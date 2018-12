Gobierno argentino por otra subida a tarifas de los servicios básicos

El Gobierno de Argentina anunció que en el 2019 volverán a subir las tarifas de electricidad, en 55 por ciento, y de gas, en 35 por ciento, publicó el sitio digital Sputnik. Según informaron medios locales el aumento de la electricidad se llevará a cabo en dos cuotas, previstas en mayo y agosto, mientras que el del gas, se producirá en abril, mientras la tarifa del servicio de agua potable subirá 17 por ciento en enero y 27 por ciento en mayo. También, las autoridades anunciaron una suba del 40 por ciento del precio del pasaje en el transporte de trenes y autobuses en Buenos Aires y su zona metropolitana. Esto es el aumento que nosotros hoy consideramos necesario para mantener la calidad del servicio, y esperamos no tener que hacer otra actualización tarifaria para el año 2019, sostuvo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, citado por Clarín. Las tarifas de los servicios públicos de Argentina han subido de manera drástica desde que llegó al Gobierno el presidente Mauricio Macri a fines de 2015.



Convocan chalecos amarillos a una nueva jornada de protestas en Francia



El movimiento de los denominados chalecos amarillos convocó la séptima jornada de protestas en París para este fin de semana y en la noche del próximo 31 de diciembre, reportaron varios medios de comunicación internacionales. A través de las redes sociales, los voceros de los Chalecos Amarillos reiteraron que continuarán movilizados en rechazo a laspolíticas económicas implementadas por el presidente Emmanuel Macron. Asimismo, una de las integrantes de los chalecos amarillos, Laetitia Dewalle, declaró a los medios que la movilización va a continuar estos próximos días, incluso si el Gobierno ha desmantelado esos diez últimos días una gran parte de los lugares bloqueados. Las jornadas de protestas semanales se han realizado durante más de un mes en varias ciudades francesas y, hasta la fecha, han muerto diez personas, centenares fueron heridos y más de 4 mil detenidas. Más de 200 mil personas salieron a las principales calles de Francia, el pasado 17 de noviembre, para rechazar el aumento al precio de los combustibles anunciado por el Gobierno, y pese a su suspensión, la movilización se ha convertido en una forma de denunciar la disminución del poder adquisitivo de los franceses y su descontento con las políticas gubernamentales.



Llega a España un barco con más de 300 emigrantes rescatados en el Mediterráneo



El barco de la organización no gubernamental Proactiva Open Arms llegó hoy al puerto de Crinavis, en San Roque, provincia andaluza de Cádiz, con 311 inmigrantes que fueron rescatados en el Mediterráneo tras salir de Libia. La Organización No Gubernamental detalló que a su llegada a España fueron recibidos por autoridades del puerto, de cuerpos de seguridad y con la asistencia de la Cruz Roja Española asistida por SaveThe Children, pues en el grupo hay 139 menores de edad. El buque de bandera española realizó la semana pasada el rescate a unas 50 millas de Libia, cuando viajaban en balsas para huir de ese país y llegar a Europa. El gobierno español aceptó recibir el barco tras la negativa de otros gobiernos europeos como Malta e Italia, los más cercanos al punto de rescate, pero también Francia que no respondió al llamado del Open Arms. Tras su llegada a ese puerto, los inmigrantes pasaran revisión médica y serán enviados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros que hay en ese puerto, y los menores no acompañados quedarán bajo custodia del gobierno local con asistencia de la ONG SaveThe Children.



Demuestra sondeo que el 66 por ciento de brasileños se opone la sumisión de Bolsonaro a Estados Unidos



El sitio digital Hispantv indicó que siete de cada 10 brasileños no aceptan la política exterior del presidente electo del país sudamericano, Jair Bolsonaro. Según demostró una encuesta reciente del instituto Datafolha que la política exterior de Bolsonaro, centrada en la sumisión a los intereses de Estados Unidos, ha sido rechazada por el 66 por ciento de los brasileños. Una de las principales políticas de Bolsonaro es alinearse con Washington, lo que ha provocado las críticas de muchos brasileños, de acuerdo con la agencia Prensa Latina, que reseña el reportaje de la periodista Luciana Coelho, publicado en el diario Folha de São Paulo. La encuesta de Datafolha, que entrevistó a 2077 personas en 130 ciudades de Brasil entre los días 18 y 19 de diciembre, también revela que siete de cada 10 personas en Brasil discrepan con la idea de privilegiar a EE.UU. en detrimento de las relaciones diplomáticas con otros países. Además, un sondeo realizado por TV 247 el 22 de noviembre mostró que el 84 por ciento de los participantes estaba en contra de la subordinación y la dependencia de la política exterior brasileña a los intereses de la Administración de Donald Trump.



