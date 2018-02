Anuncian trabajadores bancarios argentinos nuevo paro

El secretario general de la Asociación Bancaria en Argentina, Sergio Palazzo, anunció un paro de las actividades de los Banco público y privado para los días 8 y 9 de febrero, en rechazo al aumento salarial del 9 por ciento, porque no va en relación con el índice de inflación que afecta al país, reportó Telesur. La oferta paritaria del 9 por ciento fue planteada por las cámaras empresarias, pese a las diferentes ofertas propuestas de las paritarias de los representantes sindicales y empresariales, indicó Palazzo. También, el líder sindical afirmó que el gremio, además de suspender las labores por 48 horas en la semana próxima, se unirán a las manifestaciones del resto del país en el día de hoy 2 de febrero y se manifestarán los días 8 y 9 de febrero como lo han hecho el sector laboral y de salud. Al respecto, Sergio Palazzo, explicó que se hicieron tres ofertas salariales y elevamos entre ocho y nueve proyectos y fueron rechazados, y catalogó la propuesta del Gobierno como una provocación, ya que el aumento del salario no se corresponde con el índice de inflación que afecta a la Argentina. Además, Palazzo también denunció el desconocimiento de los derechos de jubilación de los trabajadores bancarios, y señaló a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los legisladores oficialistas como responsables de esta violación de los derechos de los trabajadores del gremio bancario.



Amenaza EEUU con lanzar un ataque militar contra Siria



Estados Unidos amenazó que llevará a cabo acciones militares contra el Gobierno sirio, encabezado por el presidente Bashar al-Asad, si llega a la conclusión de que Siria ha usado armas químicas durante sus ofensivas, informó el sitio digital Hispantv. Según han asegurado varios oficiales estadounidenses citados por la agencia británica de noticias Reuters han reiterado que Estados Unidos no dudará en llevar a cabo ataques militares contra las fuerzas sirias si comprueba que el Gobierno sirio ha utilizado armas químicas. “Nos reservamos el derecho de usar la fuerza militar para prevenir o disuadir el uso de armas químicas” por parte del Gobierno de Siria, ha dicho uno de los oficiales en cuestión que ha preferido el anonimato. Del mismo modo, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “no ha excluido nada” y ha confirmado que las fuerzas militares estadounidenses podrían llevar a cabo ataques similares al de abril de 2017 cuando atacaron la base aérea siria Al-Shairat, en la provincia occidental de Homs. Además los oficiales citados por Reuters acusaron a Siria de desarrollar nuevas armas químicas —algo altamente improbable dado que en 2016 el país árabe destruyó todos sus arsenales químicos y han acusado al Gobierno de Damasco de emplear este tipo de armamentos durante sus batallas en el territorio sirio. Varios países occidentales, sobre todo EE.UU., acusan al Gobierno de Bashar al-Asad del uso de armas químicas contra su propia gente, aunque el Gobierno sirio entregó su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en 2014 y, en enero de 2016, este organismo anunció su total destrucción.



Rescatados 955 mineros sudafricanos atrapados a mil metros profundidad



La Unión Nacional de Mineros de Sudáfrica confirmó hoy el rescate de 955 mineros atrapados desde el pasado miércoles, cuando una tormenta provocó que la mina de la provincia de Estado Libre se quedara sin electricidad. Reseña Prensa Latina que el rescate ocurrió en la mina de Beatrix, ubicada en la ciudad de Welkom, a 290 kilómetros al este de Johannesburgo. Aunque no hay heridos, algunos de los mineros sufren deshidratación, presión alta y cerca de 20 reciben sueros, el rescate fue exitoso, dijo James Wellsted, vocero de la propietaria de Beatrix, Sibanye Gold, que es una de las 10 mayores compañías productoras de oro a nivel mundial. La operación de rescate concluyó hoy al amanecer de acuerdo con funcionarios del sindicato, quienes confirmaron que los trabajadores son atendidos por los médicos, que no hay heridos, pero que están extenuados. Ayer 272 fueron liberados de dos de las áreas de trabajo, aunque otros 955 permanecieron atrapados hasta hoy.



Correa asistirá a Fiscalía a rendir su declaración voluntaria



El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó, este jueves, que acudirá a rendir su declaración voluntaria ante la fiscalía. Así lo dio a conocer la televisora local Ecuavisa. Correa: dijo que "Siempre cumpliré con mi deber como ciudadano, pese a todo sigo confiando en la justicia y todo lo que me pidan lo haré". La Fiscalía lleva a cabo una investigación sobre aparentes irregularidades en la venta de petróleo a empresas asiáticas durante el Gobierno de exmandatario, especialmente a PetroChina. Medios ecuatorianos informaron que algunos de los investigados "habrían recibido un dólar por barril de crudo entregado a PetroChina en el primer contrato firmado en 2009", el caso de los Papeles de Panamá, motivo por el cual iniciaron las indagaciones. Según las investigaciones preliminares, fueron ocho las negociaciones de preventa petrolera con PetroChina.



Hallan cuerpo de periodista desaparecido en Guatemala



La Policía Nacional Civil de Guatemala informó este jueves el hallazgo del periodista Laurent Ángel Castillo Cifuentes, asesinado en una aldea del municipio Mazatenango. El periodista se trasladó el pasado domingo al municipio Mazatenango (suroeste) para cubrir actividades relacionadas con el carnaval local. El periodista recibió amenazas en días pasados, pero no han establecido ningún vínculo con el crimen. El exmandatario instó a quienes lo acusan a "demostrar las irregularidades". Trabajadores locales avisaron a las autoridades tras encontrar el cadáver de Castillo, de 28 años de edad, junto al del publicista Luis Alfredo de León Miranda, ambos atados de pies y manos con heridas de bala en la cabeza, reseñaron medios locales. Según sus familiares, el periodista salió el pasado domingo a cubrir actividades del carnaval en Mazatenango para una revista que publicaría, mientras que León lo acompañaba para definir detalles.



