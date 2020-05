Anuncian lanzamiento de Inside, nuevo disco de X Alfonso

El reconocido y multifacético músico cubano X Alfonso lanzará su más reciente producción discográfica Inside, el 22 de mayo, según dio a conocer la plataforma digital de promoción cultural Bonus Track. El álbum acogerá un tema inédito, más las ocho canciones que el artista ha puesto a consideración del público en las redes, desde que anunciara en septiembre de 2019 el lanzamiento de un nuevo single de Inside cada mes, a los cuales asoció una serie de acciones tanto en el espacio físico como el virtual. Esta nueva propuesta será un álbum doble de 18 temas compuesto por todas las composiciones que han nacido hasta ahora, aunque el músico continuará ofreciendo nuevas canciones cada mes hasta septiembre.



Celebran centenario de Adolfo Guzmán



El legado musical del reconocido compositor y pianista cubano Adolfo Guzmán fue recordado en la fecha de su centenario, como uno de los más memorables dentro del pentagrama nacional, sobre todo en el mundo del género canción. Muchas de sus canciones conformaron el repertorio de importantes voces de su tiempo como Elena Burke, Beatriz Márquez y el cuarteto D'Aida. Asimismo, como pianista acompañante Guzmán colaboró con grandes de la música en el continente, entre ellos Libertad Lamarque, Ignacio Villa "Bola de Nieve", Jorge Negrete y Esther Borja. A su temprano deceso en 1976, se había labrado una sólida carrera como orquestador de espectáculos para radio, televisión y teatro, había compuesto música incidental para el gustado espacio televisivo de las aventuras y conducido populares alineaciones como Teatro Musical de La Habana y la orquesta Riverside.



Waldo Mendoza prepara su regreso



Waldo Mendoza prepara un nuevo fonograma, que está casi listo, con el sello discográfico EGREM. Sin más despedida es el título de este disco que tendrá como elemento motivador las castas de amor entre dos cubanos de estos tiempos: Gerardo Hernández y Adriana Pérez. El binomio autoral Waldo Mendoza-Alex Díaz, regresan en este fonograma contentivo de diez temas, y en el que aparecerán como invitados Buena Fe, la cantante Luna Manzanares y el saxofonista César López, por sólo mencionar algunos de los excelentes convocados. De seguro será otro regalo cargado de sentimientos, como ya es habitual en cada entrega de este cubano, quien ha logrado convertir su a temas en acompañamiento sonoro a más de una generación en Cuba y en otras naciones.



Los Juegos Florales de Guanabacoa 2020, en su 158 Aniversario



Ciento cincuenta y ocho años atrás, el primer domingo de mayo de 1862, se celebraron por primera vez los Juegos Florales de Guanabacoa, en la sede del Liceo Artístico y Literario; fundado este último el domingo 16 de junio de 1861, institución dedicada al fomento de la Letras, las Ciencias y las Bellas Artes; orgullo de nuestra Villa y Patrimonio de la Cultura Cubana; residencia que hoy ocupa la Casa de Cultura “Rita Montaner”. Como precedente histórico conocido, están los Juegos Florales de Barcelona, España, que tuvieron su primer ciclo de existencia a partir de 1393, por deseo del Rey Juan I de Aragón, manteniéndose hasta finales del Siglo XV. Una veintena de Poetas y Poetisas locales, provenientes en su mayoría de los Talleres Literarios de la Casa de Cultura “Rita Montaner”, se hicieron igualmente presentes de forma activa en el evento.



El coloquio Voces de la República sesionará este jueves de forma virtual



El XX Coloquio Científico Voces de la República, único evento de su tipo en el país, se adecua al complejo contexto y sesionará este jueves 14 de mayo por la vía digital. Auspiciado por la Filial Provincial de la Sociedad Cultural José Martí de Sancti Spíritus, este evento, que dedica sus jornadas al diálogo crítico sobre una de las etapas menos estudiadas de la Historia de Cuba, ya muestra en un perfil de Facebook algunas de las ponencias que provocarán el debate. El XX Coloquio Voces de la República nos convoca para las nueve de la mañana de este jueves 14 de mayo para pensar nuestro pasado, presente y futuro.



Broadway extiende el cierre de teatros hasta septiembre por el coronavirus



La Liga de Broadway anunció la extensión del cierre de sus teatros, que tenían previsto volver a abrir sus puertas el 7 de junio, hasta principios del mes de septiembre, aunque señaló que todavía no cuenta con una fecha concreta de reapertura. Los 41 teatros que componen Broadway anunciaron el cierre por la pandemia del coronavirus el pasado 12 de marzo tras prohibirse las congregaciones de más de 500 personas en Nueva York, una suspensión que inicialmente indicaron sería de un mes, y que ahora se ha transformado en al menos seis meses tras haberse convertido la ciudad en el epicentro de la crisis en EE.UU. El anuncio de Broadway se une al del sector del teatro en Londres, donde la semana pasada se confirmó que el West End permanecería cerrado al menos hasta el 28 de junio, aunque no descartaron más cancelaciones si es necesario.



Stevie Wonder cumple 70 años



Stevland Hardaway Morris nació un 13 de mayo de 1950 en Saginaw, Michigan. Este miércoles el icono del soul celebró 70 años de vida haciendo lo que mejor sabe hacer, cantar y ayudar a otros. Hace unos días Stevie participó junto a Lady Gaga el concierto “One World: Together At Home”, un evento masivo virtual que logró reunir más de 127 millones de dólares para ayudar a aquellos que luchan contra el COVID-19. Resulta difícil definir cuál es "la década" de Wonder, pues a lo largo de sus más de 60 años en activo no ha dejado de innovar en géneros como el soul, el pop, el funk y el R&B que se condensan en una carrera con 23 álbumes de estudio, otros cuatro grabados en directo, tres bandas sonoras y hasta once recopilaciones.



Postergan hasta 2021 musical de Michael Jackson en Broadway



Un musical sobre Michael Jackson postergó su debut en Broadway hasta el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Las funciones de preestreno de “MJ” ahora comenzarán en marzo de 2021 en el Teatro Neil Simon. El espectáculo, previamente titulado “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, originalmente iba a presentarse en Nueva York a partir del 6 de julio. El musical está inspirado en la vida y obra de Jackson. La dramaturga laureada con dos Pulitzer Lynn Nottage escribe el libreto usando el vasto catálogo de canciones de Jackson. El ganador del Tony Christopher Wheeldon fungirá como director y coreógrafo, y Ephraim Sykes encarnará al llamado Rey del Pop.



