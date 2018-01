Foto: AFP



Donald Trump utilizó su discurso de este viernes ante el Foro Económico Mundial en Davos, para promover sus recortes de impuestos, desregulaciones y políticas comerciales, en una nueva defensa a escala global de su agenda por un "Estados Unidos Primero".



Ante líderes políticos y empresariales del exclusivo club que congrega anualmente a la élite neoliberal, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense que asiste a la cumbre anual internacional desde que William Clinton lo hizo en el 2000.

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again!