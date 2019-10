Anuncian Festival Internacional de Música de Cámara Habana Clásica

Anuncian Festival Internacional de Msica de Cmara Habana Clsica

El Festival Internacional de Música de Cámara Habana Clásica, que celebrará su tercera edición del 10 al 24 de noviembre, dedicará su programa al aniversario 500 de fundada la capital cubana. Organizado por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas de la Oficina del Historiador de la Ciudad y dirigido por el pianista Marcos Madrigal, el evento contará con la participación de artistas de Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Rusia y locales. En esta edición la residencia a un compositor le fue otorgada al pianista y compositor cubano Aldo López-Gavilán, quien interpretará varios estrenos mundiales, al igual que los compositores cubanos Alejandro Falcón, Guido López-Gavilán y el estonio Mikhel Kerem. De acuerdo con el programa los espectadores podrán asistir a conciertos en las principales salas del centro histórico de la ciudad y presentaciones espontáneas en espacios no habituales como plazas y centros de salud.



Celebrarán Jornada Con tantos libros que te dio la vida



Con tantos libros que te dio la vida es el título de la jornada que, a propósito del aniversario 20 de la Librería Fayad Jamís, se llevará a cabo, los días 23 y 24 de octubre, siempre a las cuatro de la tarde, en la sede de esa institución cultural, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. «Leer deportes» será el encuentro previsto para el miércoles 23 de octubre, en que se presentará el libro Confesiones de grandes, de Aurelio Prieto Alemán, publicado por Ediciones En Vivo, ocasión en que el público asistente podrá compartir con glorias del deporte cubano y adquirir otros títulos de este sello editorial relacionados con el deporte, como Historia del fútbol en Cuba, de Juan A. Lotina Martín y Juan A. Lotina, y Televisión y deporte en Cuba. La programación deportiva en la TV comercial cubana (1950-1959), de Carlos Alberto González. El jueves 24 de octubre, el escritor Enrique Pérez Díaz y el bibliotecario Adrián Guerra conversarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa en el encuentro «Libros, libreros y autores en el nuevo milenio», en que la agrupación de cuerdas Síncopa, dirigida por Ana Karla Recio, interpretará poemas musicalizados de Fayad Jamís. La jornada Con tantos libros que te dio la vida, cuyo título está inspirado en un verso del poema «Con tantos palos que te dio la vida» de Fayad Jamís, servirá, igualmente, como homenaje a este poeta y pintor cubano, autor del poemario Por esta libertad, galardonado, en 1962, con el Premio Casa de las Américas.



Compartirá Lizt Alfonso Dance Cuba espectáculo con fundación española



La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba anunció que compartirá escenario en La Habana con artistas de la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas de Madrid, España, el venidero DOS de noviembre. La función única tendrá lugar en el Teatro Nacional, bajo el título Raíz de Cuatro y será la segunda ocasión que la entidad ibérica y el conjunto cubano unan sus fuerzas como parte de un proyecto de intercambio cultural entre ambas instituciones. Desde 2018, Lizt Alfonso colabora con la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas, surgida en el año 2000 con el fin de convertirse en un centro en el cual se aglutinen todas las actividades relacionadas con la enseñanza, investigación y promoción del cante, el toque y el baile flamenco. Tras la presentación en Cuba, los bailaores españoles continuarán de gira artística por los Estados Unidos, mientras Lizt Alfonso Dance Cuba se prepara para actuar por primera vez en Perú, donde exhibirá el espectáculo Cuba vibra, que le ha reportado grandes éxitos de público y crítica en los últimos tiempos.



Celebrarán Festival Trinidad Gourmet 2019



Trinidad Gourmet 2019 se desarrollará del 22 al 27 de octubre en esa ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad bajo el slogan “De la tierra a la mesa”, enfocado en realzar la valía del sector productivo y su rol en nuestra gastronomía como garante de un servicio turístico de alta calidad e impacto en el desarrollo local. Propuestas teóricas y comerciales de nuevo convergerán para convertir a este evento en una gran fiesta del arte culinario donde podrán destacarse, además de importantes conferencias dictadas por especialistas de Cuba, España, México y Puerto Rico; ferias, show-cooking, competencias de cocina y coctelería y cenas gourmet. El seminario teórico tendrá como escenario principal el hotel Iberostar Heritage Grand Trinidad los días 22 y 23 de octubre y hará una extensión especial el 24 hasta la Hacienda Guachinango, en el Valle de los Ingenios, con el objetivo de mostrar las potencialidades de la producción local de alimentos. En la celebración participarán, entre otros artistas, Waldo Mendoza, Adrián Berazain, Mauricio Figueral, Frank Delgado, Los Tenores, Las Cameratas y Habana Compas Dance. Como novedad, el 24 de octubre se espera un show-cooking auspiciado por representantes del famoso proyecto francés Le Diner en Blanc. En Trinidad se apuesta por alcanzar la categoría de “Ciudad Gastronómica”, pues el 1er Encuentro Gastronómico Trinidad Gourmet 2018 Tradición y Estilo afirmó no sólo nuestro amplio patrimonio inmaterial, visible en la cultura popular y en los más exquisitos platos de alta cocina trinitaria, sino que evidenció que la interacción entre patrimonio material e inmaterial, en el sector de la gastronomía, no es solo viable sino factible y necesaria.



Anuncian en La Habana 34to. Festival del chachachá



Con una especial dedicatoria a La Habana, por el aniversario 500 de su fundación, tendrá lugar del 25 al 27 de octubre en la capital cubana, el 34to. Festival del chachachá. Dedicado al centenario del natalicio de Benny Moré, a la Jornada por la Cultura Cubana y al 80 cumpleaños de la Orquesta Aragón, el Festival será competitivo y asumirá un momento musical y otro danzario. El festival tendrá como sede el Teatro América, pero que igualmente ocupará espacios citadinos, con la emblemática esquina de Prado y Neptuno como centro de actividades importantes en el programa. Según informaron, esa céntrica calle capitalina recibirá a participantes del festival el día 20, y el 25 acogerá un concierto de la Aragón, junto a Omara Portuondo y Beatriz Márquez. En las jornadas del 26 y 27 de octubre se podrá disfrutar del concurso para jóvenes y adultos a las ocho de la noche y a las cinco de la tarde, respectivamente, en el escenario del América.



Rendirán homenaje en Encuentro de Guitarras en Costa Rica al maestro Leo Brouwer



El Onceavo Encuentro de Guitarras de Cartago homenajeará hoy al afamado compositor, guitarrista y director de orquesta Leo Brouwer, cuando guitarristas de Costa Rica interpreten obras del músico cubano en la inauguración de ese evento. El reconocido compositor y guitarrista cubano es el invitado de honor del Onceavo Encuentro de Guitarras de Cartago por sus 80 años de vida y ser uno de los compositores e intérpretes vivos más relevantes a nivel internacional. La cita se extenderá hasta el día 25, mientras el 26 y 27 el maestro cubano ofrecerá un concierto único en el capitalino Teatro Eugene O'Neill. Agrega que 'la Orquesta CR será la agrupación que dará vida a las notas musicales del maestro, quien compartirá su batuta con nuestro director titular el maestro Ricardo Vargas, y el guitarrista Fernando Mariña que nos visita de México, encargado de rasgar las cuerdas en este gran evento'.



