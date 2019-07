Anticiparán asignación de plazas para el servicio social a estudiantes universitarios

Anticiparn asignacin de plazas para el servicio social a estudiantes universitarios

Los estudiantes de la enseñanza superior al concluir sus estudios académicos pasan al proceso de servicio social en las diferentes entidades de la Administración Central del Estado y de organizaciones superiores de dirección empresarial. Sin embargo, este periplo de los recién graduados por los centros laborales, no siempre se han materializado como experiencias provechosas para quienes vienen de las aulas con deseos de hacer y crear nuevas ideas.



Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación Superior de conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se evidenció deficiencias en la selección y asignación de tutores, en la evaluación periódica de los graduados en su periodo de adiestramiento, la poca identificación de jóvenes como posibles reservas de cuadros, así como una deficiente participación en las actividades vinculadas a los programas estratégicos de la entidad.



El director de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos explicó que para el curso escolar 2019 -2020 se aplicarán trasformaciones en los métodos de asignación de estudiantes a las entidades empleadoras, “los alumnos en su penúltimo año de la carrera van a ser ubicados en los meses de septiembre a octubre a la empresa donde deberán desarrollar y cumplir posteriormente su servicio social”.





Otamendi Campos añade que con esta nueva disposición los contratantes tendrán más tiempo para preparar a los futuros profesionales en su puesto laboral y poder realizar una ubicación más eficiente de los mismos y a su vez contribuir a una mayor satisfacción de los graduados en su puesto de trabajo, al familiarizarse con este, antes de graduarse.



Vale destacar que la incorporación de los jóvenes a la vida laboral activa en su último año de carrera no incluirá remuneración salarial por cuanto este proceso se inserta en su actividad docente, así lo ratifica el directivo quien no excluye la posibilidad de que un estudiante sea contratado por alguna entidad laboral sin afectar su actividad docente.



“Tenemos elaborada una versión preliminar de asignación que puede cambiar cuando se hagan las asambleas de ubicación laboral. Para un joven que vive en provincia y después cambió su dirección particular para La Habana habrá que cambiarle su ubicación, ese nivel de conciliación en el detalle se va ganando con la ejecución del proceso” y destacó que solo falta la aprobación del gobierno.



En la actualidad la demanda de graduados universitarios solo se satisface al 27%. De ahí la necesidad de priorizar sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país. Hoy la biotecnología, la defensa, los programas agroalimentarios, así como otros sectores marcan las directrices de la asignación de carreras para nuestros futuros profesionales.

Del Autor