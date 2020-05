Anuncian primera convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano

El ICAIC convoca a los realizadores cubanos a inscribirse en el Fondo de Fomento del Cine Cubano, para potenciar el desarrollo audiovisual en la Isla. En esta primera convocatoria, abierta desde el 8 de junio y hasta el 10 de julio, solo se recibirán propuestas de largometrajes y las inscripciones serán vía online. Las bases y documentos para la suscripción pueden descargarse en el sitio web de la institución. De momento, se puede optar por los apartados de Escritura de guion, Desarrollo y Postproducción de proyectos de largometrajes de ficción, documental y animación.



Agradecen artistas cubanos sus raíces africanas y envían mensajes en el Día de África



Reconocidos artistas de la escena musical contemporánea de Cuba se hicieron eco en sus redes sociales de la celebración del Día de África, con mensajes de felicitación y agradecimiento por la herencia africana que inunda la sangre y la cultura cubanas. Para recordar la importante fecha, que se conmemora cada 25 de mayo en homenaje a la fundación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, la cantante Yanet Valdés felicitó a todos sus "hermanos afrodescendientes y a todo el pueblo cubano en general". Por su parte, Erick Iglesias (Cimafunk) comentó en redes que el Día de África es todos los días, "eso lo llevamos en la cabeza, en la sangre y en el espíritu", y destacó que África es la madre. Asimismo, el saxofonista Michel herrera se unió a los mensajes de celebración de la jornada y compartió el video del tema Noche en Bostwana, una producción colaborativa del Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular.



Nueva serie de conciertos online de músicos cubanos junto a la radio y la televisión



Con el concierto que ofreció este lunes 25, a las 4:30 p.m., el joven violinista William Roblejo con su grupo Roblejo´sTrío, por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso, canal Youtube Ministerio de Cultura y enlace de cien páginas Facebook, se sumaron más artistas a la trasmisión conjunta de conciertos online #EstamosContigo #MusicosPorCuba, una iniciativa múltiple del Instituto de la Música, el Mincult y el ICRT. Según información recibida de la dirección de Comunicación del Instituto Cubano de la Música, los conciertos online proseguirán este martes 26 con los djs Ryan y Reitt; el miércoles 27 lo hará nuevamente David Blanco y su grupo; el jueves 28 le corresponderá al joven pianista Aldo López Gavilán y el viernes 29 a Remix de Jazz.



Producciones Abdala celebró su aniversario 22



Producciones Abdala celebró su aniversario 22. La compañía, que tuvo su génesis en 1998, nació con el objetivo de que Cuba contara con unos estudios de grabación cuya tecnología estuviera a la altura de las mayores exigencias a escala mundial y acorde al alto desarrollo musical cubano, donde primara una atmósfera creadora y segura para nuestros artistas. La idea fundacional se ha materializado en gran medida. Prestigiosos músicos, productores, ingenieros, representantes de casas discográficas, y otras personalidades cubanas y extranjeras relacionadas con la producción discográfica, han avalado la calidad y el alto nivel profesional que Abdala ha puesto a su disposición. Numerosas producciones de nuestro Sello y grabaciones realizadas en nuestros estudios, han sido premiadas o nominadas a los Premios Grammy y otros importantes concursos internacionales.



Por séptima vez, Post-it convoca



Los creadores cubanos, en especial los artistas más jóvenes de nuestro país, pueden enviar sus obras para participar en la séptima edición del concurso de artes visuales Post-it. Arte cubano contemporáneo, evento convocado anualmente por la Dirección de Artes Plásticas Collage Habana, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, con el objetivo de visibilizar su quehacer y establecer un vínculo con el contexto artístico emergente. Hasta el 30 de junio de 2020 y a través de los correos electrónicos galiano@fcbc.cu y galeriagaliano@gmail.com, los interesados pueden enviar sus obras, conscientes de que Post-it se ha convertido en una plataforma para lo múltiple y lo heterogéneo dentro del panorama de las artes visuales contemporáneas cubanas. Se requiere tener hasta 35 años de edad, estar inscrito en el Registro Nacional del Creador y no haber sido premiado en ediciones anteriores (salvo en el caso de haber recibido mención). La temática es libre, todas las obras presentadas deben ser inéditas.



Brian May sufrió un ataque al corazón que le dejó muy cerca de la muerte



El veterano guitarrista de Queen Brian May admitió este lunes que sufrió un ataque al corazón que le dejó "muy cerca de la muerte", en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram. El legendario músico, de 72 años, reveló cómo los médicos le encontraron tres arterias bloqueadas, que detenían el suministro sanguíneo hacia su corazón, cuando tuvo que ser ingresado en el hospital por un dolor en el glúteo debido a un desgarro y al nervio ciático comprimido. May da las gracias a los médicos que le trataron y afirma que el bloqueo en sus arterias podía haberlo matado. También, tirando de humor, bromeó con el hecho de que haberse pasado 50 años "corriendo de aquí para allá con una correa colgada del hombro izquierdo llevando una guitarra pesada colgada podría haber tenido algo que ver".



Más de 30 escritores participan en una campaña de apoyo a las librerías



Algo más de una treintena de escritores, entre ellos Isabel Allende, Rosa Montero, Fernando Aramburu, Almudena Grandes o Bernardo Atxaga, participan en la campaña de apoyo a las librerías que, con el lema "Mis libros en tu librería", ha arrancado este lunes en redes sociales. La campaña, coordinada por la escritora y traductora Elvira Sastre y por la cantante y autora Beatriz Luengo, pretende concienciar a la población de la importancia que tiene comprar los libros en las librerías para contribuir a que estas sobrevivan, según ha informado el Gremio de Librerías de Madrid.



Museo del Louvre recibe 10 millones de visitas virtuales



El museo del Louvre recibió 10 millones de visitas virtuales entre el 12 de marzo y el 22 de mayo dada la actual situación con la Covid-19, informó la institución. De acuerdo con el Louvre, un 17 por ciento de los accesos registrados en la red de redes se produjeron desde Estados Unidos y un 16 desde Francia. Aplicaciones de realidad virtual como Cara a Cara con la Mona Lisa, la posibilidad de conocer obras de Eugène Delacroix o Rembrandt, el disfrute de antigüedades egipcias y opciones para los niños y la familia han ayudado a las personas a enfrentar mejor los días de confinamiento. Se espera que el museo del Louvre vuelva a abrir sus puertas el mes próximo, aunque no se manejan aún fechas.



