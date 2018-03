Anuncian nominas de equipos cubanos (+Audio)





La Habana.- Pablo Civil de Las Tunas y Víctor Figueroa de Matanzas dirigirán las selecciones Orientales y Occidentales, que jugarán desde este viernes frente a dos conjuntos de la Liga Mexicana de Béisbol.



Los equipos que efectuarán seis partidos cada uno, en el Victoria de Girón y en el Latinoamericano, son los Diablos Rojos y los Guerreros de Guajaca, siempre en territorio yumurino se jugará a las 5 de la tarde, salvo el sábado y domingo que será a las 5:30. Mientras en el Coloso del Cerro serán a las 8:30 de la noche.



Yosvani Aragón, Director Nacional de Béisbol, explicó a los periodistas presentes en el Salón de Actos del Coliseo de la Ciudad Deportiva en esta capital, sobre los casos de Yorbis Borroto, Dachel Duquesne, Danel Castro y Alexander Malleta, que fueron los que más polémicas generaron entre los presentes.





Yosvani Aragón, Director Nacional de Béisbol.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Los receptores de Occidente, que debutarán ante los Diablos, serán Fran C. Morejón de La Habana, Jordanis Acebal de la Isla de la Juventud y Yunior Ibarra de Santi Spíritus.



En el cuadro estarán Yordanis Samón, quien jugó con Industriales en la pasada campaña, Norel González de Villa Clara, Juan C. Toriente de La Habana, Anibal Medina de Matanzas, Lázaro Hernández de Artemisa, Alexander Ayala de Camagüey y Yorbert Sánchez de La Habana.



Los jardineros son Frederic Cepeda de Santi Spíritus, Eduardo Blanco de Matanzas, Joasán Guillén de La Habana, Yoelkis Céspedes de Granma y Jorge Tartabull de La Habana. Los lanzadores serán Freddy Asiel Álvarez de Villa Clara, Vladimir García de Ciego de Ávila, Vladimir Baños y Erlis Casanova ambos de Pinar del Río, Miguel Lahera y José A. García de Artemisa, Yosbel Zulueta y Javier Mirabal de Villa Clara y Misael Villa y Geonel Gutiérrez de Artemisa.



Acompañarán a Figueroa como auxiliares Carlos Tabares y Alexis Garro. Asumirán la labor de entrenadores de pitcheo José Elosegui y Jesús Salgado.







En Oriente calzarán los arreos Yulexis La Rosa de Villa Clara, Rafael Viñales de Las Tunas y Osvaldo Vázquez de Ciego de Ávila. En el cuadro aparecen Guillermo Áviles de Granma, Leonel Segura de Camagüey, Carlos Benítez de Granma, Jorge Alomá de Artemisa, Raúl González de Ciego de Ávila y Yordan Manduley de Holguín.



Patrullarán los jardines Roel Santos y Raico Santos de Granma, Jorge Johnson y Yunieski Larduet de Las Tunas y Yoelkis Guibert de Santiago de Cuba. Los serpentineros son Lázaro Blanco de Granma, Alain Sánchez de Villa Clara, Ulfrido García de Santiago de Cuba, Yariel Rodríguez, José R. Rodríguez, Carlos Pérez y Yousimar Cousin de Camagüey, Leandro Martínez de Granma, Luís Ángel Gómez de Holguín y Diego Granado de Las Tunas.



Además de Civil estarán como asistentes Ramón Rodríguez y Abeisy Pantoja. Trabajarán con los lanzadores Rodolfo Correa y Ciro C. Licea.



A continuación les ofrecemos las declaraciones de Yosvani Aragón, Director Nacional de Béisbol, ofrecidas a la prensa en el Salón de Actos del Coliseo de la Ciudad Deportiva.

