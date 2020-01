Aportan cubanos victorias en Bundesliga alemana de luchas

Cuatro victorias aportaron los cubanos, al éxito del club Germania Weingarten en la fecha de ida de la final de la Bundesliga Alemana de Luchas. Los grequistas Javier Duménigo (60 kg) y Luis Orta (67 kg), y los libristas Reineris Andreu (63 kg) y Alejandro Valdés (72 kg), aportaron más de la mitad de los triunfos con que su franquicia dispuso del KSV Ispringen (6-4, 21-9 puntos) en Niza. Duménigo doblegó por no presentación al georgiano Nugsari Tsurtsumia, campeón mundial de los 55 kg en Nur Sultán 2019 e imposibilitado de llegar a la sede a tiempo para su compromiso. Orta vapuleó 15-0 al local Ibrahim Fallacara, cuarto lugar el pasado año en el Grand Prix de Alemania. Andreu perdía 3-4 cuando sorprendió al ruso Muslim Sadulaev -subcampeón de Europa- con un ataque relámpago que decretó el fin del combate, con el reloj indicando 2:45 minutos de los seis previstos. Valdés aventajó 11-2 al también ruso Israil Kasumov, varias veces medallista en torneos de Europa. El próximo 25 de enero concluirá la tercera edición del certamen bávaro, con el match de vuelta en predios del Weingarten. Por la actuación de los cubanos hasta la fecha, varios deben ser convocados a la última velada de la contienda.



Un quinteto de receptores, 11 jugadores de cuadro, cinco jardineros y 15 lanzadores conforman la preselección de la que saldrá el equipo con que Cuba enfrentará el torneo preolímpico de béisbol convocado del 22 al 26 de marzo en Arizona, Estados Unidos. Una nota de la Dirección Nacional de ese deporte precisa que el grupo se concentrará desde el próximo 3 de febrero en el habanero estadio Latinoamericano en busca de los 24 cupos asignados al elenco a las órdenes de Miguel Borroto. Como receptores están convocados, Ariel Martínez Marrero, Yunior Ibarra Araque, Frank Camilo Morejón Reyes, Yosvany Alarcón Tardío y Yendry Téllez Acevedo. Los jugadores de cuadro serán Yordanis Samón Matamoros, Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante, Raúl González Isidoria, César Prieto Echevarría, Yurisbel Gracial García, Dayán García Ortega, Edilse Silva La O, Pavel Rafael Quesada Pedroso, Jeferson Delgado Castañeda, Alexander Ayala García y Lesly Anderson Stephens. Como jardineros Yoelkis Guibert Stevens, Roel Santos Martínez, Alberto Calderón Montero, Frederich Cepeda Cruz y Alfredo Despaigne Rodríguez. Los lanzadores serán Carlos Juan Viera Álvarez, Josimar Issac Cousín la Rosa, Yariel Humberto Rodríguez Yordy, Frank Luis Medina García, Yoennis Yera Montalvo, Lázaro Esteban Blanco Matos, Freddy Asiel Álvarez Sáez, Yudiel Rodríguez León, Liván Moinelo Pita, Raidel Martínez Pérez, Ángel Sánchez Pérez, Andy Amaury Rodríguez Valdez, Yamichel Pérez Hernández, Brayan Anthony Chi Montoya, Miguel Lahera Betancourt. Como colectivo técnico: Miguel Felipe Borroto González, José Eumelio Hernández Lezcano, Pedro Luis Lazo Iglesias, Raciel Sánchez Echeverría, Alexander Ramos Ravell.



La pedalista cubana Arlenis Sierra resultó decimoquinta por segundo día consecutivo y se ubicó en el puesto 16, a 44 segundos de la triunfadora del fuerte Santos Tour Down Under, que concluyó este domingo con la cuarta etapa corrida en un circuito por céntricas calles de la ciudad de Adelaida, Australia. Aunque en esta edición no subió al podio como el año pasado que fue tercera en la primera etapa superó el lugar 24 en la Clasificación General Individual. Arlenis, capitana del club kazajo Astana Women’s, cruzó la meta a solo diez segundos de las líderes de la jornada, la italiana Simona Frapporti (equipo Bepink), la estadounidense Lauren Stephens (Tibco) y Rushlee Buchanan, de la selección de Nueva Zelandia. En el trayecto final se disputaron dos esprines intermedios (metas volantes), en el primero en la sexta etapa la Sierra pasó décima, en un embalaje que dominó la germana Lippert y el otro en el giro 12 (km 20.4) por la finlandesa Paulina Henttala. Arlenis y sus compañeras permanecerán en la isla-continente, ya que aún le restan compromisos en la Race Torquay, la Cadel Evans Great Ocean Road Race, que ganó La Sierra en el 2019, y el Herald Sun Tour, muy buen fogueo para quienes como la antillana se preparan con vista a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La experiencia de la santiaguera Zirka Frómeta salió a relucir en medio de una armada de jóvenes y se convirtió en la cuarta clasificada para la final del Campeonato Cubano de Ajedrez, que desde el próximo día 28 tendrá acciones en la capital de Holguín. Zirka, reina de la Isla en tres ocasiones durante la década de 1980, sigue demostrando ímpetu y consiguió las tablas que necesitaba frente a la capitalina Yoana González para quedarse con la cuarta y última plaza que se ofrecía en el certamen semifinal. Completó cinco puntos en nueve rondas y acompañará a la siguiente etapa a la camagüeyana Ineyming Hernández, la matancera Karen Gutiérrez y la cienfueguera Legna García, quienes desde la víspera habían firmado sus boletos. Para la etapa final están aseguradas por su condición de preseleccionadas nacionales las santiagueras Oleiny Linares –reina defensora–, Maritza Arribas y Yaniela Forgas, las pinareña Lisandra Ordaz y Yerisbel Miranda, la holguinera Lisandra Llaudy, la habanera Yuleisy Hernández y la villaclareña Rosangel Obregón. La discusión final reunirá 12 concursantes enfrentadas por el sistema de Todas contra Todas y el principal incentivo será que la ganadora tendrá puesto seguro en el equipo a la Olimpiada Mundial de Moscú, en agosto venidero.



El avileño Luis Ernesto Quesada Pérez (2 491), Gran Maestro del ajedrez cubano, se proclamó campeón del Torneo Internacional Abierto de Praga, en la República Checa, donde selló una actuación de excelencia con 8,5 puntos en nueve partidas. Tras su balance perfecto en las ocho primeras rondas, en la jornada del adiós, acontecida este viernes, pactó su único armisticio ante el Maestro Internacional (MI) Zhen Yu Cyrus Low (2 415), de Singapur, quien llegó a siete unidades que le aseguran el segundo lugar. Si bien el llamado “Oso”, como también se le conoce, posee el mayor coeficiente Elo de la lid desarrollada en el hotel Olympik, de la capital checa, vale aclarar que ello no significaba que su triunfo sería fácil, pues participaron 140 trebejistas en representación de 30 países, incluidos otros seis Grandes Maestros y siete MI, más un grupo de jugadores chinos, de Polonia, Ucrania e India que no ostentan títulos, pero aventajaron a varios de los que sí los tienen. Como parte del festival del juego ciencia en la urbe bañada por el río Moldavo, Luis Ernesto intervino el pasado 12 de enero en un torneo de partidas rápidas, a 10 minutos para cada competidor con dos segundos de incremento por jugada, en el cual logró el primer escaño con seis unidades de siete posibles.



Igor Azcuy González, embajador de Cuba en Surinam, sostuvo un intercambio con Lolaine Gopal, Ministra de Deporte y Juventud del hermano país, para ultimar los detalles técnicos necesarios en función de firmar un Memorandum de Entendimiento entre ambas naciones. Durante el encuentro, efectuado en Paramaribo, capital de Surinam, se trataron aspectos referidos al texto, que dará amparo a la prestación de servicios de colaboración de entrenadores deportivos cubanos, informaron fuentes de la cancillería cubana. Según se conoció las áreas de interés son ajedrez, lucha, boxeo, taekwondo, básquetbol, voleibol y atletismo. El próximo mes posiblemente se firme el Memorandum de Entendimiento, que ampliará la colaboración entre ambos países. Surinam ―antiguamente conocido como Guayana Neerlandesa ― es un país de América del Sur, situado al norte del continente, que colinda con el océano Atlántico al norte, con Guayana Francesa al este, con Guyana al oeste y Brasil al sur.



El rosarino Lionel Messi le dio la victoria 1-0 como local del Barcelona ante Granada, en el estreno del entrenador Quique Setién, y con este resultado el equipo blaugrana alcanzó al Real Madrid en lo más alto de La Liga española de fútbol, en el marco de la vigésima fecha. Messi llegó a su decimocuarto grito en el presente campeonato y le permitió al Barsa conservar el primer puesto, luego de haber caído en las semifinales de la Supercopa de España, resultado que terminó con el ciclo de Ernesto Valverde. Con este resultado, Barcelona y Real Madrid son líderes con 43 puntos, en tanto que Granada se quedó con 27, en el décimo escalón de la tabla. En la próxima fecha, Barcelona visitará a Valencia y Real Madrid enfrentará al Valladolid.



