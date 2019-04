Anuncia Trump próximo encuentro con el presidente Xi Jinping

Anuncia Trump prximo encuentro con el presidente Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pronta cumbre bilateral en la Casa Blanca con el mandatario de China, Xi Jinping, en el marco de las actuales negociaciones comerciales entre ambas potencias mundiales. Los intercambios comerciales se iniciarán en Beijing el próximo 30 de abril. En estas negociaciones participarán el representante comercial estadounidense y el secretario del Tesoro de ese país, mientras por la parte China encabezará las conversaciones el viceprimer ministro quien viajará a Estados Unidos para más discusiones a partir del 8 de mayo. Las dos mayores potencias económicas en el mundo negocian desde principios de este año un tratado para poner fin a la guerra comercial, luego que Washington impuso aranceles del 25 por ciento a productos chinos por valor de 250 mil millones de dólares con el fin de reducir el déficit comercial. El gobierno chino respondió con sus propios aumentos arancelarios en 110 mil millones de dólares a las exportaciones estadounidenses.



Dispuesta China a trabajar con Rusia y Corea del Norte para desnuclearización de la península



China afirmó hoy que desea trabajar con Rusia y la República Popular Democrática de Corea en diseñar un plan sincronizado y por fases hacia la desnuclearización y la salida política de la situación de la península coreana. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, declaró a periodistas que Beijing ve con satisfacción el fortalecimiento de los encuentros de alto nivel y la cooperación entre esos países amigos. A su juicio, ese acercamiento conducirá a un mayor desarrollo de los nexos bilaterales, a la paz y la estabilidad regional. Geng añadió que China y Rusia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas siempre mantuvieron una estrecha comunicación y coordinación sobre el asunto, así como hicieron grandes esfuerzos por la paz y la estabilidad allí. De esa manera expresó la postura del gigante asiático ante el primer encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin; y el líder de la RPDC, Kim Jong-un, en la ciudad de Vladivostok. El mandatario del estado euroasiático reiteró este jueves la necesidad de una solución pacífica como única alternativa para el diferendo en la península coreana y llamó a buscar garantías internacionales para la desnuclearización allí.



Denuncia Venezuela en las Naciones Unidas las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció las consecuencias que provocan en su país las sanciones ilegales y unilaterales emitidas por el Gobierno de Estados Unidos, publicó Telesur. Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Arreaza indicó que nos declaramos en campaña para que el mundo conozca las consecuencias del bloqueo unilateral del Gobierno de Washington sobre Venezuela, consecuencias que ha cobrado la vida de miles de venezolanos. Se ha afectado el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela de manera cuantiosa; cerrando las cuentas bancarias, quedándose con el dinero, explicó el canciller. Al respecto, Jorge Arreaza denunció que existen unos 5 mil millones de euros de Venezuela que se encuentran bloqueados en diferentes bancos de países europeos, entre ellos Citibank, Novo Bank, Banco de Inglaterra, North Capital Bank, quienes se han sumado a las medidas de Washington para perjudicar al país. El diplomático venezolano también expuso que fueron cerradas varias cuentas del Estado y se les ha negado la posibilidad de buscar créditos, los cuales serían destinados para comprar alimentos, insumos y medicinas que necesita el pueblo. Por otro lado, Arreaza informó que en los próximos días el presidente Nicolás Maduro anunciará la creación de un registro en el cual se establecerá "el control de la afectación que está sufriendo nuestro pueblo como consecuencia del bloqueo" impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Sobre las sanciones unilaterales e ilegales decretadas por el Gobierno de EE.UU., el canciller aseguró que Venezuela no es una amenaza para ningún país de la región, mucho menos para el territorio estadounidense, y reiteró que las sanciones no son contra funcionarios; es contra el pueblo, contra nuestra economía.

Afirma la inteligencia rusa que Washington quiere cambiar el poder en Venezuela con las manos de Colombia



El jefe del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU), el vicealmirante Ígor Kostiukov afirmó que Estados Unidos tiene la intención de llevar a cabo un "cambio de poder" en Venezuela por medio de la fuerza utilizando para ello las manos de Colombia, reportó el sitio digital Rusia Today. Continúan las actividades subversivas de Washington contra Caracas, se están llevando a cabo varias opciones para cambiar al gobierno chavista, que van desde la creación de condiciones para un incremento de sentimiento de inconformidad en la población y su posterior transformación en una explosión social, hasta la implementación de escenarios de fuerza, declaró Kostiukov durante su intervención en la Séptima Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional. Washington quiere organizar una invasión del territorio venezolano con las manos de sus aliados, principalmente Colombia, señaló Kostiukov. Al respecto, el jefe de la inteligencia de Rusia, explicó que en la actualidad se están conformando grupos armados ilegales integrados por desertores venezolanos, miembros de organizaciones criminales de países centroamericanos y de grupos rebeldes colombianos, que ya están operando en los sabotajes contra las infraestructuras de la nación bolivariana. No obstante, a Estados Unidos no le importa que la primera víctima en sufrir las consecuencias de sus acciones sea la población civil, cuyos intereses Washington dice supuestamente defender, destacó Ígor Kostiukov. Washington prácticamente está listo para declarar al Gobierno venezolano patrocinador del terrorismo internacional, para con este pretexto, recurrir a la fuerza y sanciones contra Caracas, dijo Ígor Kostiukov.



Reclamaron en Argentina la libertad para Lula



Lula libre, Lula libre, corearon en Argentina representantes de organizaciones sociales, dirigentes políticos y la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en un acto para reclamar la excarcelación de Luis Inacio Lula Da Silva que se realizó en Buenos Aires. Con la premisa de la unidad para derrotar al fascismo, y rodeada de varias organizaciones y legisladores, Rousseff participó en un evento del Comité de solidaridad por la libertad de Lula y justicia para Marielle Franco, la concejala acribillada a balazos en marzo del pasado año junto a su chofer, Anderson Gomes, cuyos asesinatos aún permanecen impunes. Durante su intervención, la exmandataria resaltó que hoy luchan por la búsqueda de la integración política y de objetivos comunes en el territorio latinoamericano que es el más desigual del mundo. Por su parte el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), Nicolás Trotta, señaló que intelectuales, artistas, personalidades, políticos se unieron a este encuentro para, desde el pensamiento colectivo, intentar buscar los nuevos caminos que necesita nuestro continente. Al tomar la palabra en el acto, el excanciller argentino Jorge Taiana resaltó que el comité por la libertad del exmandatario brasileño existe sobre todo porque Lula 'es un compañero de los trabajadores y nosotros luchamos por la libertad de todos los compañeros y eso no lo vamos a abandonar'.



Sigue persecución judicial a Milagro Sala en la Argentina



Los medios de prensa internacionales dan a conocer que a partir de este viernes la dirigente social de Argentina, Milagro Sala, enfrentará un nuevo juicio oral en la provincia de Jujuy, donde la Justicia buscará juzgarla por una causa que había prescripto hace diez años. Se trata del expediente conocido como "Luca Arias", que investiga las agresiones sufridas por el militante César “Luca” Arias, golpeado en 2006 en las instalaciones del ministerio de Tierra y Vivienda de la provincia norteña. La causa se declarada prescripta en 2009 y fue reabierta en 2016 luego de que un preso común se presentara a declarar de manera “espontánea”, vinculando a Sala y a otros miembros de la agrupación Tupac Amaru en los hechos. El magistrado, Pablo Pullén Llermanos, decidió imputar únicamente a la líder del movimiento social en una maniobra que el Comité por la Liberación de Milagro Sala denunció como un reforzamiento.

