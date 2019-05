Apoyan fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández

Apoyan frmula presidencial Alberto Fernndez-Cristina Fernndez

El respaldo a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández crece hoy en Argentina luego de que la senadora sorprendiera con el anuncio de su postulación como vicepresidenta a los próximos comicios de agosto. La noticia causó disímiles reacciones en todo el país y buena parte de estas son altamente favorables a la decisión de Cristina, quien ha denunciado ser víctima de una feroz persecución política y judicial. Al respecto, el diputado de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, expresó que se trata de una muestra concreta de amor a la Patria. Su generosidad y grandeza, sumadas a la unidad del campo nacional y popular, nos harán invencibles. Recuperaremos, en unidad, un país para todos y todas, agregó citado por el diario Página 12. Por su parte, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, aseguró que con la fórmula Fernández-Fernández comienza la construcción de una mejor nación, que deje atrás este presente de insensibilidad y la frustración. El presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Fernando Gray, firmó una declaración en la que felicitó a Alberto Fernández y consideró la decisión de la Cristina Fernández como un ejemplo de humildad, grandeza, amplitud y compromiso con los destinos del país. La exmandataria Cristina Fernández comunicó en sus redes sociales que acompañaría a su exjefe de gabinete en la carrera por llegar a la Casa Rosada este año, y declaró que esa fórmula es la que mejor expresa lo que necesita Argentina en este momento para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos.



Sube Trump su tono y amenaza Irán con su fin oficial



El presidente estadounidense, Donald Trump, subió el tono de su retórica contra Irán al advertirle a la nación persa que una pelea con Estados Unidos sería su fin oficial. Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán, escribió Trump en su cuenta de Twitter, quien desde su etapa como candidato presidencial criticó el acuerdo nuclear alcanzado entre Teherán y seis potencias mundiales en 2015, y hace un año anunció la retirada de su país de ese pacto. Nunca vuelvan a amenazar a Estados Unidos, añadió Trump en medio de la fuerte campaña de sanciones y presiones impuestas por su administración a Irán. Este pronunciamiento del presidente estadounidense ocurre luego de que su Gobierno describió, sin presentar pruebas, una información de inteligencia, según la cual, Teherán estaba movilizando grupos de poder en Iraq y Siria para atacar a las fuerzas de Estados Unidos. Sin embargo, es Estados Unidos quién aumentado su presencia militar en la región al enviar un grupo de combate del portaviones USS Abraham Lincoln y una fuerza de bombarderos, con el fin de enviar un mensaje claro e inequívoco a Irán, y emitió una alerta de viaje de nivel cuatro, que llama a no viajar a Iraq debido al riesgo de terrorismo, secuestro y conflicto armado.



Sanciona Estados Unidos a navieras que trasladaban alimentos a Venezuela



El jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, denunció que Estados Unidos sancionó a 10 de las 12 navieras que trasladaban alimentos a Venezuela. En declaraciones a la prensa el dirigente explicó que como consecuencia de la medida de Washington la llegada de los rubros al país sudamericano se retrasa, lo que llegaba en un mes, ahora tarda tres, enfatizó Bernal. Además, Bernal reiteró que las acciones coercitivas por parte del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, provocan afectaciones a la vida cotidiana del pueblo venezolano, el cual solventa en parte las necesidades de alimentación al recibir a precio preferencial una caja de alimentos. En ese sentido, el jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción explicó que actualmente una caja CLAP, la cual contiene arroz, granos, pastas, aceite, entre otros, tiene un costo legal de dos mil 500 bolívares (0,48 centavos de dólar). Por otra parte, Freddy Bernal condenó la petición de la derecha venezolana a Washington para que intervengan en la nación bolivariana, en violación de la Constitución.

El jefe nacional de los CLAP Freddy Bernal alertó que 10 embarcaciones que trasladaban alimentos al país suramericano fueron sancionadas por #EEUU 👉https://t.co/fjGUZ0Rq7t



Estas sanciones retrasan la llegada de los productos a suelo venezolano, afirmó el representante pic.twitter.com/snmgKpPIWd — teleSUR TV (@teleSURtv) 20 de mayo de 2019

Declara el líder del Partido Laborista que no apoyará a May en el nuevo plan sobre el Brexit



El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló hoy que no respaldará el nuevo plan mejorado sobre el Brexit, que la primera ministra británica, Theresa May, quien lo presentará al Parlamento para su aprobación. En una entrevista con la BBC de Londres, el dirigente laborista manifestó que la nueva propuesta de May no parecía diferente de la que ya había presentado en anteriores ocasiones, pero que su partido la revisaría cuidadosamente. No hemos visto aún la nueva propuesta, pero nada de lo que haya escuchado me lleva a creer que sea diferente de la anterior proposición presentada, así que por ahora no vamos a apoyarla, indicó Corbyn. Por otro lado, la primera ministra británica anunció la víspera que prepara una nueva oferta que presentará a los parlamentarios para que aprueben el acuerdo sobre la salida de Reino de la Unión Europea, mejor conocida como Brexit, rechazado ya en tres ocasiones por la Cámara de los Comunes. May señaló que una de las causas fue la división de los laboristas para un segundo referéndum, mientras que los opositores mencionaron que la inminente salida del gobierno de la primera ministra significaba que no había ninguna garantía de que su sucesor cumpliría las promesas, según medios locales.



