, con seis hits, tres estrucados y solo concedió un pasaporte. Se reafirmó como uno de los serpentineros de mejor control en el certamen, con menos de una base por cada choque de nueve entradas.



Después de esta victoria, los habaneros les han ganado cuatro de los cinco juegos que han celebrado frente a los del municipio especial y ahora la serie histórica favorece también a los de La Habana 28-17.



Estos conjuntos se volverán a enfrentar este lunes en el propio “Coloso del Cerro”. Por la rotación de ambos conjuntos, pudiéramos tener un duelo entre dos de los mejores lanzadores del certamen, Yandi Molina por los locales y Yainiel Zayas por los visitantes.

Del Autor