Apoya Sander la candidatura de Biden a la presidencia de Estados Unidos

2020-04-14

El senador Bernie Sanders, quien recientemente anunció el fin de su campaña presidencial, dio este lunes su apoyo al exvicemandatario Joe Biden de cara a las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos. Sander se unió la víspera a las ya habituales transmisiones en vivo que realiza Biden a través de sus redes sociales, para expresar su respaldo explícito al exvicepresidente y llamar a los estadounidenses a dar ese mismo paso, con el fin de derrotar al actual gobernante, el republicano Donald Trump. Hoy les pido a todos los estadounidenses, a todos los demócratas, a todos los independientes, a muchos republicanos, que se unan en esta campaña para apoyar tu candidatura, manifestó Sanders al aparecer junto a Biden en una pantalla dividida, que los mostró a cada uno desde sus respectivas residencias. También, Sander afirmó que él mismo apoya la nominación de Biden para garantizar la derrota de Trump, a quien él considera el presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos.



Critica organización la retórica agresiva de EEUU contra Cuba en medio de pandemia de la COVID-19



La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola criticó que el gobierno de Estados Unidos mantenga hoy una retórica agresiva sobre la respuesta de Cuba a la enfermedad COVID-19. En medio de una pandemia mundial sin precedentes, politizar la respuesta de Cuba contra el nuevo coronavirus es contraproducente, expresó la organización en un comunicado, en el cual denunció que el ejecutivo de Donald Trump y los políticos del sureño estado de Florida instaron a la comunidad internacional a rechazar las brigadas médicas cubanas. Además, Wola hizo referencia, en particular, a una declaración emitida el pasado 10 de abril por tres congresistas de Florida, quienes criticaron la respuesta del gobierno cubano a la pandemia y su colaboración médica, bajo el argumento de preocupaciones sobre las condiciones laborales de los profesionales de la salud. En medio de una pandemia mundial, la administración TRUMP y algunos políticos de Florida están optando por volver a la Guerra Fría, en lugar de ayudar a garantizar que las personas tengan acceso a atención que les salve la vida, expresó Marguerite Jiménez, quien dirige el programa de Cuba en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.



Ascienden a más de dos millones los contagiados por el nuevo coronavirus en el Mundo



Los casos confirmados de personas infectadas por COVID-19 en el mundo llegaron a 2 millones 19 mil 320, mientras que las muertes por la pandemia aumentaron a 119 mil 483, de acuerdo con datos publicados por la universidad Johns Hopkins. Estas nuevas cifras significan un aumento de 171 mil 100 personas contagiadas confirmadas en las últimas 24 horas, así como de 5 mil 298 nuevas muertes. Estados Unidos se mantiene como el epicentro mundial de la pandemia, con 682 mil 619 casos y 23 mil 529 fallecimientos, y el país tuvo un aumento de 126 mil 575 nuevos casos solo en el último día y de mil 456 decesos. El segundo país con la mayor cantidad de contagios de coronavirus es España, que registró 170 mil 99 muertes y 17 mil 756 muertes, le sigue Italia con 159 mil 516 y un total de 20 mil 465 desde el inicio del brote de la COVID-19. China reporta un total de 83 mil 213 casos de COVID-19 desde el surgimiento del brote, así como 3 mil 345 muertes, mientras que Irán supera el número de muertes reportadas por China, con 4 mil 584 y 73 mil 303 contagiados por el nuevo coronavirus. Por su parte, Brasil se mantiene como el país más afectado de Latinoamérica hasta el momento, con 23 mil 430 casos confirmados con la COVID-19 y mil 328 muertes. Mientras, en el caso del continente africano, Sudáfrica reporta la mayor cantidad de contagios, con 2 mil 272, pero países como Argelia y Egipto le rebasan en el número de muertes, con 313 el primero y 164 el segundo.



Ensaya China dos nuevas vacunas contra la COVID-19



China informó hoy que somete a ensayos clínicos otros dos candidatos de vacuna contra la COVID-19, casi un mes después de comenzar las pruebas de una recombinante diseñada por médicos del Ejército Popular de Liberación. El Consejo de Estado chino detalló que ambas sustancias la obtuvieron el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, el cual está subordinado al Grupo Nacional Farmacéutico de China y la Corporación de Investigación y Desarrollo Sinovac. Las dos nuevas vacunas son de tipo inactivadas, las cuales utilizan la versión muerta de los microorganismos que causan una enfermedad, dicha variante vacúnales no suele proporcionar una inmunidad tan fuerte como las vacunas vivas y por lo general se necesitan varias dosis con el tiempo para tener protección continua. La comunidad científica de China trabaja en varios proyectos y prueba de nuevas en animales distintas vacunas, incluido una recombinante, una con la tecnología RNA y otra de construcción de ADN.



Ratifica China su voluntad de ayudar a Cuba frente a la COVID-19



El canciller de China, Wang Yi, ratificó la disposición de su país de respaldar a Cuba mientras enfrenta a la COVID-19, al expresar su confianza en la capacidad de la Mayor de las Antillas para superar la pandemia, reportó hoy la prensa local. En una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba Bruno Rodríguez, el canciller chino se mostró convencido de que el Estado y pueblo cubano se unirán y derrotará la adversidad sanitaria, y aseguró el firme apoyo de su país a esos actuales esfuerzos por contenerla. Además, YI recordó que su Gobierno ya donó a La Habana un primer lote de suministros médicos y tiene la voluntad de proporcionarles más asistencia según sus necesidades. Por su parte, Bruno Rodríguez expresó la admiración de Cuba por los importantes resultados de China en el combate contra la COVID-19 y su rol para impulsar la cooperación global en ese sentido.



Desarrolla Rusia medicamento para el coronavirus



Un grupo de científicos rusos está desarrollando un nuevo medicamento para el tratamiento del coronavirus cuyos ensayos clínicos comenzarán dentro de 10-12 días, anunció el ministro de Salud Pública de Rusia, Mijaíl Murashko. Según el alto funcionario, el fármaco, desarrollado por una compañía rusa, ya "fue probado por colegas en varios países", y se trata de "un análogo completamente ruso", cuyo primer lote para ensayos clínicos ya está listo. Esperamos que expertos presenten hoy un paquete de documentos, y los estudios preclínicos serán evaluados en poco tiempo y planeamos que en algún lugar, a más tardar en 10-12 días, empiecen los ensayos clínicos con el medicamento", detalló Murashko en una reunión con el presidente Vladímir Putin. A finales de marzo, el Servicio Federal de Supervisión para la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia anunció el inicio de las pruebas de una nueva vacuna contra el nuevo coronavirus.



Afirma Nicolás Maduro que Venezuela dispone de todo el equipamiento para enfrentar al nuevo coronavirus



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país cuenta hoy con todo el equipamiento necesario para enfrentar la pandemia de la COVID-19. 'Venezuela ha demostrado que tiene con qué responder, tiene a Barrio Adentro, los médicos y la moral para salir adelante de esta pandemia', expresó Maduro, la víspera en un acto celebrado en el Cuartel de la Montaña. Además, el presidente venezolano destacó que en el país cuenta con los Centro de Diagnóstico Integral que están totalmente habilitadas para atender a las personas que se presenten con síntomas por el nuevo coronavirus, y que ya registra 189 casos positivos de la COVID-19 y 110 pacientes recuperados. Por otra parte, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro instó a la población a mantener la cuarentena social, que fue extendida por 30 días más con el fin de cortar la cadena de propagación y mantener aplanada la curva de contagios de la COVID-19.



Reporta la provincia china de Heilongjiang 79 nuevos casos de la COVID-19



La provincia de Heilongjiang, en el noreste de China y fronteriza con Rusia, reportó 79 nuevos casos confirmados de la COVID-19, informó hoy martes la comisión provincial de salud. Todos los casos corresponden a ciudadanos chinos que llegaron desde Rusia, y de ellos, 65 eran pacientes asintomáticos, según explicó la comisión china. Por otro lado, las autoridades de la provincia china Heilongjiang informó que el lunes no registró ningún caso de transmisión local de la COVID-19. Este informa que se cerró anoche, además, Heilongjiang reportó un total de 326 casos importados, al tiempo que un paciente había sido dado de alta tras su recuperación. También, la provincia reportó un nuevo paciente importado asintomático, elevando el número total de estos casos a 54, de acuerdo con la comisión provincial de salud.



