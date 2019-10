Anuncia Teatro Nacional de Cuba temporada del Ballet Folklórico Cutumba

Anuncia Teatro Nacional de Cuba temporada del Ballet Folklrico Cutumba

El Teatro Nacional de Cuba anuncia una temporada del Ballet Folklórico Cutumba el venidero fin de semana en los horarios habituales de la sala Covarrubias. El Viernes, 11 de octubre presenta la Obra “El elegido de un sueño”, el Sábado, 12 de octubre, “Siete mares” y el Domingo, 13 de octubre el Espectáculo “Tradiciones de Oriente”. “Cutumba” fue fundado en 1976, como un desprendimiento del Conjunto Folklórico de Oriente y es una agrupación músico-danzaria dedicada a exponer y promover los valores autóctonos del folklor tradicional de la región oriental del país: afro, haitiano y netamente cubano. Su aporte a la cultura nacional se debe a que ha centrado sus fuentes de investigación en esas raíces. Las entradas ya están a la venta a partir de hoy martes, 8 de octubre, en el horario de 10 am a 4.30 en la taquilla del Teatro Nacional de Cuba, situado en Paseo y 39, Plaza de la Revolución.



Participará grupo La Proa en el Festival de Teatro de la Habana



Teatro La Proa anuncia que el próximo domingo: 13 de octubre, a las 11 de la mañana será la función, con la que termina la temporada en cartelera, de la obra Érase una vez… un pato. Las presentaciones de este espectáculo recesan pues los siguientes dos fines de semana de octubre el espacio será una de las sedes del 18 Festival Internacional de Teatro de La Habana. Dentro de la programación en fiesta teatral capitalina, se reanudan las funciones de los sábados y los dos espectáculos que se programaron en Teatro La Proa, aparecen en la muestra de teatro familiar del festival. El sábado 19 y el domingo 20 de octubre, a las 11 de la mañana, se presenta la obra: La cocinerita adorada, por el grupo Teatro del Puerto, mientras que el sábado 26 y el domingo 27; en el mismo horario, sube a escena ¡Cuidado, hay perros! del grupo anfitrión. Teatro La Proa se encuentra en la calle San Ignacio 166 e/ Obispo y Obrapía, Habana Vieja.

Presentarán en el Sábado del Libro, Orquesta Aragón, más allá de la música





En el tradicional espacio Sábado del libro se presentará el título: Orquesta Aragón, más allá de la música, de Liliana Casanella Cué, publicado por Ediciones Cidmuc, el día 12 de octubre, a las 9:30 a.m. en el lobby del Instituto Cubano del Libro. La Orquesta Aragón es una agrupación musical que a lo largo de ochenta años ha glorificado la música cubana, siendo una institución, por su inconfundible estilo interpretativo, en nuestra Isla y en Latinoamérica. Es esta una interesante y bien estructurada obra que indaga en el quehacer de esta agrupación a partir de su repertorio, discografía y trascendencia, sin dejar de la mano los audiovisuales, los principales premios, giras y éxitos, así como reseñas y opiniones de especialistas conocedores del género.



Rinden homenaje al Señor de la Vanguardia desde las Artes Plásticas y la Literatura



La Galería de Arte en la Casa del Alba Cultural de La Habana, en Línea #556 e/ C y D, Vedado, inaugurará este miércoles a las 4 de la tarde la exposición fotográfica Camilo, Señor de la Vanguardia, del artista del lente Perfecto Romero. La muestra, que compendia imágenes históricas del legendario guerrillero, es un tributo al Comandante Camilo Cienfuegos, en el aniversario 60 de su desaparición física, y está dedicada al Día de la Cultura Cubana. También El libro del mes se dedica en octubre a homenajear al Señor de la Vanguardia y será presentado el martes 15 a las 10 de la mañana, en el Instituo Cubano del Libro, Obispo esquina a Aguiar. El texto se titula Camilo Cienfuegos, criollo como las palmas, de Francisco Hernández Blanco y Francisco Blanco Ávila, de la Editorial Pablo de la Torriente Brau, y se narra la vida de Camilo mediante historietas.



Ofrecerá la Camerata Romeu Concierto dedicado al Día de la Cultura Cubana



Con motivo de celebrarse el próximo 20 el Día de la Cultura Cubana, el sábado 19 de octubre a las 6:00 p.m., la Camerata Romeu estará en concierto. Este se realizará en la Sala Cervantes, del Palacio de los Matrimonios de La Habana, con un repertorio compuesto por las obras de prestigiosos compositores nacionales e internacionales como Egberto Gismonti, José María Vitier, Ernán López –Nussa, Carlos Fariñas y Roberto Valera. La venta de las entradas se efectuará el mismo día del concierto. En 1993 surgió la Camerata Romeu, proponiendo a la escena musical cubana algo sin precedentes, un ensemble de cuerdas heredado de la tradición centroeuropea, que se dedicaría de manera especial a la ejecución, promoción y por ende al reconocimiento de la música de cámara cubana en particular y latinoamericana en general.



