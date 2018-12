Anuncian modificaciones a normas del trabajo por cuenta propia

Margarita González Fernández, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, resaltó en esta ciudad que los cambios en las normas jurídicas para el trabajo por cuenta propia no significan retrocesos, sino parte de un proceso de perfeccionamiento.



En el programa televisivo Mesa Redonda, trasmitido la noche de este miércoles, expresó que, entre los objetivos de las nuevas regulaciones, se incluyen eliminar irregularidades y fortalecer el sistema de control.







Destacó que Cuba continuará brindando atención a esa forma de trabajo, importante como fuente de empleos y para incrementar los bienes y servicios a la población.



Refirió que, desde julio hasta noviembre de 2018, se realizaron capacitaciones e intercambios con cuentapropistas, a partir de lo cual fueron adoptadas variaciones a las normas, divulgadas por primera vez el 10 de julio de 2018.



Según manifestó, a partir de la entrada en vigor, este siete de diciembre, de la Resolución No. 24/2018, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las personas naturales pueden ser autorizadas a ejercer más de una actividad, siempre que cumplan lo regulado.



Explicó que las diferentes actividades, realizadas por una misma persona, no pueden implicar contradicciones, así, por ejemplo, un arrendador de viviendas, cuartos y otros espacios fijos podrá también brindar servicios de alimentación, incluidas bebidas.



Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra de Trabajo y Seguridad Social, precisó que no se darán más licencias para algunas actividades, como la de carretilleros.







Aclaró que no existirá límite para el total de niños a cuidar, lo cual solo dependerá de la capacidad del lugar, o sea, debe ser como mínimo de dos metros cuadrados por cada infante.



Meisi Bolaños Welss, viceministra de Finanzas y Precios, dijo que algunas actividades exigirán cuentas bancarias fiscales, de operaciones corrientes, para transparentar el flujo monetario, incluidos los servicios gastronómicos en restaurantes y en cafeterías, los de arrendadores de viviendas, cuartos y otros espacios fijos, y los de transportistas con capacidad para trasladar de cuatro a 14 pasajeros.



Vladimir Regueiro Ale, director general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios, agregó que este proceso de reordenamiento del trabajo por cuenta propia seguirá implicando cuotas tributarias mensuales, pagos a cuentas de un impuesto liquidado, por lo general al cierre del año, por declaración jurada.



(Agencia Cubana de Noticias)