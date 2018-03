Aplaza Tribunal Supremo de Brasil pedido de habeas corpus para Lula

El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió hasta el próximo 4 de abril el habeas corpus solicitado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y le garantizó que no será encarcelado hasta agotar los recursos legales, publicó Telesur. Con siete votos a favor y cuatro en contra, los magistrados decidieron que Lula no será encarcelado hasta que se emita el juicio final sobre su caso. Sin embargo, el abogado defensor, José Roberto Batochio, solicitó una medida cautelar para que el líder brasileño no pueda ser encarcelado hasta que se tome la decisión final. El pasado 24 de enero de este año, Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión por estar supuestamente implicado en hechos de corrupción pasiva y lavado de activos. Por lo momentos, mientras no se confirme la sentencia contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, puede continuar en la carrera por la Presidencia del Brasil, y caso de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictamine que Lula debe ser encarcelado, el Partido de los Trabajadores puede cambiar su candidato hasta un máximo de 20 días antes de las elecciones.



Anuncia Trump nuevos aranceles a China



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando que impone nuevas aranceles contra China por un valor de hasta 60 mil millones de dólares anuales, estas nuevas sanciones comerciales son tomadas por Washington por que considera un robo de propiedad intelectual estadounidense; y esta medida restrictiva podría desatar una guerra comercial entre los dos países en los próximos meses. Esto tardó en gestarse. En un período de tiempo relativamente corto perdimos 60 mil fábricas y 6 millones de empleos, arrancó diciendo Trump en su discurso previo a la firma del documento. Trump aseveró que EE.UU. ahora tiene "un déficit comercial de 800.000 millones con el mundo", lo que constituye, según él, "el mayor déficit de cualquier país en la historia de nuestro mundo". La situación "está fuera de control", subrayó el líder estadounidense. El mandatario recalcó que "existe una tremenda situación de robo de propiedad intelectual" con China afectando a cientos de miles de millones de dólares en comercio cada año. "Lo vamos a solucionar. Francamente, nos convertirá en una nación mucho más fuerte y mucho más rica", prometió Trump ante los periodistas. Aunque Trump aseguró que ve a China "como amigos", lamenta su superávit comercial con Estados Unidos. Por ello, de acuerdo con el mandatario, Pekín merece una acción punitiva. "Es recíproco. Si nos cobran, les cobramos", subrayó el presidente. Según informes previos a la firma del memorando, las medidas podrían aplicarse a más de 100 productos que, según Trump, se desarrollan mediante el uso de secretos comerciales que China robó a empresas estadounidenses o que forzó a entregar a cambio de acceder a su mercado. Asimismo, Washington estaría considera restringir las actividades de inversión de las empresas chinas en EE.UU. y limitar los visados expedidos a ciudadanos chinos.



Empieza evacuación de rebeldes y civiles de bastión rebelde de Guta



El primer convoy de rebeldes sirios abandonó esta madrugada la región de Guta Oriental, rumbo al noroeste del país, una evacuación sin precedentes desde el lanzamiento de la ofensiva del Gobierno sirio. Unas mil 500 personas, entre ellas unos 400 combatientes, se habían instalado a bordo de 26 autobuses, según informó una fuente militar en el terreno. Esos combatientes, así como los civiles que los acompañaron, permanecieron durante horas a la espera de la autorización para poder viajar en la línea de demarcación entre el territorio rebelde de Harasta, al este de Damasco, y el sector gubernamental. Los bombardeos continuaron sin embargo pese a que el poder sirio y su aliado ruso lograron un acuerdo con el grupo rebelde islamista Ahrar al Sham para la evacuación de Harasta, el más pequeño y menos poblado de los tres reductos rebeldes en Guta Oriental. Treinta y nueve civiles murieron en ataques aéreos contra un bastión rebelde en el sur de Guta, de los cuales 25 en la ciudad de Zamalka, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que acusa de esos ataques al régimen y a Rusia.



Muere otro líder campesino en Antioquia, Colombia



La Asociación de Campesinos de Toledo - Norte de Antioquia denunció este jueves que fue encontrado el cadáver del líder campesino colombiano José Herrera, de 37 años de edad. Las autoridades iniciaron la investigación para determinar las causas de la muerte del dirigente campesino, desaparecido desde el pasado martes. Organizaciones sociales de Colombia denunciaron que existe un ataque sistematizado contra los líderes campesinos del país. Según el coordinador de la Asociación de campesinos de Ituango, Edilberto Gómez, el dirigente campesino habría sido secuestrado en el corregimiento de Puerto Valdivia y trasladado hacia la vereda donde fue abandonado. Herrera fue presidente de la Asociación de Campesinos de Toledo - Norte de Antioquia y recientemente se dedicaba a actividades sociales y formaba parte de otras organizaciones campesinas.



Fracasa investidura de candidato a presidir gobierno en Cataluña



El parlamento de Cataluña rechazó el intento del político conservador Jordi Turull de convertirse en presidente de esa comunidad autónoma, intervenida desde hace cinco meses por el gobierno español para frenar sus pretensiones secesionistas. Para que su investidura prosperara en primera vuelta, el candidato a dirigir la Generalitat, ejecutivo catalán, por la coalición separatista Juntos por Cataluña necesitaba la mayoría absoluta de la cámara regional, fijada en 68 de sus 135 diputados. Turull obtuvo 64 votos a favor de los de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, el otro gran partido independentista-, 65 en contra y cuatro abstenciones de la Candidatura de Unidad Popular, la menor de las tres fuerzas favorables a la ruptura con España. El descalabro del aspirante a conducir los destinos de la próspera autonomía de 7,5 millones de habitantes fue propiciado por la negativa de los anticapitalistas de la CUP de facilitar la llegada al poder de un dirigente identificado con la derecha neoliberal.



