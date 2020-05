Anuncia Trump que su país pone fin a sus relaciones con la Organización Mundial de la Salud

Anuncia Trump que su pas pone fin a sus relaciones con la Organizacin Mundial de la Salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes el fin de la relación entre su país y la Organización Mundial de la Salud, a la acusa desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus de ser demasiado indulgente con China. 'Debido a que no han realizado las reformas solicitadas y muy necesarias, hoy terminaremos nuestra relación con la organización mundial de la salud', declaró Trump a la prensa. Por otro lado, Trump ya había suspendido la entrega de fondos a la OMS hace un mes, acusándola de un mal manejo de la pandemia de COVID-19. Hace, diez días atrás, el presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó a la OMS de ser un 'títere' de China desde que estalló la crisis sanitaria, y dijo que la congelación de fondos se volvería permanente a menos que hiciera la agencia realizara 'mejoras sustanciales'.



Apoyan en el Reino Unido el pedido del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos



La Campaña de Solidaridad con Cuba en el Reino Unido se sumó hoy al llamado internacional para conceder el premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos que enfrentan la COVID-19 en el mundo. Es inspirador ver la maravillosa respuesta de Cuba a la pandemia tanto a nivel nacional como internacional. El premio Nobel de la Paz debe ser otorgado sin dudas a las brigadas médicas internacionalistas cubanas, afirmó el secretario general de la organización, Bernard Regan, en un comunicado. En opinión del activista y sindicalista británico, esa distinción sería una manera justa y oportuna de reconocer el valiente trabajo que desempeñan actualmente más de dos mil profesionales cubanos de la salud en 24 países del mundo. Además, el texto Campaña de Solidaridad con Cuba en el Reino Unido reconoció ese altruismo forma parte del historial humanitario que caracteriza a la Mayor de las Antillas desde el triunfo de la Revolución de 1959.



Lideran Estados Unidos y Brasil las muertes por la COVID-19 en América



Estados Unidos, con mil 186 muertos, y Brasil, con mil 159, encabezaron hoy la lista de fallecidos en un solo día por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con una fuente digital de estimados. Estas cifras ratifican a la nación estadounidense también como líder mundial de muertos acumulados desde que apareció el nuevo coronavirus, según el sitio Worldometer que lleva las estadísticas en tiempo real. Estados Unidos llegó a un total de 104 mil 542 decesos y un millón 793 mil 530 casos confirmados de la COVID-19, mientras Brasil a reporto 27 mil 944 fallecidos y 468 mil 338 enfermos del nuevo coronavirus, y ahora es el quinto país del mundo con más muertos, por encima de España. Después de Estados Unidos y Brasil le sigue Canadá con seis mil 979 decesos y 89 mil 418 contagiados, México, que reporta nueve mil 044 muertos y 81 mil 400 personas enfermas y Perú con 4 mil 230 fallecidos y 148 mil 285 infectados por la COVID-19.



Detienen en Venezuela a otro participante en la pasada invasión mercenaria



En un operativo realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales se capturó en la noche de este viernes al desertor Jesús Manuel Ramos, uno de los involucrados en el intento de invasión mercenaria del pasado 3 de mayo. La información la dio a conocer el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien explicó que alias Loco Loco fue detenido en el estado La Guaira. El pasado 3 de mayo un grupo de mercenarios ejecutó una incursión criminal en Venezuela, por las costas del Mar Caribe, acción que fue neutralizada por las Fuerza Armadas Nacional Bolivariana y organismos de inteligencia venezolanos. Por este acto terrorista ya han sido capturados al menos 60 implicados y procesados por la justicia venezolana más de 30 mercenarios y desertores de la fuerzas armadas venezolanas, además se capturaron a dos ex boinas verdes estadounidenses, capturados el 4 de mayo, en el poblado costero de Chuao, estado de Aragua.



Responderá China cualquier acto injerencista de Estados Unidos



China reiteró hoy que responderá con las medidas necesarias cualquier acción injerencista de Estados Unidos, ante la decisión de revocar el trato preferencial de Hong Kong y suspender visas a estudiantes y profesionales. A través de un comunicado de su embajada en Washington, la nación asiática denunció el empeño de la Casa Blanca de usar a la región administrativa especial como instrumento para amenazar su estabilidad y seguridad nacional. También, el texto ratificó que Beijing no permitirá jamás ningún tipo de intromisión en un asunto de índole interna, al defender su soberanía sobre el territorio sureño. Finalmente, la nota de la embajada de China en Washington remarcó que la nueva normativa buscar afianzar la efectiva implementación de la política Un país, dos sistemas; asegurar mejores condiciones para el desarrollo y no afectarán los derechos y libertades de la población, así como los intereses de los inversores extranjeros en concordancia con la ley.



Alerta Evo Morales Gobierno de facto intenta perpetuarse en el poder evitando las elecciones



El gobierno de facto de Bolivia pretende suspender indefinidamente las elecciones generales y clausurar el Parlamento, acatando una estrategia dictada por Estados Unidos, denunció el expresidente Evo Morales. En declaraciones a la radioemisora Con Vos de Buenos Aires, donde radica, Morales declaró que el régimen encabezado por Jeanine Áñez, cuya candidatura cuenta con escaso apoyo y busca permanecer en el poder. Áñez alega que la crisis de la COVID-19 para no acatar la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, que dispone la realización de elecciones en los próximos meses y el Tribunal Supremo Electoral tiene pendiente definir la fecha y convocar los comicios, señaló el líder indígena. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, no solo decidió acatar la citada convocatoria, por ser constitucional, sino que consideró que los comicios serán un éxito. Aplicando una estrategia dictada por Estados Unidos y Áñez pretende aniquilar el Estado Plurinacional establecido por la Constitución de Bolivia aprobada mediante una reforma democrática en 2009, denunció Evo Morales.



Rechaza el canciller de Venezuela las amenazas e injerencias de Estados Unidos



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó hoy nuevas amenazas de medidas coercitivas y declaraciones injerencistas de voceros del gobierno de Estados Unidos contra la soberanía económica y política de su país. A través de la red social Twitter, Arreaza denunció las presiones de Washington contra gobiernos extranjeros, puertos, compañías navieras y aseguradoras que podrían enfrentar sanciones si prestan ayuda a la flota de petroleros iraníes con gasolina destinada a la nación bolivariana. 'Más acciones y confesiones de la perversa responsabilidad del gobierno de Donald Trump en la escasez de gasolina en Venezuela. Amenazan con sanciones a navieras, puertos y aseguradoras, que faciliten los envíos de gasolina al país. Pruebas para la Corte Penal Internacional', escribió Arreaza en la plataforma comunicacional. Horas antes, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, corroboró la campaña de presión de Washington dirigida a privar a los tanqueros iraníes de servicios portuarios alrededor del mundo para evitar futuras operaciones entre Caracas y Teherán.



Se extienden en Estados Unidos las protestas por la muerte de George Floyd



Las protestas en rechazo por la muerte del afroamericano George Floyd se han extendido durante la noche de este viernes por varias ciudades de Estados Unidos. A pesar del toque de queda decretado por las autoridades locales de la ciudad de Mineápolis, cientos de personas cortaron un céntrico puente de la ciudad y reanudar sus protestas por el asesinato de Floyd, mientras otros grupos de manifestantes, algunos de ellos arrodillados y con el puño en alto, se congregaron frente al edificio del cuartel de policía del Tercer Distrito, en el sureste de la ciudad. Mientras, en Washington, se realizaron varias manifestaciones que llevaron a la detención por la policía de personas que participan en la movilización. También, en la ciudad Atlanta un grupo de personas fueron atacadas por policías cuando manifestaban cerca de las oficinas de la cadena de televisión CNN, donde pedían pacíficamente justicia por la muerte de Floyd, y fueron atacados con gases lacrimógenos por las fuerzas del orden público. En Nueva York, alrededor de 200 manifestantes fueron arrestados en el condado de Brooklyn, después de que un grupo que protestaba por el asesinato de George Floyd incendiara un patrullero e intentara ingresar a un recinto policial. Por otro lado, medios locales prensa reportaron incidentes en Charlotte, Carolina del Norte, en Houston y en otras ciudades estadounidenses.



