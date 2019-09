Ante amenazas a la salud

En las últimas semanas se ha intensificado el llamado del Ministerio de Salud Pública a incrementar la vigilancia y lucha antivectorial en relación con el mosquito Aedes aegypti. Como es sabido, entre los meses de septiembre a noviembre se manifiestan los índices más altos de infestación por ese peligroso vector.



Autoridades sanitarias han enfatizado a los medios de comunicación la importancia que en ese contexto tiene la participación del barrio y de la comunidad en esa tarea, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



Como informaba en su edición semanal de este lunes el semanario Trabajadores, la campaña de vigilancia y lucha antivectorial cuenta con los medios necesarios para asegurar esta labor.



Es crucial entonces que todos se sumen de manera activa a la tarea para lograr mantener la estabilidad epidemiológica del país y no lamentar una epidemia de arbovirosis.



Especialistas apuntan también la existencia de un grupo de factores que guardan relación con la transmisión de enfermedades y la generación del indeseado mosquito, tales como el clima en extremo cálido, la ubicación geográfica de nuestro archipiélago, las altas temperatura y humedad de las últimas semanas, así como la densidad poblacional en algunas zonas, los movimientos de la población y el vertimiento de residuales líquidos y sólidos.







De acuerdo con fuentes del Ministerio de Salud Pública, no hay una región del país que escape de los elevados índices de infestación por el vector en estos momentos.



Indudablemente, la situación entomológica genera condiciones para que al menor descuido de las medidas de control tengamos la transmisión de enfermedad, han dicho a la prensa.



Según el especificó el periódico Trabajadores, todos los municipios del país tienen algún nivel de tratamiento adulticida, pero se trabaja con mayor intensidad en los 36 que poseen un elevado índice de infestación por el Aedes.



Ante ese panorama, es crucial evitar posibles focos o fuentes de cría del vector, el cual tiene una extraordinaria capacidad de adaptación y resistencia al medio, pues vive en cualquier lugar donde haya humedad.



Los lugares de mayores riesgos también se conocen y no deberían entonces sorprendernos. El 65 al 67 % de los focos de mosquitos se detectan en los tanques bajos o en otros depósitos que emplea la población para almacenar agua.







Resulta por ello imprescindible la realización del autofocal familiar y laboral, además, de que se respeten las medidas luego de la fumigación, pues los locales deben mantenerse cerrados durante 45 minutos.



Una vez que se conozca que en una casa o en un barrio existe un foco hay que exhortar a esa comunidad a que revise y busque otros lugares donde el Aedes aegypti pueda estar presente, de acuerdo con lo indicado por las autoridades de Salud Pública.



Aunque se plantea que la situación de los centros de trabajo ha mejorado con respecto a años anteriores, ese es otro escenario donde tampoco puede haber abandonos ni descuidos, y al respecto el movimiento sindical ha llamado a los trabajadores a cooperar para evitar una emergencia sanitaria.



Los consejos populares, los delegados de circunscripción, el personal médico de los consultorios y cada familia cubana, tienen que poner todo su empeño en esta etapa para enfrentar tales amenazas a nuestra salud.



