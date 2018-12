Antonio Maceo: pensamiento y valor

Cuando habléis de la Patria

Si queréis señalar las altas cumbres del decoro

En la cumbre del hombre...

buscad entre latidos de montañas

Sobre la raíz de trueno y palpitar de troncos,

La presencia profunda que nos cerca y nos manda:

¡El General Antonio!...



El poeta cubano Manuel Navarro Luna en un emotivo poema destacó la trascendencia de la vida y la obra de Antonio Maceo. También aseguró:

Cuando habléis de la Patria,

Del dolor y el denuedo

y el largo y cruento batallar sin reposo;

Y en mil batallas veintisiete heridas

cual veintisiete surcos;

De las marchas con hambres

y del camino áspero y torvo;

De la gloria en la herida

y la gloria en la sangre,

¡Tenéis que hablar del General Antonio!



Calificado por José Martí como un hombre que tiene tanta fuerza en el brazo como en la mente, el Mayor General Antonio Maceo y Grajales fue un relevante luchador por la independencia de Cuba en el siglo XIX.



El 7 de diciembre de 1896 se produjo su caída en combate en la zona de San Pedro, en el actual municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa.

Acerca de ello igualmente detalló el poeta Navarro Luna:

“¡Esto va bien!”, exclama,

cuando se siente herido en Punta Brava.

¡Es la muerte! Él lo sabe y sonríe victorioso.

¡Ya ni la muerte misma podrá vencerlo! ¡Nada

Podrá vencer al General Antonio!

Antonio Maceo nació en Santiago de Cuba el 14 de junio de 1845. Tenía tan sólo 23 años cuando se incorporó a la guerra por la independencia de Cuba en 1868 a los dos días de haberse iniciado.



De simple soldado ascendió en grados militares, por su participación activa en el desarrollo de los enfrentamientos contra los soldados españoles. Resultó herido en varios combates, incluso en una oportunidad tal fue su gravedad que todo hacía indicar que su fallecimiento podía ser inminente.



Precisamente al describir ese instante de su existencia y la firme actitud de su querida madre, Mariana Grajales, José Martí señaló: “Fue un día en que traían a Antonio Maceo herido; le habían pasado de un balazo el pecho: lo traían en andas, sin mirada, y con el color de la muerte. Las mujeres todas, que eran muchas, se echaron a llorar, una contra la pared, otra de rodillas, junto al moribundo, otra en un rincón, hundido el rostro en los brazos. Y la madre, con el pañuelo a la cabeza, como quién espanta pollos echaba del bohío a aquella gente llorona: “¡Fuera, fuera faldas de aquí! ¡No aguanto lágrimas!”



Durante la guerra de los Diez Años hay un momento sobresaliente en la vida de Antonio Maceo. Fue la Protesta de Baraguá, el 15 de marzo de 1878.



Ante la capitulación de una gran parte de los luchadores independentistas cubanos al aceptar el cese de la guerra propuesta por España, Antonio Maceo en una entrevista con el General español Arsenio Martínez Campos planteó:



Antonio Maceo y los patriotas que lo secundaron se convirtieron en símbolos de la entereza revolucionaria del pueblo cubano. Con singular firmeza Maceo ratificó su disposición de continuar la lucha, aún en medio de condiciones extremadamente difíciles. Y ese día aseguró: “El 23 se rompe el corojo.”





Maceo estuvo en los campos durante varios meses, pero después al no poder mantenerse la guerra tuvo que salir de Cuba. Inicialmente se radicó en Jamaica. Años después reside en Costa Rica. Pero desde el extranjero siguió pensando en la situación de su tierra natal y estuvo dispuesto a participar en la reanudación de la lucha.



En la etapa inicial de la década del ochenta intentó en unión de Máximo Gómez hacer algo al respecto, pero los planes previstos no cristalizaron.

Algunos años después, cuando Martí se hallaba trabajando en la reorganización de la lucha independentista en uno de los patriotas que pensó en poder contar con su apoyo fue en Antonio Maceo.



Ya desde el año 1882 en una carta que Martí le había enviado a Antonio Maceo le había comentado precisamente:

“No conozco yo, General Maceo, soldado más bravo ni cubano más tenaz que usted. Ni comprendería yo que se tratase de hacer, como ahora trato, y tratan tantos otros, obra alguna sería en las cosas de Cuba, en que no figurase usted de la especial y prominente manera a que le dan derecho sus merecimientos.”

En correspondencia con ello resulta lógico que priorizara contactos personales con Antonio Maceo para solicitarle su apoyo resuelto a la labor que realizaba para reanudar la guerra por la independencia de Cuba. En 1893 Martí fue al encuentro de Antonio Maceo quién en esos instantes se hallaba en Costa Rica.



Y el 6 de octubre de ese año escribe en el periódico Patria al describir las características y cualidades humanas de Antonio Maceo:

“Firme es su pensamiento y armonioso, como las líneas de su cráneo. Su palabra es sedosa, como la de la energía constante y de una elegancia artística que le viene de su esmerado ajuste, y de idea cauta y sobria. No se vende por cierto su palabra, que es notable de veras, y rodea cuidadosa el asunto, mientras no esté en razón, o insinúa, como quien vuelve de largo viaje, todos los escollos o entradas de él. No deja frase rota, ni usa voz impura, ni vacila cuando lo parece, sino que tantea su tema o su hombre. Ni hincha la palabra nunca ni la deja de la rienda.”