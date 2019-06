Anuncia Irán aumento de su almacenamiento de uranio, por encima del límite establecido por acuerdo nuclear

Anuncia Irn aumento de su almacenamiento de uranio, por encima del lmite establecido por acuerdo nuclear

Irán confirmó este lunes que dentro de diez días dejará de cumplir los límites acordados internacionalmente en relación con sus reservas de uranio de bajo enriquecimiento.



La tasa de esa sustancia ya se ha cuadruplicado e incluso ha crecido más, de modo que superará el límite de 300 kilogramos de ese material, establecido en el acuerdo de 2015 entre la nación persa y las grandes potencias. Incluso, es posible que la República Islámica aumente el nivel de enriquecimiento de uranio a una cifra mayor que el 3,67 por ciento, fijado en el tratado multilateral, según las declaraciones ofrecidas hoy por el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamal-Vandi.



En una comparecencia por la televisión estatal, Kamal-vandi, especificó que los científicos nucleares iraníes esperan una decisión de las autoridades acerca de la próxima etapa de reducción de las obligaciones del país en virtud del pacto nuclear de 2015 con seis potencias mundiales, del cual Donald Trump retiró a Estados Unidos el año pasado. Sin embargo, Kamal-vandi aclaró que tan pronto como los miembros europeos del acuerdo, es decir, Francia, Alemania y el Reino Unido, tomen medidas prácticas para garantizar los intereses iraníes, Teherán podrá volver a los compromisos anteriores.



El portavoz de la Organización Atómica de Irán recordó que su gobierno estableció en mayo un plazo de sesenta días para que las naciones europeas actúen, pero lo que han hecho hasta ahora es mostrar su incapacidad. Kamal-vandi aludía a los retrasos de esos países a la hora de establecer un mecanismo que proteja su comercio con Irán de las sanciones económicas que Donald Trump impuso a la República Islámica, tras abandonar el tratado de 2015 entre la nación persa y Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.





Irán se comprometió entonces a no producir plutonio apto para armas nucleares, a no tener más de 300 kilogramos de uranio enriquecido hasta el tres coma sesenta y siete por ciento durante 15 años y a utilizar sus instalaciones nucleares con fines exclusivamente pacíficos, entre otras disposiciones. Pero Teherán anunció en mayo que dejaría de cumplir el pacto, en protesta por la decisión unilateral de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de ese entendimiento y volver a imponer sanciones al país.



Analistas internacionales estiman que la supervivencia del pacto nuclear va a depender de la reacción de Europa en los próximos días, porque Rusia y China tienen una postura sólida en cuanto al acuerdo, incluido el tema de darle a Irán los beneficios que le corresponden en base a ese tratado. En cambio, los países europeos no han aplicado hasta la fecha ninguna medida práctica a favor de Irán, pues aunque idearon un sistema para realizar pagos a Irán eludiendo las sanciones de Estados Unidos, ese mecanismo no se ha mostrado efectivo hasta ahora.



Entre tanto, se espera que el conflicto Washington-Teherán escale, tras el anuncio iraní de hoy de que aumentará sus reservas de uranio de bajo enriquecimiento, con la perspectiva también de incrementar la concentración de esa sustancia, por encima de lo establecido en el pacto nuclear multilateral del 2015. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán empeoraron tras las acusaciones del gobierno de Donald Trump de que la República Islámica estuvo detrás del ataque del jueves pasado a dos petroleros en el Golfo de Omán, una ruta vital para el transporte de petróleo.



La nación persa niega su implicación y ha denunciado que esos actos de sabotaje podrían haber sido realizados por la superpotencia, para culpar a los iraníes y aumentar sus presiones económicas, políticas y diplomáticas contra Teherán.



