Anuncia el COI que siguen adelante los preparativos para Tokio 2020

2020-03-19 11:50:15 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Comité Olímpico Internacional anunció que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen adelante pese a la amenaza global del coronavirus, argumentando que aún quedan cuatro meses para la gran cita deportiva y no deben tomarse «decisiones drásticas». «El COI sigue completamente comprometido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y con más de cuatro meses para su inicio aún no es necesario tomar en este momento decisiones drásticas», explicó la organización en un comunicado. El organismo con sede en Lausana «anima a todos los deportistas a seguir preparándose para Tokio lo mejor que puedan», después de que el presidente del COI, Thomas Bach, celebrara una reunión virtual con presidentes de los comités olímpicos nacionales para analizar la actual crisis. El COI admitió que la actual situación «no tiene precedentes en el mundo», reconoció que está impactando los preparativos para Tokio y que está cambiando «día a día», manifestando además su solidaridad «con las sociedades que están haciendo todo lo posible por contener el virus». La organización subrayó que se seguirá monitorizando la situación cada día, con el equipo de expertos formado a tal fin por el propio COI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el comité organizador de Tokio 2020 y las autoridades niponas.



Se suman baloncestistas cubanos en El Salvador a los esfuerzos contra el Covid-19



Los jugadores cubanos que participan en la Liga Salvadoreña de Baloncesto se suman a los esfuerzos para crear conciencia sobre los peligros del coronavirus Covid-19. A su actitud profesional como baloncestista se suma la conciencia sobre el peligro, y estrellas locales como Orestes Torres se convierten en voceros para que la afición sea responsable y evite la exposición innecesaria. 'El coronavirus nos puede afectar a todos, quedémonos en casa, tomando las medidas pertinentes y entre todos lograremos que vuelva la normalidad', alerta Torres, delantero del Quetzaltepeque, desde su cuenta en Facebook. El Torneo Apertura del intenso certamen salvadoreño de baloncesto fue suspendido hasta nuevo aviso, disputadas apenas dos fechas, debido a la declaración de máxima emergencia nacional por la amenaza del Covid-19. Torres, Lisván Valdéz, Osmel Oliva y Marvin Cairo se insertaron rápido entre los líderes del torneo, en tanto Yuniskel Molina y Yoel Cubillas aún estaban por debutar en esta temporada.



Donan futbolistas alemanes 2,5 millones de euros para combatir el Covid-19



La pandemia del coronavirus tiene a poblaciones alrededor del mundo en aislamiento para evitar la propagación de los contagios. Eso, claro, provoca problemas económicos en personas que no tienen un ingreso fijo por no encontrarse en relación de dependencia con un empleador. Afecta tanto a los países subdesarrollados como a los del primer mundo y potencias económicas como Alemania. Por eso, los jugadores que integran el seleccionado alemán decidieron aportar su granito de arena. Los futbolistas alemanes se unieron y donaron 2,5 millones de euros para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus, como un gesto de solidaridad ante la situación actual. "Me alegro que la selección haya hecho esa donación de 2,5 millones de euros para ayuda inmediata, es un gesto importante de solidaridad", dijo el director administrativo de las selecciones alemanas, Oliver Bierhoff, en una conferencia de prensa. "Rara vez el mundo había estado en una situación como la de ahora. Es impresionante como se apoyan los unos a los otros. Nosotros como selección también queremos poner nuestra parte y hemos donando 2,5 millones de euros como ayuda inmediata", dijo Ginter a través de Instagram. Goretzka, por su parte, remarcó que "es un problema que afecta a todos y no sólo a las generaciones mayores". "Quiero pedirles que solidariamente sean también parte de la solución", dijo el jugador del Bayern.



Tiene grandes aspiraciones discóbola cubana Denia Caballero



La destacada discóbola cubana Denia Caballero, campeona mundial en Beijing 2015, aseguró en esta capital que tiene grandes aspiraciones en el actual 2020, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde que comenzó el año pienso en esa cita estival y mi aspiración no es otra que conquistar la medalla de oro, declaró a la ACN Caballero, con mucha seguridad en sus palabras. Sé que ahí tendré rivales muy fuertes, pero me entregaré al máximo en los entrenamientos para alcanzar mi objetivo, precisó la medallista de bronce en la lid bajo los cinco aros de Río de Janeiro 2016. Hasta ahora todo va marchando bien conforme a lo planificado, en estos momentos me encuentro en etapa de fuerza. Después empezaré la preparación especial y pienso participar en alguna competencia internacional a partir de mayo, pero todo dependerá de si se realizan o no a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, explicó. En lo que va de temporada, Caballero, campeona en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, lanzó el disco hasta los 63.71 metros (m) en la prueba de confrontación realizada el pasado 8 de febrero en el Estadio Panamericano. Asimismo, el 28 de ese propio mes logró registro de 62.31 m en el Memorial Aurelio Janet, en la provincia de Santiago de Cuba.



Asciende Cuba un puesto en el ranking global masculino de béisbol



Cuba ascendió un puesto en el ranking global masculino de beisbol, luego de la última actualización realizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC). La Mayor de Las Antillas alcanzó el séptimo escaño del escalafón, gracias al segundo lugar del equipo nacional sub 23 en el torneo panamericano y premundial de la categoría, efectuado en Nicaragua. Después de la negativa actuación de la selección de mayores en los Juegos Panamericanos de Lima y en la segunda edición del Torneo Premier 12, Cuba descendió del quinto al octavo puesto, para iniciar el presente año. Recordemos que en los dos eventos antes mencionados —los fundamentales para el beisbol cubano en el 2019— los criollos no pudieron superar la fase de grupos. Sin embargo, la decorosa medalla de plata conquistada por los discípulos del espirituano Eriel Sánchez el pasado mes de febrero, significó un aumento de 110 puntos en el ranking mundial general y con ellos, el ascenso al séptimo lugar del listado del orbe. Durante la fase de clasificación, celebrada en Honduras, el elenco antillano finalizó invicto, con cinco éxitos, mientras que en la súper ronda, que tuvo por sede a Managua, acumularon tres triunfos y una derrota, consumada frente al equipo campeón, Nicaragua. Tal resultado le valió a los cubanos uno de los tres boletos directos para el Campeonato del Mundo de octubre venidero.



Queda segundo Alexey Fernández en Torneo de ajedrez Fenamac de México



Si ganaba su última partida, pues mejor, pero con solo pactar las tablas el ajedrecista cubano Alexey Fernández (2424) estaría asegurando el primer lugar del Grupo B de la segunda edición del Torneo ITT FENAMAC. En la última fecha de su grupo cerrado se realizó una doble ronda y en la primera partida el antillano venció con piezas blancas al local Juan Manuel García (2204), pero en el cotejo de la tarde el también anfitrión Guillermo Domínguez (2321) lo derrotó en defensa de los trebejos claros, fracaso que dejó a Fernández con seis unidades de nueve posibles. Ese mismo acumulado presentó el español Marcos Camacho (2409), quien se adueñó de la corona, luego de salir beneficiado en un sistema de desempate que relegó al segundo puesto al antillano. En tanto, en la llave principal la hegemonía correspondió al tunero Juan Carlos Obregón (2513) —radicado en territorio azteca—, autor de siete unidades, mientras que el villaclareño Rodney Pérez (2332) cerró quinto con 4.5 puntos y un escaño por debajo quedó la pinareña nacionalizada mexicana Zenia Corrales (2194), con similar total.



Quedan aplazados torneos de tenis de la temporada profesional



Los torneos de la temporada de tenis profesional para ambos sexos quedaron aplazados hasta el 7 de junio por la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, confirmó la Federación Internacional de la disciplina. Esta decisión afecta a los certámenes de Madrid y Roma, con participación de los hombres y mujeres, los femeninos de Estrasburgo y Rabat, y los masculinos de Múnich, Estoril, Ginebra y Lyon. Las justas programadas a partir del 8 de junio siguen, por el momento, en pie conforme al calendario publicado. Además, las clasificaciones de las Asociaciones de Tenistas Profesionales y la Femenina del llamado deporte blanco no sufrirán ninguna modificación durante este período y hasta nuevo aviso. 'Los desafíos presentados por la pandemia de la Covid-19 al tenis profesional precisan de la mayor colaboración jamás vista por parte de todos en la comunidad del tenis, con el objetivo de superar colectivamente este momento para el mejor interés de jugadores, torneos y aficionados', indicó una nota divulgada. 'No es momento de actuar de forma unilateral sino coordinada. Todas las decisiones relativas al impacto del coronavirus demandan una consulta y revisión apropiada entre todas las partes implicadas en el deporte. Es una visión compartida por la ATP, la WTA, ITF, All England Lawn Tennis y Croquet Club, Tennis Australia y la Asociación de la disciplina en Estados Unidos.



Suspenden tres competencias de pesas en Colombia



La Federación Internacional de Halterofilia (FIH) informó mediante su portal digital la suspensión de tres competiciones pactadas para iniciarse en Colombia, entre ellas, el Open de Cali, donde los pesistas cubanos buscarían sumar puntos al escalafón clasificatorio olímpico. Debido a la propagación global del nuevo coronavirus y las restricciones de viaje implementadas por muchos países, la Federación Colombiana de Halterofilia ha decidido posponer los Campeonatos Sudamericanos, Iberoamericanos y Abiertos, que se celebrarían del 18 al 23 de marzo en Cali, destacó la FIH. La nueva fecha de las competencias se anunciará lo antes posible, señaló el comunicado. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Jorge Luis Barcelán, presidente de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, apuntó que Ludia Montero, de 49 kilogramos (kg), Marina Rodríguez (64 kg), Melissa Aguilera (73 kg), Arley Calderón (61 kg), Olfídes Sáez (89 kg) y Juan Columbié (109 kg) aspiran a acceder a las Olimpiadas de este verano en Tokio, Japón. El sistema clasificatorio ya está en la tercera y última fase, pero debido a situaciones como el dopaje y los cambios en el escalafón después de cada torneo, es difícil determinar las ubicaciones exactas y las probabilidades de clasificación, agregó Barcelán.



Anuncian la nómina oficial del equipo de Holguín para la Serie Nacional de Béisbol



El próximo día 25 a las 2 pm se hará oficial la nómina del equipo de Holguín para la Serie Nacional de Béisbol, que por ahora mantiene como fecha de inicio el venidero 11 de abril. Está por confirmar si serán 32 o 34 los peloteros que integren cada elenco. Solo podrán ocurrir bajas y altas al terminar los juegos 30, 60 y 74, según se conoció en el seminario que recibieron los directores de equipo. Igualmente las visitas al box, en cada encuentro, no pueden pasar de cinco, incluyendo las que hacen el receptor y los jugadores de cuadro. Hay dos propuestas de calendario, para decidir por los votos de los mentores, seguramente en el Congresillo Técnico. En ambas propuestas, Holguín comenzará como visitador. En un proyecto lo holguineros jugarán frente a Cienfuegos y Villa Clara en esas provincias. Luego lo hará en su estadio Calixto García versus Mayabeque y Matanzas, por ese orden. La segunda variante indica que los Cachorros viajarán para rivalizar seguidamente contra Camagüey, Las Tunas y Granma. Después recibirán en sus predios a Guantánamo y Santiago de Cuba.



Pospuesto torneo abierto de paratletismo de Puebla, México



El Torneo Abierto de Paratletismo de Puebla, México, donde participarían cinco cubanos, ha sido pospuesto debido al peligro de contagio por el nuevo coronavirus (Covid-19). El Comité Paralímpico Mexicano (Copame) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), atendiendo a recomendaciones de la Secretaría de Salud, decidió la cancelación de varios eventos debido a medidas para evitar la propagación. La séptima edición del certamen estaba prevista del 18 al 22 de este mes en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, de Puebla, como una de las reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional para realizar marcas oficiales. Allí se esperaba la participación de cinco cubanos en las modalidades de lanzamiento, encabezados por el multicampeón paralímpico y mundial del disco Leonardo Díaz (F54-56). Junto al discóbolo debían viajar Noralvis de las Heras (disco F34) y los campeones parapanamericanos de Lima 2019 en la especialidad de jabalina Gerdan Fonseca (F44), Uliser Aguilera (F13) y Guillermo Varona (F47). Por cancelaciones similares, otros cubanos del paratriatlón y el paratiro con arco se vieron privados de colocarse en mejores posiciones en los listados clasificatorios. El paratriatleta Jorge Ulises Calzada, tras llegar a territorio de Estados Unidos, no pudo incursionar en el campeonato continental y la copa del mundo pactados para Sarasota, al quedar suspendidos por similar causa. Más recientemente se conoció la supresión del Torneo Clasificatorio Paralímpico de Tiro con Arco en Monterrey, México, a donde debió asistir Alejandro Ariel Hernández. Otras lides clasificatorias, o que otorgan puntos y marcas para los rankings, han sido postergados o suprimidos en distintos deportes. Por ejemplo, ya se oficializó la baja del tradicional Mitin de Loterías Caixa en Sao Paulo, Brasil, en las disciplinas de paratletismo y paranatación. Entre los pocos vigentes está el Grand Prix de Parajudo en Nothingham, Gran Bretaña, pactado los días 11 y 12 de abril, para el que se anuncian seis cubanos. Entre ellos aparece la campeona paralímpica de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 en la división de 63 kg, Dalidaivis Rodríguez, quien reaparecerá en el peso superior (70 kg). Completan el grupo Sheila Hernández (+70 kg), José Manuel Romero (66 kg), Gerardo Rodríguez (81 kg), Isao Cruz (100 kg) y Yordani Fernández (+100 kg).



(Redaccin Deportiva de Rebelde)