En Audio: Aplausos en tiempos de resistencia







Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Las Tunas, Cuba. - Los aplausos de las nueve de la noche comienzan a estremecer algunos barrios cubanos. En las redes sociales están claras las constancias del ardor de quienes, nacidos en este país y acostumbrados a la algarabía de sus calles, decidimos sumarnos a una especie de grito de resistencia colectiva que nació en Europa y llega hasta acá, porque a la par de la Covid-19, nos alcanza la fuerza y las ganas de salir adelante.



Radio Rebelde salió a las calles (nasobuco mediante) minutos después de la hora en la que todo sucede y más de un cubano se dispuso a contarnos sus propios motivos para hacer palmas, sus ardores, sustos y hasta las ganas intensas de vivir.



Descubrimos entonces que se aplaude por más que el personal de salud. La gente hace palmas, igual, por la salud y la esperanza de cada uno. Por un día más de vida, porque las tele clases no suplen al maestro, pero alivian el camino, se aplaude por cada uno de los pacientes dados de alta y también por quienes asumen el diagnóstico con la confianza que da un sistema de salud empeñado en ganar la batalla con nosotros.







A algunos se les ve en los portales, recién salidos del baño; otros, todavía empeñados en las cazuelas de la comida; están los que no alcanzaron pollo en la cola y también quienes no fueron a ver al abuelo porque la guagua demoraba, porque no son días de visitar.







Cuba entera en un aplauso a las nueve de la noche, repleta de motivos, de energía, de ardor, de país, de mañana. Nadie lo dude, por cosas así, también #CubaSalva.



Descargue aquí la propuesta en audio si su conexión es lenta.





Artículos relacionados

Del Autor