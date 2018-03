Anuncian XI Coloquio y Festival Internacional Nicolás Guillén

2018-03-08 07:08:04 / web@radiorebelde.icrt.cu

Una nueva edición de La paloma de vuelo popular, a presentarse en la jornada inicial del XI Coloquio y Festival Internacional Nicolás Guillén, saludará el sexagésimo aniversario de la publicación del libro de un poeta de infinitas resonancias en el ámbito de nuestra lengua, publica el diario Granma. El evento, convocado por la Fundación que lleva el nombre del poeta, transcurrirá del 13 al 15 de marzo y abordará, además del análisis del importante título guilleniano, una agenda relacionada con la equidad social desde una perspectiva cultural. El encuentro quedará inaugurado el 13 en horas de la mañana en la sala Abelardo Estorino, en la sede del Ministerio de Cultura, con una conferencia de la doctora Mayra Espina acerca de las opciones de promoción de equidad en el seno de la sociedad cubana actual y un recital del pianista y compositor José María Vitier. El programa artístico comprenderá un concierto de la Schola Cantorum Coralina, que dirige la maestra Alina Orraca (martes 13, 6:00 p.m., Basílica Menor de San Francisco); una exposición colectiva con obras de Choco, Rocío García, Roberto Diago, Alicia Leal, Ángel Ramírez, Mabel Poblet, Lidzie Alvisa y Rodríguez Olazábal (día 14, 6:00 p.m., sala Martínez Villena) y una gala a cargo de la agrupación avileña Fam Setuval, portadora de tradiciones de origen haitiano, y José Luis Cortés y NG la Banda (día 15, 6:00 p.m., Centro Cultural de 2 y 31, Plaza).



Presentarán título: “Género y sociedad: Encrucijadas teóricas y alternativas para el cambio”



La Presentación y venta del Libro: “Género y sociedad: Encrucijadas teóricas y alternativas para el cambio” de las Compiladoras la Dra. Clotilde Proveyer Cervantes y Dra. Magela Romero Almodovar será hoy jueves 8 de marzo de 2018 en el Salón Frío de la Facultad de Filosofía e Historia Universidad de la Habana a las 10:00 am. Según la nota de la contraportada el libro que se presenta intenta ser otra contribución a la visibilización de problemáticas de género presentes en la Cuba de hoy, al tiempo que pretende dar voz e ir a las fuentes primarias del feminismo para reivindicar sus aportes inestimables en el empeño por la emancipación de las mujeres y por una sociedad libre de prejuicios y discriminación. La compilación consta de 2 partes temáticas bien delimitadas. La primera presenta reflexiones netamente teóricas, encabezadas por un análisis que incluye el compendio de fragmentos importantes sobre las más notables contribuciones de un grupo selecto de clásicas del feminismo a través de sus obras cimeras. La segunda parte contiene un grupo de artículos aplicados al análisis de la realidad cubana, mediante estudios dedicados a la evaluación de problemáticas específicas de las relaciones de género.



Gana dúo cubano Gente de Zona premio Golden Note



El dúo cubano de música urbana Gente de Zona recibió el premio Golden Note, lauro que otorga la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (Ascap) por los extraordinarios logros en su carrera, resaltan medios especializados. Los integrantes del grupo Alexander Delgado y Randy Malcom manifestaron estar felices por el galardón, un premio que reconoce la música latina y sus compositores. La agrupación ya había alcanzado en 2016 los premios en las categorías Mejor canción Pop por Bailando, Mejor canción del género Urbano, por Piensas y Mejor canción Tropical por La Gozadera. En la edición 26 de los premios también fue reconocido el puertorriqueño Eduardo Cabra, exintegrante de la banda Calle 13, a quien se le otorgó el lauro Vanguardia por su impacto en el desarrollo de nuevos géneros musicales que han moldeado el futuro de la música.



Invita Centro Cultural Dulce María Loynaz a Jornada Homenaje por el Día Internacional de la Mujer



El Centro Cultural Dulce María Loynaz invita a la Jornada Homenaje “Quiéreme entera” por el Día Internacional de la Mujer. Este viernes 9 de marzo, desde las 10 de la mañana. La Jornada incluye una Expo-Feria de Arte Popular con la participación del Proyecto Todas las manos y los proyectos de la Casa de Atención a la Mujer y la Familia del municipio Plaza de la Revolución a las 10:00 am. El espacio Diálogo Con buen tino tendrá como Invitada a la espirituana Yanetsy Pino Reina (Premio Casas de Las Américas 2017) con la conducción de Juan Nicolás Padrón a la 1:30 pm y la conferencia Los retos de la mujer cubana de hoy que tendrá como invitada a la periodista Gladys Egües. A las 3:00 pm se realizará un encuentro con Magda González Grau, directora de la película ¿Por qué lloran mis amigas?, y la participación de las actrices protagónicas. Además habrá Venta de libros de la Editorial de la Mujer durante todo el día. La cita es este viernes 9 de marzo de 2018, de 10:00 am a 5:00 pm, en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, sito en calle 19 esquina E, en el Vedado.



(Haciendo Radio)