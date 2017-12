Aprecia Díaz-Canel avances de la Isla de la Juventud (+Fotos)



Durante la prueba de la Línea aséptica en la Empresa Agoindustrial del Municipio Especial. Fotos de la autora



Con la presencia del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se inauguraron en la Isla de la Juventud importantes obras destinadas al desarrollo social, cultural y económico del territorio y en saludo al aniversario 59 del triunfo de la Revolución cubana.



El recorrido incluyó la visita por centros como la casa de abuelos en el poblado de Santa Fe, el Vivero protegido de cítrico, el teatro infantil La Toronjita Dorada que quedó reinaugurado con su presencia y la obra civil del Palacio de Computación en esta ínsula, este último, prevé su apertura al público el 24 de febrero del próximo año.



En la empresa Agroindustrial Comandante “Jesús Montané Oropesa”, Díaz-Canel presenció las pruebas de carga de la nueva línea aséptica de alta tecnología que en su segunda campaña pretende procesar no menos de 3 mil toneladas de tomate.





Recorrido por las casas de cultivo para posturas de cítrico



El uso de las casas de cultivo donde se fomentan posturas de toronja y naranja como parte del programa de reanimación del cítrico, fue el tema que guio el recorrido por el Vivero protegido de Cítrico de donde saldrán posturas para el fomento, de no menos de dos mil hectáreas de agrios, insertadas en el programa de desarrollo para los próximos años.



Fue en ese momento, cuando el miembro del Buró Político hizo un llamado a lograr la calidad y la producción que distinguió a ese renglón en el territorio tiempo atrás.



Emotivo resultó la inauguración del teatro infantil La Toronjita Dorada, espacio que estuvo casi tres años cerrado y que este 27 de diciembre abrirá sus puertas al público con un mayor número de lunetas y mejor confort para las obras que se presenten a los niños pineros.





Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la vía de los constructores



La producción local de materiales de la construcción y las perspectivas de su uso para aumentar el fondo habitacional en el Municipio Especial fue también de su interés.



Por su parte, el vicepresidente primero de los Consejos de Estado y de Ministros se mostró satisfecho con los resultados del Centro Recreativo y Tecnológico, que será el Palacio de Computación, un proyecto que se respetó desde el inicio de su creación.



“Es una belleza arquitectónica. Es la recuperación de un lugar que estaba muy destruido y que tiene una visión muy futurista, un espacio que va a gustar mucho a la población y en especial a los jóvenes” refirió.





Resultado de la remodelación en el Hogar de Ancianos



En el Hogar de Ancianos de la Fe también se palpó el esfuerzo de los trabajadores de salud pública y el gobierno local en poner al alcance del adulto mayor una asistencia no solo de calidad, sino condiciones que garanticen su bienestar.



En los minutos finales del recorrido, Díaz-Canel transmitió una felicitación al pueblo de la Isla de la Juventud por el advenimiento del nuevo año.

Del Autor