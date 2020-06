Apoya Comité de Solidaridad de Puerto Rico Premio Nobel de la Paz para Brigada médica cubana 2020-06-25 15:58:00 / web@radiorebelde.icrt.cu / Carlos Sanabia Marrero





El Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico envió a Radio Rebelde la declaración en la que se suma a la propuesta de instituciones, organizaciones y personalizadas de diferentes partes del Mundo que apoyan el Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Cubana Henry Reeve.



Comunicado de Prensa.



Apoyamos el Premio Nobel de la Paz para la Brigada médica cubana



San Juan, Puerto Rico/25 de junio 2020,



El Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico (CSC-PR) apoya y respalda la nominación de la Brigada Médica Cubana Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz.



Si algún grupo a nivel mundial puede representar de manera digna la paz y los derechos humanos, son los médicos de Cuba, quienes desde mayo de 1963 salieron para Argelia en misión solidaria a pesar de haberse quedado a los inicios de la revolución con muy pocos médicos en el país. En el 2005, a raíz del huracán Katrina en los Estados Unidos fue creada la Brigada Médica Contingente Henry Reeve como parte de la ayuda humanitaria que el pueblo de cubano le ofrecía al pueblo estadounidense. El gobierno de Estados Unidos rechazó la ayuda humanitaria y Fidel Castro propuso que se constituyera la misma para brindar apoyo en cualquier lugar del mundo en situaciones de desastres.



Desde entonces, el Contingente Henry Reeve, llamado así en reconocimiento al patriota neoyorquino que luchó por la independencia de Cuba frente al imperio español, ha acudido en casos de terremotos (Paquistán, 2005; Indonesia, 2006; Perú, 2007, China, 2008; Haití, 2010; Chile, 2010; Nepal, 2015; Ecuador, 2016), lluvias intensas (Guatemala, 2005; Bolivia, 2006; México, 2007; El Salvador, 2009; Chile, 2015; Venezuela, 2015), emergencias médicas (cólera en Haití, 2010; ébola en Sierra Leona, Guinea Conakri, Liberia, 2014) y huracanes (Dominicana, 2015; Islas Fiji, 2016; Haití, 2016), entre otros países en situaciones de desastres y graves epidemias.



Su trabajo ha sido reconocido por varios gobiernos y por organismos internacionales. En mayo de 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le otorgó el Premio de Salud Pública en Memoria al Dr. Lee Jong-wook, en reconocimiento a los 250 especialistas que lucharon contra el ébola en África y por la atención a millones de personas en distintas partes del mundo.



Entendemos que la solicitud para que se nomine a estos médicos cubanos al Premio Nobel de la Paz, no solamente cuenta con el apoyo de muchas organizaciones y personalidades, entre ellas ex premios Nobel de la Paz, sino también con el endoso y apoyo de millones de personas pobres del mundo que han sido atendidos, con el más grande amor, por estos médicos en inundaciones, terremotos y pandemias. Esos son los verdaderos nominadores de esta brigada de médicos al evento que premia la defensa de los derechos humanos.



El más reciente ejemplo del esfuerzo heroico de estos médicos y personal de la salud de Cuba ha sido su participación en la lucha contra el corona-virus en Lombardía, Italia; donde al final de la batalla fueron homenajeados con los aplausos y el agradecimiento de ciudadanos y autoridades oficiales. A pesar del bloqueo genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos las brigadas médicas cubanas andan por el mundo combatiendo efectivamente la pandemia del Covid 19. Han trabajado en decenas de países, en condiciones y situaciones difíciles, en defensa del mayor derecho humano: la vida.



Por otro lado, nuestro Comité rechaza totalmente las intenciones de tres senadores estadounidenses que intentan castigar, como parte de las leyes del bloqueo, a países que soliciten asistencia médica a Cuba. Una vez más, el imperio intenta opacar la solidaridad internacional hacia el pueblo cubano, (en este caso con lo relativo a la nominación al Premio Nobel de la Paz), con mentiras y amenazas. No obstante, deben tener claro que la solidaridad genuina nunca la podrán bloquear.



Los pueblos del mundo hablan, Cuba salva vidas.



Milagros Rivera

Presidenta

Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico

Envía tu comentario Nombre Email País Publicar email Si No Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.