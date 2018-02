Anuncia Nicaragua Line up para tope contra Cuba



Everth Cabrera estará en el SS. Foto: Jader Flores/La Prensa



De acuerdo al diario nicaragüense La Prensa ya se publicó oficialmente el roster del equipo cubano que llegará al país el próximo 22 de febrero para el tope amistoso del 23 al 25.



Entre las figuras destaca: Frederich Cepeda como jardinero, el receptor Yosvany Alarcón, entretanto en el picheo estará como principal hombre Lázaro Blanco, primer abridor en la Serie del Caribe y Freddy Asiel Álvarez, viejo conocido.



Carlos Teller, segundo abridor contra Cuba declaró. “Vi a Cuba en México y son bateadores del primer picheo, son rápidos y les gusta montar jugadas constantemente, no hay que atacar seguido la zona de strike para sacarlos de balance”, indicó el zurdo. Mientras que el ex grandesligas, Wilson López, primer lanzador agregó: “En el 2006 como relevista les lancé, ahora será diferente como abridor. Espero demostrar de qué estamos hechos”.





El director Julio Sánchez no tiene tercer abridor garantizado. ¿Gustavo Martínez, Junior Téllez o Fidencio Flores? “Ninguno. Si los necesito en el primer juego relevarán los tres, no puedo darme el lujo de estar guardando lanzadores cuando ganar un partido ante Cuba es como ganar la serie”, comentó el estratega.



La alineación quedará de la siguiente manera: Janior Montes (C), Williams Vásquez (1B), Elmer Reyes (2B), Everth Cabrera (SS), Ofilio Castro (3B), Jilton Calderón (LF), Norlando Valle (CF), Javier Robles (RF)

