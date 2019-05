Anuncia Cuba sus titulares para el Mundial de Softbol

La Habana, Cuba.- El mentor de la selección cubana de Softbol Leonardo Cárdenas, que intervendrá del 13 al 23 de junio en el Mundial de la República Checa, anunció el orden al bate para el primer choque que será frente a Filipinas el día 14, donde solo les falta por definir el lanzador abridor.



La formación inicial, es muy similar a la que se coronó en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, solo no está el experimentado Roberto Echarte, en su lugar jugará la tercera base el villaclareño Osvaldo Pérez.



“Debemos iniciar el certamen con Juan Carlos Rodríguez CF, Yury Rodríguez LF, Yersander Rodríguez 2B, Reinaldo Lamothe RF, Roger Rosete BD, Yasmani Ríos 1B, Reinier Vera R, Osvaldo Pérez 3B y Luis Raúl Domínguez SS. En cuanto al primer pitcher no lo hemos definido, pero va a depender de la forma en que se encuentre Alain Román”.





Leonardo Cárdenas, mentor de la selección cubana de Softbol



Acerca del mejor lanzador del deporte en Cuba, Cárdenas dijo que ya fue dado de alta médica, aunque no lo van apurar para que llegue al evento en la mejor forma posible.



“Este lunes le realizaron una placa y los médicos dijeron que ya puede comenzar a lanzar. Él se ha mantenido entrenando la parte física y consideramos que por su experiencia y calidad nos puede ayudar bastante, no solo en el Mundial, sino también en los Juegos Panamericanos”.



El ex-torpedero de la selección nacional, señaló que debido a la premura de la competencia, adelantaron los topes para definir qué jugadores estaban en mejor forma.



“Tuvimos problemas con tres atletas de la preselección, dos que no se presentaron a los entrenamientos y otro que se fue sin dar explicaciones. A pesar de estar convocados, no vinieron a los entrenamientos a Ciego de Ávila el lanzador Manuel Espino, ni el cátcher Henry Benítez, mientras el jugador de cuadro Yordan Calaña se retiró del grupo. Por lo demás, todo fluyó bien y el colectivo técnico confeccionó el conjunto en dependencia de las necesidades que teníamos y pensando en quién podía ser más útil”.







Uno de los atletas de mejor rendimiento en el Campeonato Nacional fue el santiaguero Miguel Savigne, de ahí que su no presencia dentro de la nómina de 17 hombres para el Mundial, nos llamó la atención.



“Es un jugador de gran calidad, con mucha juventud. Ya desde el año pasado lo invitamos al entrenamiento. En los topes tuvo problemas con el contacto y la selección de los lanzamientos. El colectivo de entrenadores, de manera unánime, coincidimos que le falta un poco para estar en el equipo. No obstante, todavía tiene la oportunidad de incorporarse para los Juegos Panamericanos de Lima”.



Leonardo Cárdenas, manifestó a Radio Rebelde que el primer objetivo de la selección es avanzar a la segunda fase, donde estarán las ocho mejores escuadras del Mundial.



“Vamos a ir juego a juego. Hace 31 años no vamos a un evento de este tipo. Ahí participan conjuntos de nuestra área, que los hemos enfrentado varias veces y que han tenido resultados favorables en otras ediciones. A República Checa vamos con la mentalidad de competir y no de participar”.



Cuba aparece en la llave A, junto a los equipos de Nueva Zelanda, Japón, Argentina, República Checa, México, Botswana y Filipinas.



