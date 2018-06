Aplaza Tribunal Federal el juicio para concederle la libertad a Lula

El Supremo Tribunal Federal (STF) aplazó el juicio que trataría el recurso entregado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para concederle libertad condicional, publicó Telesur. La audiencia que estaba prevista que se desarrollará el próximo martes fue aplazada luego que la Corte brasileña archivara el recurso presentado por la defensa de Lula, que debía ser enviado a la Corte Suprema. La decisión de no analizar la petición de los abogados de Lula fue anunciada al comienzo de la noche de este viernes por el magistrado Edson Fachin, instructor del caso en el STF. Por otro lado los movimientos solidarios con Lula denunciaron que esta medida busca retener al ex jefe de Estado en la cárcel de la Policía Federal de Curitiba, donde permanece desde el pasado 7 de abril. (Telesur)



Condenan los trabajadores nicaragüenses la ola de violencia en el país



La Unión Nacional de Empleados (UNE) condenó la ola de violencia en Nicaragua y abogó por el diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica desatada hace más de dos meses en el país, reportó Prensa Latina. Los trabajadores de la central sindical repudiaron durante su asamblea la destrucción, asesinatos y amenazas de grupos delincuenciales contra el pueblo nicaragüense y la propiedad pública y privada. Además, la UNE demandó el cumplimiento de un acuerdo del diálogo de paz que establece el cese de toda forma de violencia venga de donde venga en el territorio nacional. Asimismo, instó a la implementación, lo antes posible, de un plan para la remoción de los bloqueos de vías por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad, lo cual favorecerá aún más el mantenimiento de un ambiente de paz y seguridad. Solicitamos a nuestras fuerzas del orden hacer uso de los mecanismos y procedimientos legales para el debido castigo a todos los que se encuentren involucrados en actos de violencia, crímenes, caos y daños a la propiedad pública y privada, señaló el secretario general de la Unión Nacional de Empleados , Domingo Pérez. (Prensa Latina)



Barco de la ONG Lifeline sigue en el mar y tiene provisiones hasta el lunes



La agencia española EFE informó que el barco de la Organización No Gubernamental alemana Lifeline continúa navegando en el mar Mediterráneo, cerca de las costas de Malta, a la espera de que algún país le permita atracar en un puerto seguro, con cerca de 230 migrantes rescatados a bordo y con la limitación que solamente le quedan provisiones hasta el próximos lunes. El portavoz de la organización, Axel Steier, explicó hoy a EFE que la embarcación tiene actualmente a 'unos 230 migrantes abordo que fueron rescatados en las últimas horas. Actualizó así la cifra de socorridos a bordo, después de que la organización confirmara el jueves que asistió a 224 personas en el Mediterráneo y posteriormente participó en otro rescate de 113 migrantes, que fueron trasladados a un buque mercante. Steier confirmó que 'siguen esperando instrucciones' de las autoridades de Italia o de Malta para poder desembarcar a estas personas en algún puerto y subrayó que de momento disponen de provisiones 'hasta el lunes'. La situación a bordo 'es calmada', 'no hay ningún herido grave' y entre los migrantes hay al menos '4 niños' que van acompañados de sus familias, aunque el portavoz no descartó que pueda haber más menores ya que, según dijo, no preguntaron la edad a cada uno de los rescatados. (EFE)



Confirman cartas dentales identidad de periodistas ecuatorianos



Prensa Latina reflejó que el Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que las cartas dentales corroboraron en el 99 por ciento las identidades de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos hallados en el departamento de Nariño. A través de Twitter el Ministerio de Defensa señaló que la información fue obtenida a través de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal, y añadió que también se harán las respectivas pruebas de ADN para confirmar plenamente que los cadáveres encontrados anoche corresponden a los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Pese al avance de las necropsias a los cadáveres exhumados en una zona rural de la localidad nariñense de Tumaco, habrá que esperar hasta el martes para conocer los resultados de las pruebas de ADN. Según la policía de Colombia, los cuerpos fueron encontrados por perros policías en una zona selvática rodeada de minas. (Twitter)



Cristina Fernández se acerca a Macri en resultado de hipotética elección en Argentina



La Cancillería de Rusia indicó que junto a Irán ratificaron su cooperación para mantener la implementación del Plan Integral de Acción Conjunta para mantener el programa nuclear. Luego de una reunión entre el viceministro de Exterior de Irán para Asuntos Político, Seyed Abás Araqchi, y el canciller ruso Serguei Lavrov en Moscú, ambas partes acordaron colaboración bilateral en materia económica y comercial, en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidas contra la nación persa. Las políticas implementadas por el mandatario argentino cada vez son más criticadas y rechazadas por la población, entre ellas los tarifazos de los servicios básicos y transporte, además del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Al consultar a los ciudadanos sobre la percepción del Gobierno de Macri se registró un incremento de la visión negativa con un 65,9 por ciento que cree que el país suramericano está peor que el año pasado. (RT)



Refirman Rusia e Irán cooperación para mantener acuerdo nuclear



La popularidad de la senadora argentina Cristina Fernández continúa aumentando cada vez más entre los argentinos, mientras que el mandatario Mauricio Macri va en descenso, así lo demuestra una encuesta realizada por la consultora Synopsis. El sondeo consultó a los argentinos sobre unas hipotéticas elecciones entre Cristina y Macri, lo que demostró el crecimiento en la preferencia por la senadora quien ahora se posicione 7,2 puntos más cerca del mandatario. Lavrov señaló que la postura de Rusia continuará activamente en la implementación del acuerdo nuclear firmado por Irán y el Grupo de los 5+1 (EE.UU., Reino Unido, Francia, Rusia y China + Alemania). (Prensa Latina)



