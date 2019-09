Andy saca del apuro a los Leones





La Habana, Cuba.- El jovencito Andy Rodríguez, ha sido la principal figura del pitcheo de Industriales en la 59 Serie Nacional de Béisbol, al extremo de participar en cinco de las 10 sonrisas del conjunto, con la conseguida en la segunda victoria de hoy, nueve carreras por seis frente a Sancti Spíritus.



El derecho del municipio Guanabacoa se apuntó el éxito ante los “Gallos” de Sancti Spíritus, con trabajo de tres entradas, en las cuales permitió dos sucias, ponchó a dos y regaló tres boletos. Ahora suma 14.1 entradas, efectividad de 3.77, sus rivales le conectan para 200. Tiene 20 estrucados, lo que le da un promedio de 12 por partido y ha regalado 11 bases, a casi una por capítulo.



Andy comentó que empleó fundamentalmente los envíos en velocidad, que incluso le llegaron a marcar 92 millas. “Me enfoqué bien con cada uno de los bateadores, terminé bastante agotado por el calor que hace. Cuando salí de zona siempre corregí los lances y pudo salir la victoria que es lo más importante”.



A sus 21 años, es un serpentinero con potencialidades para realizar cualquier función. “La dirección del conjunto me preguntó si podía cerrar los juegos y le dije que me gustaba este trabajo, sobre todo venir en los momentos más complicados”.



Andy Rodríguez, aunque no integró el equipo Cuba a los Juegos Panamericanos, ya estuvo en la preselección nacional. “Me vino muy bien estar en esos entrenamientos, este año incluso me siento un lanzador más maduro. Estoy listo para empeños mayores”.



Con esta victoria, los dirigidos por Rey Vicente Anglada juegan para 500, (10-10) y están a solo una raya de la zona de clasificación. Además, viven su mejor momento de la Serie, pues le han ganado 2-1 al actual campeón nacional Las Tunas en el Julio Antonio Mella y a Sancti Spíritus, el líder de la actual campaña.



A partir del sábado recibirán al difícil conjunto de Matanzas, que archiva ocho triunfos consecutivos, todos conseguidos en la carretera.



Escuche el audio aquí. En la foto, Andy Rodríguez es el primero a la izquierda.

