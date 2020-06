Aprecia el Ministro de Salud la labor de los médicos cubanos en Ayacucho, Perú 2020-06-29 08:55:33 / Haciendo Radio





El ministro peruano de Salud, Víctor Zamora, valoró, este domingo de muy positivo la labor de los médicos cubanos que participan en la lucha contra la COVID-19 en esta ciudad de Ayacucho. Como parte de sus actividades en Ayacucho, Zamora visitó a dos pacientes contagiados con el nuevo coronavirus atendidos en sus casas por médicos cubanos que participan en las labores de atención primaria de detección, diagnóstico y atención domiciliaria y control de los enfermos, en el municipio Jesús de Nazareno. En el recorrido del titular peruano de salud, el jefe de la brigada de 16 profesionales de la salud cubanos, Eleades Piñeiro, explicó a Zamora y a la responsable del Comando Nacional de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, el trabajo que realizan junto a médicos peruanos e insertados en la Dirección Regional de Salud. Al ministro de salud peruano le causó buena impresión el mapa elaborado por el grupo de cooperantes, con los casos señalizados, así como las experiencias que aportan a las operaciones de atención primaria, que fueron expuestas por el médico cubano Abnel Samper. El grupo de médicos cubano que coopera en Ayacucho es parte de la brigada de 85 profesionales de la salud de la mayor de las Antillas, que combate a la COVID- 19 en Perú.



Causa la COVID-19 más de 10 millones de personas contagiadas en el Mundo



La pandemia del nuevo coronavirus superó los 10 millones de casos y las 499 mil 124 víctimas mortales en el mundo, mientras las personas recuperadas de la COVID-19 ha rebasado ya los cinco millones, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue como el país del orbe más afectado por la pandemia marcando un nuevo récord diario, con 45 mil 300 nuevos casos de contagios, lo que elevó su balance total a 2 coma 5 millones de personas contagiadas y a 125 mil 539 víctimas mortales. Brasil permanece en segunda posición y que en las últimas 24 horas sumó 38 mil 700 casos positivos de la COVID-19, y el total ascendió a un total de 1 coma 3 millones de contagios y registro 57 mil 070 fallecidos. Mientras, que Rusia se queda en la tercera posición, y la víspera registró un total 626 mil 779 casos del nuevo coronavirus positivos y los decesos 8 mil 958. En cuarta posición, se encuentra la India que ya ha rebasado el umbral del medio millón de personas contagiadas, con un total de 528 mil 859 casos positivos y 16 mil 095 decesos, y este domingo volvió a batir su récord diario de nuevos casos por quinto día consecutivo, esta vez con 20 mil 095. A continuación, se ubica el Reino Unido que registra 311 mil 727 personas contagiadas y 43 mil 598 muertos, por delante de Perú, con 275 mil 989 enfermos y 9 mil 135 decesos.



Llama Evo Morales a fortalecer a la Unión de Naciones Suramericanas y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños



El expresidente boliviano Evo Morales señaló la víspera la imperiosa necesidad de darle impulso a bloques regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC ), para enfrentar el futuro post-pandemia. En una comparecencia en la emisora argentina, Radio 10, el exmandatario, destacó que con una UNASUR y CELAC fuertes se 'puede plantear de forma conjunta una condonación de la deuda, sobre todo cuando están en juego temas de la salud y la vida'. Asimismo, Evo Morales señaló que se necesitaría por lo menos por dos años para reprogramarse el pago de intereses de capital de todas las deudas en la región de lo contrario, dijo, dentro de poco va a haber una hambruna. Sobre las nuevas convocatorias a elecciones en su país, prevista ahora para el venidero 6 de septiembre, el expresidente boliviano Evo Morales destacó que en todas las encuestas, incluidas las de Estados Unidos y del mismo gobierno de facto, da amplia ventaja al brazo político del Movimiento al Socialismo, para ganar en la primera vuelta.



Registra Beijing 7 de los 12 casos detectados del nuevo coronavirus en China



Beijing volvió a protagonizar la estadística de nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en China y diagnosticó 7 positivos de los 12 que se registraron este domingo en el país asiático, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Estos nuevos casos detectados en el capital, donde a principios de mes se localizó un rebrote, muestra una disminución del número de casos detectados el pasado sábado donde se registraron 17 y el viernes que se detectaron 21. Además, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche de este domingo, se dieron de alta médica a 9 pacientes, con lo que el número total de infectados activos en China es de 418 y 8 se encuentran en estado graves. También, las autoridades de salud China anunciaron que no se reportó ningún fallecido por la COVID-19, por lo que la cifra de decesos se mantuvo en 4 mil 634, y que los infectados diagnosticados oficialmente en el país desde el inicio de la pandemia es 83 mil 512 y que 78 mil 460 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta médica.



Violento fin de semana contra los líderes sociales en Colombia



Una ola de asesinatos de líderes sociales marcó este fin de semana en Colombia lo que hoy, en opinión de muchos, pone en peligro el Acuerdo Final de paz. Salvador Jaime Durán, líder campesino recibió cinco disparos en la vereda de Filoguamo Teorama, en la región del Catatumbo, a manos de soldados del Ejército, mientras, Ovidio Baena, militante de Colombia Humana, dirigente de los trabajadores petroleros fue asesinado en Macayepo, Montes de María. También fue hallado muerto y con signos de tortura, Javier Uragama, un joven gobernador indígena de 22 años de Agua Clara, en el Bajo Baudó, Chocó. Asimismo, el asesinato de Yeffer Yoanny Vanegas fue perpetrado ayer en la jurisdicción de Cachicamo, región del Guayabero localizada entre los departamentos del Meta y el Guaviare. Al respecto, senadora del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Victoria Sandino señaló en su cuenta de Twitter, que 'es responsabilidad del Estado estos crímenes al no garantizar la vida de quienes ejercen el liderazgo social en el país', y destacó necesitamos saber qué pasó, quién dio la orden y que la historia no se repita.



Dejan las intensas lluvias 78 muertos y 13 millones de damnificados en China



La persistencia de aguaceros y sus consecuentes inundaciones desde comienzos de junio dejaron al menos 78 muertos y 13 millones de afectados en provincias del centro, sur y oriente de China, constata hoy estadísticas oficiales. Según datos del Ministerio de Manejo de Emergencias, el país registra más de 27 mil millones de yuanes (casi cuatro mil millones de dólares) en daños materiales, que incluyen el derrumbe total de ocho mil casas y 97 mil parcialmente. Algunas de las demarcaciones más golpeadas son Guizhou, Hubei, Guangdong, Hunan, Jiangxi, y la región autónoma Zhuang de Guangxi, entre otras. Mientras, que el Gobierno activó la emergencia y el presidente Xi Jinping pidió máximos esfuerzos en el trabajo de prevención, rescate y socorro en las inundaciones y los desastres naturales, a fin de garantizar la vida y la seguridad de las personas. Por otro lado, el servicio meteorológico mantiene la alerta en varias provincias ante la continuidad del mal tiempo hasta mañana y pronosticó la caída de 70 milímetros de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos.



Mantendrá el Gobierno venezolano la cuarentena radical en 12 estados por la COVID-19



El gobierno de Venezuela mantendrá hoy la cuarentena social y colectiva radical en diversos territorios de los 12 estados del país, afectados por eventos de transmisión comunitaria de la COVID-19. Diversos sectores socioeconómicos, productivos y comerciales reanudarán labores este lunes como parte del esquema de flexibilización implementado por las autoridades, excepto en las demarcaciones con mayor incidencia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. 'Comienzan los siete días de flexibilización laboral y responsable, sólo en aquellos estados y municipios que no tienen medidas de cuarentena radical y estricta. Los invito a mantener los máximos cuidados para proteger la salud de todos', indicó al respecto el presidente Nicolás Maduro en la red social Twitter. Debido al crecimiento de casos activos de la COVID-19, seguirán sometidos a estrictas medidas de distanciamiento social todas las parroquias del municipio Libertador de Caracas, así como la mayor parte de Miranda y Zulia. Además, continuarán en cuarentena radical localidades de Aragua, Carabobo, los municipios fronterizos de Táchira, Apure y Bolívar, así como enclaves poblacionales de Lara, Trujillo, Mérida y Sucre.



Promete Boris Johnson grandes inversiones tras la pesadilla de la pandemia



El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió este lunes 'un enorme esfuerzo de inversión' para reconstruir la economía tras 'la absoluta pesadilla' de la pandemia del coronavirus, que a partir de ahora se intentará controlar en el país con estrategias a nivel municipal. En declaraciones a la nueva 'Times Radio' del periódico 'The Times', que debuta hoy como rival comercial de Radio 4, la emisora insignia de la BBC, Johnson declaró que la COVID-19, que él padeció, ha sido 'un desastre' para el Reino Unido, pero confió en que el país se recuperará pese a los 'baches' en el camino. También, el primer ministro británico anunció hoy que destinará mil millones de libras a la construcción de nuevas escuelas en un plazo de diez años, mientras que mañana prevé dar más detalles de su estrategia de reconstrucción en un 'importante discurso'. Pese al interés del Gobierno en acelerar la desescalada, el Reino Unido se mantiene como el país más castigado de Europa y tercero del mundo por fallecimientos debido a la COVID-19, con más de 43 mil 500 muertes confirmadas por test y al menos 54 mil 000 atribuibles al nuevo coronavirus.