Aplicará Banco Metropolitano bonificación este fin de semana

El Banco Metropolitano bonificará el 10 por ciento del importe total de los productos y servicios que se adquieran este sábado 15 y domingo 16 en la red de tiendas minoristas.



La Directora General de Banca Electrónica del Banco Metropolitano Yelegny Fernández Castro explicó que desde marzo entro en vigor esta política, lo que ha concretado 359 mil bonificaciones representando 210 millones de pesos en moneda total.





Esta medida se aplicó para incentivar el uso de las tarjetas magnéticas como medio de pago seguro y eficiente. Los clientes podrán revisar el monto debitado haciendo una consulta de las últimas operaciones a través de los cajeros automáticos o la banca móvil. Las bonificaciones no estarán reflejadas en el ticket de la tienda.



Los costos de estas bonificaciones son asumidos por los bancos en detrimento de sus utilidades generadas.



La Directora General de Banca Electrónica del Banco Metropolitano Yelegny Fernández Castro confirmó que la Telebanca es un servicio del Banco Metropolitano S.A. que le ahorra tiempo y les proporciona comodidad a sus clientes, porque sin acudir a las oficinas comerciales le permite, con solo una llamada al (53) 7 868 3535 o al 7 866 0606 desde cualquier teléfono privado o público, realizar pagos de los siguientes servicios:



- Electricidad

- Agua

- Teléfono

- Multas del tránsito

- Amortización de los créditos



Por esta vía el cliente puede además recibir informaciones generales de la institución. También a través de este servicio puede realizar transferencias monetarias al propio cliente hacia cualquier lugar del país donde el mismo se encuentre, para ser cobradas en la sucursal bancaria que desee.



Igualmente admite efectuar trasferencias entre cuentas del Banco Metropolitano y hacia cuentas soportadas en tarjetas magnéticas emitidas por otros bancos (BANDEC y BPA).



Para pagos de servicios es necesario poseer una tarjeta magnética emitida por el Banco Metropolitano y solicitar en la sucursal bancaria donde tiene la cuenta, la tarjeta de Telebanca.







Esta tarjeta de Telebanca es una llave electrónica que le permite al cliente autenticarse ante los diversos canales de pago a través de una matriz y un código de validación.



Anteriormente el usuario solicitaba esta tarjeta de Telebanca en la sucursal de su elección y recogía la misma en un término de 7 a 10 días. Desde inicios del mes de diciembre el cliente no precisará acudir dos veces a las sucursales bancarias para obtener su tarjeta.



Desde inicios del mes de diciembre se ofrece el servicio de contratación, asociación, reimpresión, personalización y entrega de tarjetas de Telebanca en presencia del cliente y en un único momento.



De manera gradual se extenderá este servicio en todas las sucursales, no obstante; los clientes que deseen conocer qué sucursales se encuentran ofreciendo este servicio, pueden hacer uso de los contactos telefónicos del Centro de Llamadas e informarse al respecto.



Los clientes que con anterioridad solicitaron sus tarjetas de Telebanca, pueden hacer uso adicional del correo clientes@banmet.cu y solicitar conocer en qué sucursal se encuentra disponible para la recogida de la misma.

Del Autor