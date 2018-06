Apasionado del sabor (+Video y Audio)





Ser un maestro de cocina es un oficio de total entrega y sacrificio, como muchos otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que son muchas las horas que se deben dedicar cada día, para que en el transcurrir del tiempo se logre resultados dignos de admirar, como es el caso del Chef Eddy Fernández Montes, presidente de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba.



En visita al programa “Así” de Radio Rebelde, Fernández Montes explicó que al inicio tenía la profesión equivocada, por lo que su encuentro con la cocina surgió como resultado a un cambio en la adolescencia. Confesó que, sin que su mamá lo supiera estaba matriculado en otra escuela, y cuando se dio cuenta que la segunda le gustaba más, dejó un día el mundo de la mecánica del transporte por el de los fogones y el sabor.



“En la familia somos cuatro varones, y la familia era la primera que establecía la barrera de machismo al no dejarnos la oportunidad de poder conocer de cocina, y en el momento que la madre comenzaba a dar distribuciones de trabajo en el hogar”, dijo.



Su inspiración y curiosidad por este oficio surgió al ver películas y series en las que aparecían chef, y cómo eran reconocidos por su trabajo y el nivel de satisfacción que lograban en los comensales. En la actualidad el Chef Eddy se considera una persona afortunada, porque no todo el mundo logra trabajar donde le gusta.



Por otra parte, agregó que el cocinero, sin duda alguna, es un artista, además de ser un médico en potencia, pues es capaz de curar desde el punto de vista nutricional. Por lo general cuando una persona está enferma lo primero que hace el médico es retirarle algunos de los productos. Pero si usted come sano toda una vida tiene el 50% de salud, además de los ejercicios y otros factores.



Además, entre la cocina y el arte existe mucha similitud, pues a un artista lo aplauden de igual manera que cuando un cocinero sale al salón y las personas lo felicitan por su trabajo. Un cocinero debe decorar los platos con cierto arte, teniendo en cuenta los colores, la simetría, formas y texturas de la comida.



Cuando uno está diseñando un plato que no es de los comunes que hace, debe idearlo, pensar que corte le va a dar a algunos vegetales, hasta pensando en la variedad de figuras geométricas, por lo que detrás de todo esto hay técnica y hay arte. En la cocina debe haber dotes artísticos que en algunos de los casos se cultivan, pero sin duda en cada una de las cosas que hace un cocinero hay arte, explicó.

Vinculando el arte con la cocina, en el caso de la cubana, los colores que predominan según Chef Eddy, son el amarillo, naranja y verde, así como el carmelita, pero fundamentalmente el de las frutas, pues al combinar la frutabomba con el plátano y con el cítrico se muestra que formas parte del trópico y de Cuba.



Existe una diferencia entre cocinero y chef; aunque muchas personas llaman indistintamente de igual manera a quienes ejercen estas funciones, no es lo correcto. Un Chef es quien cumple con la parte superior de un culinario, es una de las profesiones más difíciles pues una persona no se convierte en chef en un día, necesita de varios años de formación y de intenso trabajo.



Un chef es un jefe de cocina que a veces tiene bajo su mando a más de 600 trabajadores, y áreas de cocina tan complejas como son panadería dulcería, carnicería, o sea, tiene una cantidad de servicios que le exigen un nivel de conocimiento, además de tener capacidad de liderazgo. Este tipo de ejemplo es muy típico en los hoteles, en el que el chef es el responsable de que todos coman y que todo tenga buena calidad.



